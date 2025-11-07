BursaDEX+
Harga live OCTA hari ini adalah 0.2862 USD. Lacak informasi harga aktual OCTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OCTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga OCTA(OCTA)

Harga Live 1 OCTA ke USD:

$0.2862
-1.78%1D
USD
Grafik Harga Live OCTA (OCTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:36 (UTC+8)

Informasi Harga OCTA (OCTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2804
Low 24 Jam
$ 0.3177
High 24 Jam

$ 0.2804
$ 0.3177
$ 2.493419475975837
$ 0.12048842260800421
-0.35%

-1.78%

-10.65%

-10.65%

Harga aktual OCTA (OCTA) adalah $ 0.2862. Selama 24 jam terakhir, OCTA diperdagangkan antara low $ 0.2804 dan high $ 0.3177, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOCTA adalah $ 2.493419475975837, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12048842260800421.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OCTA telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, -1.78% selama 24 jam, dan -10.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OCTA (OCTA)

No.1016

$ 11.35M
$ 111.53K
$ 13.74M
39.67M
48,000,000
37,959,514.4540972
82.64%

OCTA

Kapitalisasi Pasar OCTA saat ini adalah $ 11.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 111.53K. Suplai beredar OCTA adalah 39.67M, dan total suplainya sebesar 37959514.4540972. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.74M.

Riwayat Harga OCTA (OCTA) USD

Pantau perubahan harga OCTA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005187-1.78%
30 Days$ -0.1631-36.31%
60 Hari$ -0.1435-33.40%
90 Hari$ -0.1973-40.81%
Perubahan Harga OCTA Hari Ini

Hari ini, OCTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005187 (-1.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OCTA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1631 (-36.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OCTA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OCTA terlihat mengalami perubahan $ -0.1435 (-33.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OCTA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1973 (-40.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OCTA (OCTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga OCTA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OCTA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OCTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OCTA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OCTA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OCTA (USD)

Berapa nilai OCTA (OCTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OCTA (OCTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OCTA.

Cek prediksi harga OCTA sekarang!

Tokenomi OCTA (OCTA)

Memahami tokenomi OCTA (OCTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OCTA sekarang!

Cara membeli OCTA (OCTA)

Ingin mengetahui cara membeli OCTA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OCTA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OCTA ke Mata Uang Lokal

1 OCTA(OCTA) ke VND
7,531.353
1 OCTA(OCTA) ke AUD
A$0.440748
1 OCTA(OCTA) ke GBP
0.217512
1 OCTA(OCTA) ke EUR
0.246132
1 OCTA(OCTA) ke USD
$0.2862
1 OCTA(OCTA) ke MYR
RM1.196316
1 OCTA(OCTA) ke TRY
12.04902
1 OCTA(OCTA) ke JPY
¥43.7886
1 OCTA(OCTA) ke ARS
ARS$415.382094
1 OCTA(OCTA) ke RUB
23.248026
1 OCTA(OCTA) ke INR
25.377354
1 OCTA(OCTA) ke IDR
Rp4,769.998092
1 OCTA(OCTA) ke PHP
16.891524
1 OCTA(OCTA) ke EGP
￡E.13.53726
1 OCTA(OCTA) ke BRL
R$1.53117
1 OCTA(OCTA) ke CAD
C$0.403542
1 OCTA(OCTA) ke BDT
34.919262
1 OCTA(OCTA) ke NGN
411.796008
1 OCTA(OCTA) ke COP
$1,096.549542
1 OCTA(OCTA) ke ZAR
R.4.974156
1 OCTA(OCTA) ke UAH
12.037572
1 OCTA(OCTA) ke TZS
T.Sh.703.1934
1 OCTA(OCTA) ke VES
Bs64.9674
1 OCTA(OCTA) ke CLP
$269.8866
1 OCTA(OCTA) ke PKR
Rs80.891568
1 OCTA(OCTA) ke KZT
150.549786
1 OCTA(OCTA) ke THB
฿9.275742
1 OCTA(OCTA) ke TWD
NT$8.869338
1 OCTA(OCTA) ke AED
د.إ1.050354
1 OCTA(OCTA) ke CHF
Fr0.22896
1 OCTA(OCTA) ke HKD
HK$2.223774
1 OCTA(OCTA) ke AMD
֏109.44288
1 OCTA(OCTA) ke MAD
.د.م2.66166
1 OCTA(OCTA) ke MXN
$5.317596
1 OCTA(OCTA) ke SAR
ريال1.07325
1 OCTA(OCTA) ke ETB
Br43.928838
1 OCTA(OCTA) ke KES
KSh36.965592
1 OCTA(OCTA) ke JOD
د.أ0.2029158
1 OCTA(OCTA) ke PLN
1.053216
1 OCTA(OCTA) ke RON
лв1.25928
1 OCTA(OCTA) ke SEK
kr2.736072
1 OCTA(OCTA) ke BGN
лв0.483678
1 OCTA(OCTA) ke HUF
Ft95.685246
1 OCTA(OCTA) ke CZK
6.033096
1 OCTA(OCTA) ke KWD
د.ك0.0875772
1 OCTA(OCTA) ke ILS
0.935874
1 OCTA(OCTA) ke BOB
Bs1.97478
1 OCTA(OCTA) ke AZN
0.48654
1 OCTA(OCTA) ke TJS
SM2.638764
1 OCTA(OCTA) ke GEL
0.775602
1 OCTA(OCTA) ke AOA
Kz261.12888
1 OCTA(OCTA) ke BHD
.د.ب0.1076112
1 OCTA(OCTA) ke BMD
$0.2862
1 OCTA(OCTA) ke DKK
kr1.848852
1 OCTA(OCTA) ke HNL
L7.521336
1 OCTA(OCTA) ke MUR
13.1652
1 OCTA(OCTA) ke NAD
$4.971294
1 OCTA(OCTA) ke NOK
kr2.91924
1 OCTA(OCTA) ke NZD
$0.506574
1 OCTA(OCTA) ke PAB
B/.0.2862
1 OCTA(OCTA) ke PGK
K1.222074
1 OCTA(OCTA) ke QAR
ر.ق1.041768
1 OCTA(OCTA) ke RSD
дин.29.060748
1 OCTA(OCTA) ke UZS
soʻm3,407.142312
1 OCTA(OCTA) ke ALL
L24.003594
1 OCTA(OCTA) ke ANG
ƒ0.512298
1 OCTA(OCTA) ke AWG
ƒ0.51516
1 OCTA(OCTA) ke BBD
$0.5724
1 OCTA(OCTA) ke BAM
KM0.483678
1 OCTA(OCTA) ke BIF
Fr844.0038
1 OCTA(OCTA) ke BND
$0.37206
1 OCTA(OCTA) ke BSD
$0.2862
1 OCTA(OCTA) ke JMD
$45.89217
1 OCTA(OCTA) ke KHR
1,149.396372
1 OCTA(OCTA) ke KMF
Fr120.204
1 OCTA(OCTA) ke LAK
6,221.739006
1 OCTA(OCTA) ke LKR
රු87.253794
1 OCTA(OCTA) ke MDL
L4.896882
1 OCTA(OCTA) ke MGA
Ar1,289.1879
1 OCTA(OCTA) ke MOP
P2.2896
1 OCTA(OCTA) ke MVR
4.40748
1 OCTA(OCTA) ke MWK
MK496.01322
1 OCTA(OCTA) ke MZN
MT18.30249
1 OCTA(OCTA) ke NPR
रु40.55454
1 OCTA(OCTA) ke PYG
2,029.7304
1 OCTA(OCTA) ke RWF
Fr415.2762
1 OCTA(OCTA) ke SBD
$2.352564
1 OCTA(OCTA) ke SCR
4.30731
1 OCTA(OCTA) ke SRD
$11.0187
1 OCTA(OCTA) ke SVC
$2.501388
1 OCTA(OCTA) ke SZL
L4.968432
1 OCTA(OCTA) ke TMT
m1.0017
1 OCTA(OCTA) ke TND
د.ت0.8468658
1 OCTA(OCTA) ke TTD
$1.937574
1 OCTA(OCTA) ke UGX
Sh1,000.5552
1 OCTA(OCTA) ke XAF
Fr162.5616
1 OCTA(OCTA) ke XCD
$0.77274
1 OCTA(OCTA) ke XOF
Fr162.5616
1 OCTA(OCTA) ke XPF
Fr29.4786
1 OCTA(OCTA) ke BWP
P3.84939
1 OCTA(OCTA) ke BZD
$0.575262
1 OCTA(OCTA) ke CVE
$27.429408
1 OCTA(OCTA) ke DJF
Fr50.6574
1 OCTA(OCTA) ke DOP
$18.405522
1 OCTA(OCTA) ke DZD
د.ج37.360548
1 OCTA(OCTA) ke FJD
$0.652536
1 OCTA(OCTA) ke GNF
Fr2,488.509
1 OCTA(OCTA) ke GTQ
Q2.192292
1 OCTA(OCTA) ke GYD
$59.861592
1 OCTA(OCTA) ke ISK
kr36.0612

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OCTA

Berapa nilai OCTA (OCTA) hari ini?
Harga live OCTA dalam USD adalah 0.2862 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OCTA ke USD saat ini?
Harga OCTA ke USD saat ini adalah $ 0.2862. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OCTA?
Kapitalisasi pasar OCTA adalah $ 11.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OCTA?
Suplai beredar OCTA adalah 39.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OCTA?
OCTA mencapai harga ATH sebesar 2.493419475975837 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OCTA?
OCTA mencapai harga ATL 0.12048842260800421 USD.
Berapa volume perdagangan OCTA?
Volume perdagangan 24 jam live OCTA adalah $ 111.53K USD.
Akankah harga OCTA naik lebih tinggi tahun ini?
OCTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OCTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OCTA (OCTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

