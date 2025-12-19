Tabel Konversi Odos ke Colon Salvador

Tabel Konversi ODOS ke SVC

  • 1 ODOS
    0.02 SVC
  • 2 ODOS
    0.04 SVC
  • 3 ODOS
    0.06 SVC
  • 4 ODOS
    0.08 SVC
  • 5 ODOS
    0.10 SVC
  • 6 ODOS
    0.12 SVC
  • 7 ODOS
    0.14 SVC
  • 8 ODOS
    0.16 SVC
  • 9 ODOS
    0.18 SVC
  • 10 ODOS
    0.20 SVC
  • 50 ODOS
    1.00 SVC
  • 100 ODOS
    2.00 SVC
  • 1,000 ODOS
    20.04 SVC
  • 5,000 ODOS
    100.19 SVC
  • 10,000 ODOS
    200.39 SVC

Tabel di atas menampilkan konversi aktual Odos ke Colon Salvador (ODOS ke SVC) di berbagai rentang nilai, dari 1 ODOS hingga 10,000 ODOS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ODOS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SVC terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ODOS ke SVC khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi SVC ke ODOS

  • 1 SVC
    49.90 ODOS
  • 2 SVC
    99.80 ODOS
  • 3 SVC
    149.7 ODOS
  • 4 SVC
    199.6 ODOS
  • 5 SVC
    249.5 ODOS
  • 6 SVC
    299.4 ODOS
  • 7 SVC
    349.3 ODOS
  • 8 SVC
    399.2 ODOS
  • 9 SVC
    449.1 ODOS
  • 10 SVC
    499.03 ODOS
  • 50 SVC
    2,495 ODOS
  • 100 SVC
    4,990 ODOS
  • 1,000 SVC
    49,903 ODOS
  • 5,000 SVC
    249,515 ODOS
  • 10,000 SVC
    499,030 ODOS

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Colon Salvador ke Odos (SVC ke ODOS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SVC hingga 10,000 SVC. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Odos yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SVC yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar Odos dalam Colon Salvador

Odos (ODOS) saat ini diperdagangkan seharga ₡ 0.02 SVC , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₡-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₡-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Odos Harga khusus dari kami.

--

Suplai Peredaran

--

Volume Trading 24 Jam

--

Kapitalisasi Pasar

-0.69%

Perubahan Harga (1 Hari)

--

High 24 Jam

--

Low 24 Jam

Grafik tren ODOS ke SVC di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Odos terhadap SVC. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Odos saat ini.

Ringkasan Konversi ODOS ke SVC

Per | 1 ODOS = 0.02 SVC | 1 SVC = 49.90 ODOS

  • Kurs untuk 1 ODOS ke SVC hari ini adalah 0.02 SVC.

  • Pembelian 5 ODOS akan dikenai biaya 0.10 SVC, sedangkan 10 ODOS memiliki nilai 0.20 SVC.

  • 1 SVC dapat di-trade dengan 49.90 ODOS.

  • 50 SVC dapat dikonversi ke 2,495 ODOS, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ODOS ke SVC telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai -- SVC dan low senilai -- SVC.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ODOS adalah -- SVC yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ODOS telah berubah sebesar -- SVC, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.

Semua Tentang Odos (ODOS)

Setelah menghitung harga Odos (ODOS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Odos langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ODOS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Odos, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ODOS ke SVC

Dalam 24 jam terakhir, Odos (ODOS) telah berfluktuasi antara -- SVC dan -- SVC, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.019023355116558276 SVC dan high 0.025484117231615804 SVC. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ODOS ke SVC secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High₡ 0₡ 0₡ 0₡ 0
Low₡ 0₡ 0₡ 0₡ 0
Rata-rata₡ 0₡ 0₡ 0₡ 0
Volatilitas+9.68%+29.10%+52.27%+62.28%
Perubahan+1.82%-9.54%-13.04%-55.80%

Prakiraan Harga Odos dalam SVC untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga Odos dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ODOS ke SVC untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ODOS untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, Odos dapat mencapai sekitar ₡0.02SVC, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ODOS untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ODOS mungkin naik menjadi sekitar ₡0.03 SVC, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Odos kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan ODOS yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ODOS/USDT
ODOS/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ODOS, yang mencakup pasar tempat Odos dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ODOS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
  

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ODOS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Odos untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli Odos

Ingin menambahkan Odos ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Odos › atau Mulai sekarang ›

ODOS dan SVC dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Odos (ODOS) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Odos

  • Harga Saat Ini (USD): $0.002289
  • Perubahan 7 Hari: 0.00%
  • Tren 30 Hari: --

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ODOS, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ODOS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SVC, harga USD ODOS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ODOS] [ODOS ke USD]

Colon Salvador (SVC) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (SVC/USD): 0.11428515265582123
  • Perubahan 7 Hari: -0.03%
  • Tren 30 Hari: -0.03%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ODOS biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam SVC vs. USD memengaruhi kurs ODOS ke SVC.
  • SVC yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ODOS yang sama.
  • SVC yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli ODOS dengan SVC secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli ODOS Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs ODOS ke SVC?

Kurs antara Odos (ODOS) dan Colon Salvador (SVC) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ODOS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ODOS ke SVC. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SVC memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SVC

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SVC. Ketika SVC melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ODOS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Odos, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ODOS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SVC.

Konversikan ODOS ke SVC Seketika

Gunakan konverter ODOS ke SVC kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi ODOS ke SVC?

  1. Masukkan Jumlah ODOS

    Mulailah dengan memasukkan jumlah ODOS yang ingin Anda konversi ke SVC menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs ODOS ke SVC Secara Live

    Lihat kurs ODOS ke SVC yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ODOS dan SVC.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan ODOS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ODOS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs ODOS ke SVC dihitung?

    Perhitungan kurs ODOS ke SVC didasarkan pada nilai ODOS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SVC menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs ODOS ke SVC begitu sering berubah?

    Kurs ODOS ke SVC sangat sering berubah karena Odos dan Colon Salvador terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs ODOS ke SVC yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs ODOS ke SVC dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs ODOS ke SVC dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ODOS ke SVC atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ODOS ke SVC dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren ODOS terhadap SVC dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga ODOS terhadap SVC dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ODOS ke SVC?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SVC, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ODOS tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ODOS ke SVC?

    Halving Odos, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ODOS ke SVC.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs ODOS ke SVC dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ODOS keSVC wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ODOS ke SVC sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga Odos, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ODOS ke SVC dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SVC dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target ODOS ke SVC dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Odos dan Colon Salvador?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Odos dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan ODOS ke SVC dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SVC Anda ke ODOS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah ODOS ke SVC merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga ODOS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ODOS ke SVC dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ODOS ke SVC selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SVC terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ODOS ke SVC yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

Mengapa Harus Membeli Odos dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Odos.

Akses ke 2,800+ token, salah satu pilihan terluas yang tersedia
Listing token tercepat di antara bursa terpusat
100+ metode pembayaran siap dipilih
Biaya terendah di industri kripto
Mengapa Harus Membeli Odos dengan MEXC?

Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Odos dengan MEXC hari ini.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.