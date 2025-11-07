Apa yang dimaksud dengan Odos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Odos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Odos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ODOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Odos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Odos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Odos (USD)

Berapa nilai Odos (ODOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Odos (ODOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Odos.

Cek prediksi harga Odos sekarang!

Tokenomi Odos (ODOS)

Memahami tokenomi Odos (ODOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ODOS sekarang!

Cara membeli Odos (ODOS)

Ingin mengetahui cara membeli Odos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Odos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ODOS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Odos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Odos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Odos Berapa nilai Odos (ODOS) hari ini? Harga live ODOS dalam USD adalah 0.002912 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ODOS ke USD saat ini? $ 0.002912 . Cobalah Harga ODOS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Odos? Kapitalisasi pasar ODOS adalah $ 6.21M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ODOS? Suplai beredar ODOS adalah 2.13B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ODOS? ODOS mencapai harga ATH sebesar 0.05164009642882959 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ODOS? ODOS mencapai harga ATL 0.002358350385359093 USD . Berapa volume perdagangan ODOS? Volume perdagangan 24 jam live ODOS adalah $ 101.98K USD . Akankah harga ODOS naik lebih tinggi tahun ini? ODOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ODOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Odos (ODOS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi