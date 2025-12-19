Tabel Konversi Harmony ke Real Brasil
Tabel Konversi ONE ke BRL
- 1 ONE0.02 BRL
- 2 ONE0.04 BRL
- 3 ONE0.06 BRL
- 4 ONE0.08 BRL
- 5 ONE0.10 BRL
- 6 ONE0.12 BRL
- 7 ONE0.14 BRL
- 8 ONE0.16 BRL
- 9 ONE0.18 BRL
- 10 ONE0.20 BRL
- 50 ONE0.99 BRL
- 100 ONE1.98 BRL
- 1,000 ONE19.76 BRL
- 5,000 ONE98.82 BRL
- 10,000 ONE197.64 BRL
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Harmony ke Real Brasil (ONE ke BRL) di berbagai rentang nilai, dari 1 ONE hingga 10,000 ONE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ONE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BRL terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ONE ke BRL khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BRL ke ONE
- 1 BRL50.59 ONE
- 2 BRL101.1 ONE
- 3 BRL151.7 ONE
- 4 BRL202.3 ONE
- 5 BRL252.9 ONE
- 6 BRL303.5 ONE
- 7 BRL354.1 ONE
- 8 BRL404.7 ONE
- 9 BRL455.3 ONE
- 10 BRL505.9 ONE
- 50 BRL2,529 ONE
- 100 BRL5,059 ONE
- 1,000 BRL50,597 ONE
- 5,000 BRL252,987 ONE
- 10,000 BRL505,974 ONE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Real Brasil ke Harmony (BRL ke ONE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BRL hingga 10,000 BRL. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Harmony yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BRL yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Harmony (ONE) saat ini diperdagangkan seharga R$ 0.02 BRL , yang mencerminkan perubahan 3.66% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai R$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar R$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Harmony Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.66%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren ONE ke BRL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Harmony terhadap BRL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Harmony saat ini.
Ringkasan Konversi ONE ke BRL
Per | 1 ONE = 0.02 BRL | 1 BRL = 50.59 ONE
Kurs untuk 1 ONE ke BRL hari ini adalah 0.02 BRL.
Pembelian 5 ONE akan dikenai biaya 0.10 BRL, sedangkan 10 ONE memiliki nilai 0.20 BRL.
1 BRL dapat di-trade dengan 50.59 ONE.
50 BRL dapat dikonversi ke 2,529 ONE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ONE ke BRL telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.66%, sehingga mencapai high senilai -- BRL dan low senilai -- BRL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ONE adalah -- BRL yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ONE telah berubah sebesar -- BRL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Harmony (ONE)
Setelah menghitung harga Harmony (ONE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Harmony langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ONE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Harmony, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ONE ke BRL
Dalam 24 jam terakhir, Harmony (ONE) telah berfluktuasi antara -- BRL dan -- BRL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.017912192832703042 BRL dan high 0.022031276483182264 BRL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ONE ke BRL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0.05
|Low
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Rata-rata
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Volatilitas
|+10.98%
|+19.58%
|+39.46%
|+85.61%
|Perubahan
|+8.96%
|-6.08%
|-23.56%
|-65.97%
Prakiraan Harga Harmony dalam BRL untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Harmony dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ONE ke BRL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ONE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Harmony dapat mencapai sekitar R$0.02BRL, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ONE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ONE mungkin naik menjadi sekitar R$0.03 BRL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Harmony kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ONE yang Tersedia di MEXC
ONE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ONE, yang mencakup pasar tempat Harmony dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ONE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ONEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ONE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Harmony untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Harmony
Ingin menambahkan Harmony ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Harmony › atau Mulai sekarang ›
ONE dan BRL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Harmony (ONE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Harmony
- Harga Saat Ini (USD): $0.003565
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ONE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BRL, harga USD ONE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ONE] [ONE ke USD]
Real Brasil (BRL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BRL/USD): 0.18046293796550414
- Perubahan 7 Hari: -2.30%
- Tren 30 Hari: -2.30%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BRL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ONE yang sama.
- BRL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ONE dengan BRL secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ONE ke BRL?
Kurs antara Harmony (ONE) dan Real Brasil (BRL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ONE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ONE ke BRL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BRL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BRL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BRL. Ketika BRL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ONE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Harmony, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ONE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BRL.
Konversikan ONE ke BRL Seketika
Gunakan konverter ONE ke BRL kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ONE ke BRL?
Masukkan Jumlah ONE
Mulailah dengan memasukkan jumlah ONE yang ingin Anda konversi ke BRL menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ONE ke BRL Secara Live
Lihat kurs ONE ke BRL yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ONE dan BRL.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ONE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ONE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ONE ke BRL dihitung?
Perhitungan kurs ONE ke BRL didasarkan pada nilai ONE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BRL menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ONE ke BRL begitu sering berubah?
Kurs ONE ke BRL sangat sering berubah karena Harmony dan Real Brasil terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ONE ke BRL yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ONE ke BRL dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ONE ke BRL dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ONE ke BRL atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ONE ke BRL dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ONE terhadap BRL dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ONE terhadap BRL dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ONE ke BRL?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BRL, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ONE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ONE ke BRL?
Halving Harmony, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ONE ke BRL.
Bisakah saya membandingkan kurs ONE ke BRL dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ONE keBRL wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ONE ke BRL sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Harmony, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ONE ke BRL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BRL dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ONE ke BRL dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Harmony dan Real Brasil?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Harmony dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ONE ke BRL dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BRL Anda ke ONE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ONE ke BRL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ONE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ONE ke BRL dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ONE ke BRL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BRL terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ONE ke BRL yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.