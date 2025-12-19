Tabel Konversi OP ke Guaraní Paraguai
Tabel Konversi OP ke PYG
- 1 OP1,874.84 PYG
- 2 OP3,749.69 PYG
- 3 OP5,624.53 PYG
- 4 OP7,499.38 PYG
- 5 OP9,374.22 PYG
- 6 OP11,249.06 PYG
- 7 OP13,123.91 PYG
- 8 OP14,998.75 PYG
- 9 OP16,873.59 PYG
- 10 OP18,748.44 PYG
- 50 OP93,742.19 PYG
- 100 OP187,484.39 PYG
- 1,000 OP1,874,843.87 PYG
- 5,000 OP9,374,219.34 PYG
- 10,000 OP18,748,438.69 PYG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual OP ke Guaraní Paraguai (OP ke PYG) di berbagai rentang nilai, dari 1 OP hingga 10,000 OP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah OP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PYG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah OP ke PYG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PYG ke OP
- 1 PYG0.0005333 OP
- 2 PYG0.001066 OP
- 3 PYG0.001600 OP
- 4 PYG0.002133 OP
- 5 PYG0.002666 OP
- 6 PYG0.003200 OP
- 7 PYG0.003733 OP
- 8 PYG0.004267 OP
- 9 PYG0.004800 OP
- 10 PYG0.005333 OP
- 50 PYG0.02666 OP
- 100 PYG0.05333 OP
- 1,000 PYG0.5333 OP
- 5,000 PYG2.666 OP
- 10,000 PYG5.333 OP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guaraní Paraguai ke OP (PYG ke OP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PYG hingga 10,000 PYG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah OP yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PYG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
OP (OP) saat ini diperdagangkan seharga ₲ 1,874.84 PYG , yang mencerminkan perubahan 1.82% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₲-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₲-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman OP Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
1.82%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren OP ke PYG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi OP terhadap PYG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga OP saat ini.
Ringkasan Konversi OP ke PYG
Per | 1 OP = 1,874.84 PYG | 1 PYG = 0.0005333 OP
Kurs untuk 1 OP ke PYG hari ini adalah 1,874.84 PYG.
Pembelian 5 OP akan dikenai biaya 9,374.22 PYG, sedangkan 10 OP memiliki nilai 18,748.44 PYG.
1 PYG dapat di-trade dengan 0.0005333 OP.
50 PYG dapat dikonversi ke 0.02666 OP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 OP ke PYG telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.82%, sehingga mencapai high senilai -- PYG dan low senilai -- PYG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 OP adalah -- PYG yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, OP telah berubah sebesar -- PYG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang OP (OP)
Setelah menghitung harga OP (OP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang OP langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan OP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli OP, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga OP ke PYG
Dalam 24 jam terakhir, OP (OP) telah berfluktuasi antara -- PYG dan -- PYG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,713.0689414196956 PYG dan high 2,133.280993664496 PYG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas OP ke PYG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₲ 1879.54
|₲ 2080.92
|₲ 2617.93
|₲ 5437.24
|Low
|₲ 1678.16
|₲ 1678.16
|₲ 1678.16
|₲ 1476.78
|Rata-rata
|₲ 1812.41
|₲ 1946.66
|₲ 2080.92
|₲ 2953.56
|Volatilitas
|+10.86%
|+20.36%
|+38.14%
|+72.90%
|Perubahan
|+7.73%
|-9.30%
|-25.37%
|-65.70%
Prakiraan Harga OP dalam PYG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga OP dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan OP ke PYG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga OP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, OP dapat mencapai sekitar ₲1,968.59PYG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga OP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, OP mungkin naik menjadi sekitar ₲2,392.83 PYG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga OP kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan OP yang Tersedia di MEXC
OP/USDT
|Trade
OP/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot OP, yang mencakup pasar tempat OP dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual OP pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures OP dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures OP untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli OP
Ingin menambahkan OP ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli OP › atau Mulai sekarang ›
OP dan PYG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
OP (OP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga OP
- Harga Saat Ini (USD): $0.2793
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk OP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PYG, harga USD OP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga OP] [OP ke USD]
Guaraní Paraguai (PYG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PYG/USD): 0.00014904543718594277
- Perubahan 7 Hari: +4.33%
- Tren 30 Hari: +4.33%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PYG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah OP yang sama.
- PYG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli OP dengan PYG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs OP ke PYG?
Kurs antara OP (OP) dan Guaraní Paraguai (PYG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam OP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs OP ke PYG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PYG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PYG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PYG. Ketika PYG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti OP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti OP, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap OP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PYG.
Konversikan OP ke PYG Seketika
Gunakan konverter OP ke PYG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi OP ke PYG?
Masukkan Jumlah OP
Mulailah dengan memasukkan jumlah OP yang ingin Anda konversi ke PYG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs OP ke PYG Secara Live
Lihat kurs OP ke PYG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang OP dan PYG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan OP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli OP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs OP ke PYG dihitung?
Perhitungan kurs OP ke PYG didasarkan pada nilai OP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PYG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs OP ke PYG begitu sering berubah?
Kurs OP ke PYG sangat sering berubah karena OP dan Guaraní Paraguai terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs OP ke PYG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs OP ke PYG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs OP ke PYG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan OP ke PYG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi OP ke PYG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren OP terhadap PYG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga OP terhadap PYG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar OP ke PYG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PYG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun OP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs OP ke PYG?
Halving OP, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs OP ke PYG.
Bisakah saya membandingkan kurs OP ke PYG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs OP kePYG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs OP ke PYG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga OP, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi OP ke PYG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PYG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target OP ke PYG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi OP dan Guaraní Paraguai?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk OP dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan OP ke PYG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PYG Anda ke OP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah OP ke PYG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga OP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar OP ke PYG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs OP ke PYG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PYG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs OP ke PYG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi OP Selengkapnya
Harga OP
Pelajari selengkapnya tentang OP (OP) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga OP
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar OP untuk lebih memahami kemungkinan arah OP.
Cara Membeli OP
Ingin membeli OP? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
OP/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan OP/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
OP USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada OP dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures OP USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi OP ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PYG
Mengapa Harus Membeli OP dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli OP.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli OP dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.