Harga live OP hari ini adalah 0.3696 USD. Lacak informasi harga aktual OP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OP

Info Harga OP

Penjelasan OP

Situs Web Resmi OP

Tokenomi OP

Prakiraan Harga OP

Riwayat OP

Panduan Membeli OP

Konverter OP ke Mata Uang Fiat

Spot OP

Futures USDT-M OP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OP

Harga OP(OP)

Harga Live 1 OP ke USD:

$0.3696
$0.3696$0.3696
+3.96%1D
USD
Grafik Harga Live OP (OP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:03 (UTC+8)

Informasi Harga OP (OP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3493
$ 0.3493$ 0.3493
Low 24 Jam
$ 0.3717
$ 0.3717$ 0.3717
High 24 Jam

$ 0.3493
$ 0.3493$ 0.3493

$ 0.3717
$ 0.3717$ 0.3717

$ 4.851507085185996
$ 4.851507085185996$ 4.851507085185996

$ 0.25439277605899335
$ 0.25439277605899335$ 0.25439277605899335

+1.42%

+3.96%

-8.54%

-8.54%

Harga aktual OP (OP) adalah $ 0.3696. Selama 24 jam terakhir, OP diperdagangkan antara low $ 0.3493 dan high $ 0.3717, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOP adalah $ 4.851507085185996, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.25439277605899335.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OP telah berubah sebesar +1.42% selama 1 jam terakhir, +3.96% selama 24 jam, dan -8.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OP (OP)

No.80

$ 700.97M
$ 700.97M$ 700.97M

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 1.59B
$ 1.59B$ 1.59B

1.90B
1.90B 1.90B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

44.15%

0.02%

NONE

Kapitalisasi Pasar OP saat ini adalah $ 700.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.49M. Suplai beredar OP adalah 1.90B, dan total suplainya sebesar 4294967296. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.59B.

Riwayat Harga OP (OP) USD

Pantau perubahan harga OP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.014079+3.96%
30 Days$ -0.3465-48.39%
60 Hari$ -0.3632-49.57%
90 Hari$ -0.4004-52.00%
Perubahan Harga OP Hari Ini

Hari ini, OP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.014079 (+3.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3465 (-48.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OP terlihat mengalami perubahan $ -0.3632 (-49.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4004 (-52.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OP (OP)?

Lihat halaman Riwayat Harga OP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OP (USD)

Berapa nilai OP (OP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OP (OP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OP.

Cek prediksi harga OP sekarang!

Tokenomi OP (OP)

Memahami tokenomi OP (OP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OP sekarang!

Cara membeli OP (OP)

Ingin mengetahui cara membeli OP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OP ke Mata Uang Lokal

1 OP(OP) ke VND
9,726.024
1 OP(OP) ke AUD
A$0.569184
1 OP(OP) ke GBP
0.280896
1 OP(OP) ke EUR
0.317856
1 OP(OP) ke USD
$0.3696
1 OP(OP) ke MYR
RM1.544928
1 OP(OP) ke TRY
15.593424
1 OP(OP) ke JPY
¥56.5488
1 OP(OP) ke ARS
ARS$536.426352
1 OP(OP) ke RUB
30.026304
1 OP(OP) ke INR
32.772432
1 OP(OP) ke IDR
Rp6,159.997536
1 OP(OP) ke PHP
21.799008
1 OP(OP) ke EGP
￡E.17.48208
1 OP(OP) ke BRL
R$1.97736
1 OP(OP) ke CAD
C$0.521136
1 OP(OP) ke BDT
45.094896
1 OP(OP) ke NGN
531.795264
1 OP(OP) ke COP
$1,416.089136
1 OP(OP) ke ZAR
R.6.419952
1 OP(OP) ke UAH
15.545376
1 OP(OP) ke TZS
T.Sh.908.1072
1 OP(OP) ke VES
Bs83.8992
1 OP(OP) ke CLP
$348.5328
1 OP(OP) ke PKR
Rs104.463744
1 OP(OP) ke KZT
194.420688
1 OP(OP) ke THB
฿11.967648
1 OP(OP) ke TWD
NT$11.446512
1 OP(OP) ke AED
د.إ1.356432
1 OP(OP) ke CHF
Fr0.29568
1 OP(OP) ke HKD
HK$2.871792
1 OP(OP) ke AMD
֏141.33504
1 OP(OP) ke MAD
.د.م3.43728
1 OP(OP) ke MXN
$6.863472
1 OP(OP) ke SAR
ريال1.386
1 OP(OP) ke ETB
Br56.877744
1 OP(OP) ke KES
KSh47.730144
1 OP(OP) ke JOD
د.أ0.2620464
1 OP(OP) ke PLN
1.360128
1 OP(OP) ke RON
лв1.62624
1 OP(OP) ke SEK
kr3.537072
1 OP(OP) ke BGN
лв0.624624
1 OP(OP) ke HUF
Ft123.734688
1 OP(OP) ke CZK
7.794864
1 OP(OP) ke KWD
د.ك0.1130976
1 OP(OP) ke ILS
1.208592
1 OP(OP) ke BOB
Bs2.55024
1 OP(OP) ke AZN
0.62832
1 OP(OP) ke TJS
SM3.407712
1 OP(OP) ke GEL
1.001616
1 OP(OP) ke AOA
Kz338.771664
1 OP(OP) ke BHD
.د.ب0.1393392
1 OP(OP) ke BMD
$0.3696
1 OP(OP) ke DKK
kr2.391312
1 OP(OP) ke HNL
L9.735264
1 OP(OP) ke MUR
16.990512
1 OP(OP) ke NAD
$6.419952
1 OP(OP) ke NOK
kr3.76992
1 OP(OP) ke NZD
$0.654192
1 OP(OP) ke PAB
B/.0.3696
1 OP(OP) ke PGK
K1.55232
1 OP(OP) ke QAR
ر.ق1.345344
1 OP(OP) ke RSD
дин.37.543968
1 OP(OP) ke UZS
soʻm4,453.011024
1 OP(OP) ke ALL
L30.99096
1 OP(OP) ke ANG
ƒ0.661584
1 OP(OP) ke AWG
ƒ0.66528
1 OP(OP) ke BBD
$0.7392
1 OP(OP) ke BAM
KM0.624624
1 OP(OP) ke BIF
Fr1,089.9504
1 OP(OP) ke BND
$0.48048
1 OP(OP) ke BSD
$0.3696
1 OP(OP) ke JMD
$59.26536
1 OP(OP) ke KHR
1,484.335776
1 OP(OP) ke KMF
Fr155.232
1 OP(OP) ke LAK
8,034.782448
1 OP(OP) ke LKR
රු112.679952
1 OP(OP) ke MDL
L6.2832
1 OP(OP) ke MGA
Ar1,664.8632
1 OP(OP) ke MOP
P2.9568
1 OP(OP) ke MVR
5.69184
1 OP(OP) ke MWK
MK641.666256
1 OP(OP) ke MZN
MT23.63592
1 OP(OP) ke NPR
रु52.37232
1 OP(OP) ke PYG
2,621.2032
1 OP(OP) ke RWF
Fr536.2896
1 OP(OP) ke SBD
$3.041808
1 OP(OP) ke SCR
5.333328
1 OP(OP) ke SRD
$14.2296
1 OP(OP) ke SVC
$3.230304
1 OP(OP) ke SZL
L6.416256
1 OP(OP) ke TMT
m1.2936
1 OP(OP) ke TND
د.ت1.0936464
1 OP(OP) ke TTD
$2.502192
1 OP(OP) ke UGX
Sh1,292.1216
1 OP(OP) ke XAF
Fr209.9328
1 OP(OP) ke XCD
$0.99792
1 OP(OP) ke XOF
Fr209.9328
1 OP(OP) ke XPF
Fr38.0688
1 OP(OP) ke BWP
P4.97112
1 OP(OP) ke BZD
$0.742896
1 OP(OP) ke CVE
$35.422464
1 OP(OP) ke DJF
Fr65.4192
1 OP(OP) ke DOP
$23.768976
1 OP(OP) ke DZD
د.ج48.266064
1 OP(OP) ke FJD
$0.842688
1 OP(OP) ke GNF
Fr3,213.672
1 OP(OP) ke GTQ
Q2.831136
1 OP(OP) ke GYD
$77.305536
1 OP(OP) ke ISK
kr46.5696

Sumber Daya OP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OP

Berapa nilai OP (OP) hari ini?
Harga live OP dalam USD adalah 0.3696 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OP ke USD saat ini?
Harga OP ke USD saat ini adalah $ 0.3696. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OP?
Kapitalisasi pasar OP adalah $ 700.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OP?
Suplai beredar OP adalah 1.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OP?
OP mencapai harga ATH sebesar 4.851507085185996 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OP?
OP mencapai harga ATL 0.25439277605899335 USD.
Berapa volume perdagangan OP?
Volume perdagangan 24 jam live OP adalah $ 2.49M USD.
Akankah harga OP naik lebih tinggi tahun ini?
OP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OP (OP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OP ke USD

Jumlah

OP
OP
USD
USD

1 OP = 0.3696 USD

Perdagangkan OP

OP/USDT
$0.3696
$0.3696$0.3696
+3.90%
OP/USDC
$0.3697
$0.3697$0.3697
+3.99%

