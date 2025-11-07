Apa yang dimaksud dengan OP (OP)

Ethereum's layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol's new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset's total supply.

Tokenomi OP (OP)

Memahami tokenomi OP (OP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OP Berapa nilai OP (OP) hari ini? Harga live OP dalam USD adalah 0.3696 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OP ke USD saat ini? $ 0.3696 . Cobalah Harga OP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OP? Kapitalisasi pasar OP adalah $ 700.97M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OP? Suplai beredar OP adalah 1.90B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OP? OP mencapai harga ATH sebesar 4.851507085185996 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OP? OP mencapai harga ATL 0.25439277605899335 USD . Berapa volume perdagangan OP? Volume perdagangan 24 jam live OP adalah $ 2.49M USD . Akankah harga OP naik lebih tinggi tahun ini? OP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OP (OP)

