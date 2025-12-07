Tabel Konversi OpenxAI Network ke Singapore Dollar
Tabel Konversi OPENX ke SGD
- 1 OPENX0.17 SGD
- 2 OPENX0.34 SGD
- 3 OPENX0.51 SGD
- 4 OPENX0.68 SGD
- 5 OPENX0.85 SGD
- 6 OPENX1.02 SGD
- 7 OPENX1.19 SGD
- 8 OPENX1.36 SGD
- 9 OPENX1.53 SGD
- 10 OPENX1.70 SGD
- 50 OPENX8.48 SGD
- 100 OPENX16.95 SGD
- 1,000 OPENX169.54 SGD
- 5,000 OPENX847.69 SGD
- 10,000 OPENX1,695.37 SGD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual OpenxAI Network ke Singapore Dollar (OPENX ke SGD) di berbagai rentang nilai, dari 1 OPENX hingga 10,000 OPENX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah OPENX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SGD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah OPENX ke SGD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SGD ke OPENX
- 1 SGD5.898 OPENX
- 2 SGD11.79 OPENX
- 3 SGD17.69 OPENX
- 4 SGD23.59 OPENX
- 5 SGD29.49 OPENX
- 6 SGD35.39 OPENX
- 7 SGD41.28 OPENX
- 8 SGD47.18 OPENX
- 9 SGD53.085 OPENX
- 10 SGD58.98 OPENX
- 50 SGD294.9 OPENX
- 100 SGD589.8 OPENX
- 1,000 SGD5,898 OPENX
- 5,000 SGD29,492 OPENX
- 10,000 SGD58,984 OPENX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Singapore Dollar ke OpenxAI Network (SGD ke OPENX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SGD hingga 10,000 SGD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah OpenxAI Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SGD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
OpenxAI Network (OPENX) saat ini diperdagangkan seharga S$ 0.17 SGD , yang mencerminkan perubahan 1.39% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S$16.16K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S$1.70M SGD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman OpenxAI Network Harga khusus dari kami.
12.96M SGD
Suplai Peredaran
16.16K
Volume Trading 24 Jam
1.70M SGD
Kapitalisasi Pasar
1.39%
Perubahan Harga (1 Hari)
S$ 0.1371
High 24 Jam
S$ 0.1271
Low 24 Jam
Grafik tren OPENX ke SGD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi OpenxAI Network terhadap SGD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga OpenxAI Network saat ini.
Ringkasan Konversi OPENX ke SGD
Per | 1 OPENX = 0.17 SGD | 1 SGD = 5.898 OPENX
Kurs untuk 1 OPENX ke SGD hari ini adalah 0.17 SGD.
Pembelian 5 OPENX akan dikenai biaya 0.85 SGD, sedangkan 10 OPENX memiliki nilai 1.70 SGD.
1 SGD dapat di-trade dengan 5.898 OPENX.
50 SGD dapat dikonversi ke 294.9 OPENX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 OPENX ke SGD telah berubah sebesar -11.74% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.39%, sehingga mencapai high senilai 0.17756743086797433 SGD dan low senilai 0.16461575830284125 SGD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 OPENX adalah 0.39127002819266987 SGD yang menunjukkan perubahan -56.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, OPENX telah berubah sebesar -0.4780462343790614 SGD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -73.82% pada nilainya.
Semua Tentang OpenxAI Network (OPENX)
Setelah menghitung harga OpenxAI Network (OPENX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang OpenxAI Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan OPENX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli OpenxAI Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga OPENX ke SGD
Dalam 24 jam terakhir, OpenxAI Network (OPENX) telah berfluktuasi antara 0.16461575830284125 SGD dan 0.17756743086797433 SGD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.15580862095855078 SGD dan high 0.19738348989262794 SGD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas OPENX ke SGD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S$ 0.16
|S$ 0.19
|S$ 0.49
|S$ 1.76
|Low
|S$ 0.15
|S$ 0.15
|S$ 0.12
|S$ 0.12
|Rata-rata
|S$ 0.16
|S$ 0.16
|S$ 0.24
|S$ 0.47
|Volatilitas
|+5.40%
|+21.44%
|+93.91%
|+251.92%
|Perubahan
|+1.00%
|-12.55%
|-56.66%
|-73.82%
Prakiraan Harga OpenxAI Network dalam SGD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga OpenxAI Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan OPENX ke SGD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga OPENX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, OpenxAI Network dapat mencapai sekitar S$0.18SGD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga OPENX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, OPENX mungkin naik menjadi sekitar S$0.22 SGD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga OpenxAI Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot OPENX, yang mencakup pasar tempat OpenxAI Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual OPENX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures OPENX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short.
Pelajari Cara Membeli OpenxAI Network
Ingin menambahkan OpenxAI Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli OpenxAI Network › atau Mulai sekarang ›
OPENX dan SGD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
OpenxAI Network (OPENX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga OpenxAI Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.1309
- Perubahan 7 Hari: -11.74%
- Tren 30 Hari: -56.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk OPENX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SGD, harga USD OPENX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga OPENX] [OPENX ke USD]
Singapore Dollar (SGD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SGD/USD): 0.7719003569267251
- Perubahan 7 Hari: +0.43%
- Tren 30 Hari: +0.43%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SGD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah OPENX yang sama.
- SGD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli OPENX dengan SGD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs OPENX ke SGD?
Kurs antara OpenxAI Network (OPENX) dan Singapore Dollar (SGD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam OPENX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs OPENX ke SGD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SGD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SGD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SGD. Ketika SGD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti OPENX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti OpenxAI Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap OPENX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SGD.
Konversikan OPENX ke SGD Seketika
Gunakan konverter OPENX ke SGD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi OPENX ke SGD?
Masukkan Jumlah OPENX
Mulailah dengan memasukkan jumlah OPENX yang ingin Anda konversi ke SGD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs OPENX ke SGD Secara Live
Lihat kurs OPENX ke SGD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang OPENX dan SGD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan OPENX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli OPENX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs OPENX ke SGD dihitung?
Perhitungan kurs OPENX ke SGD didasarkan pada nilai OPENX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SGD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs OPENX ke SGD begitu sering berubah?
Kurs OPENX ke SGD sangat sering berubah karena OpenxAI Network dan Singapore Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs OPENX ke SGD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs OPENX ke SGD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs OPENX ke SGD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan OPENX ke SGD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi OPENX ke SGD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren OPENX terhadap SGD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga OPENX terhadap SGD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar OPENX ke SGD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SGD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun OPENX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs OPENX ke SGD?
Halving OpenxAI Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs OPENX ke SGD.
Bisakah saya membandingkan kurs OPENX ke SGD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs OPENX keSGD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs OPENX ke SGD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga OpenxAI Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi OPENX ke SGD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SGD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target OPENX ke SGD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi OpenxAI Network dan Singapore Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk OpenxAI Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan OPENX ke SGD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SGD Anda ke OPENX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah OPENX ke SGD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga OPENX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar OPENX ke SGD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs OPENX ke SGD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SGD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs OPENX ke SGD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli OpenxAI Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli OpenxAI Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli OpenxAI Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.