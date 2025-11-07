BursaDEX+
Harga live OpenxAI Network hari ini adalah 0.3415 USD. Lacak informasi harga aktual OPENX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPENX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo OpenxAI Network

Harga OpenxAI Network(OPENX)

Harga Live 1 OPENX ke USD:

$0.3415
-1.89%1D
USD
Grafik Harga Live OpenxAI Network (OPENX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:17 (UTC+8)

Informasi Harga OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.336
Low 24 Jam
$ 0.3721
High 24 Jam

$ 0.336
$ 0.3721
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+0.47%

-1.89%

-2.74%

-2.74%

Harga aktual OpenxAI Network (OPENX) adalah $ 0.3415. Selama 24 jam terakhir, OPENX diperdagangkan antara low $ 0.336 dan high $ 0.3721, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPENX adalah $ 2.0299262343053925, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0939673303769838.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPENX telah berubah sebesar +0.47% selama 1 jam terakhir, -1.89% selama 24 jam, dan -2.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OpenxAI Network (OPENX)

No.1524

$ 3.42M
$ 43.88K
$ 34.15M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar OpenxAI Network saat ini adalah $ 3.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 43.88K. Suplai beredar OPENX adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.15M.

Riwayat Harga OpenxAI Network (OPENX) USD

Pantau perubahan harga OpenxAI Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006579-1.89%
30 Days$ -0.3122-47.76%
60 Hari$ -0.1585-31.70%
90 Hari$ -0.1585-31.70%
Perubahan Harga OpenxAI Network Hari Ini

Hari ini, OPENX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.006579 (-1.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OpenxAI Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3122 (-47.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OpenxAI Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OPENX terlihat mengalami perubahan $ -0.1585 (-31.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OpenxAI Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1585 (-31.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OpenxAI Network (OPENX)?

Lihat halaman Riwayat Harga OpenxAI Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI adalah protokol AI P2P tanpa izin. Apa yang dilakukan Bitcoin untuk uang, OpenxAI untuk kecerdasan.

OpenxAI Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenxAI Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OPENX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OpenxAI Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenxAI Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenxAI Network (USD)

Berapa nilai OpenxAI Network (OPENX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenxAI Network (OPENX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenxAI Network.

Cek prediksi harga OpenxAI Network sekarang!

Tokenomi OpenxAI Network (OPENX)

Memahami tokenomi OpenxAI Network (OPENX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPENX sekarang!

Cara membeli OpenxAI Network (OPENX)

Ingin mengetahui cara membeli OpenxAI Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenxAI Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OPENX ke Mata Uang Lokal

1 OpenxAI Network(OPENX) ke VND
8,986.5725
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AUD
A$0.52591
1 OpenxAI Network(OPENX) ke GBP
0.25954
1 OpenxAI Network(OPENX) ke EUR
0.29369
1 OpenxAI Network(OPENX) ke USD
$0.3415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MYR
RM1.42747
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TRY
14.37715
1 OpenxAI Network(OPENX) ke JPY
¥52.2495
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ARS
ARS$495.642855
1 OpenxAI Network(OPENX) ke RUB
27.740045
1 OpenxAI Network(OPENX) ke INR
30.280805
1 OpenxAI Network(OPENX) ke IDR
Rp5,691.66439
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PHP
20.15533
1 OpenxAI Network(OPENX) ke EGP
￡E.16.15295
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BRL
R$1.827025
1 OpenxAI Network(OPENX) ke CAD
C$0.481515
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BDT
41.666415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke NGN
491.36386
1 OpenxAI Network(OPENX) ke COP
$1,308.426515
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ZAR
R.5.93527
1 OpenxAI Network(OPENX) ke UAH
14.36349
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TZS
T.Sh.839.0655
1 OpenxAI Network(OPENX) ke VES
Bs77.5205
1 OpenxAI Network(OPENX) ke CLP
$322.0345
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PKR
Rs96.52156
1 OpenxAI Network(OPENX) ke KZT
179.639245
1 OpenxAI Network(OPENX) ke THB
฿11.068015
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TWD
NT$10.583085
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AED
د.إ1.253305
1 OpenxAI Network(OPENX) ke CHF
Fr0.2732
1 OpenxAI Network(OPENX) ke HKD
HK$2.653455
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AMD
֏130.5896
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MAD
.د.م3.17595
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MXN
$6.34507
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SAR
ريال1.280625
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ETB
Br52.416835
1 OpenxAI Network(OPENX) ke KES
KSh44.10814
1 OpenxAI Network(OPENX) ke JOD
د.أ0.2421235
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PLN
1.25672
1 OpenxAI Network(OPENX) ke RON
лв1.5026
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SEK
kr3.26474
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BGN
лв0.577135
1 OpenxAI Network(OPENX) ke HUF
Ft114.173695
1 OpenxAI Network(OPENX) ke CZK
7.19882
1 OpenxAI Network(OPENX) ke KWD
د.ك0.104499
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ILS
1.116705
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BOB
Bs2.35635
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AZN
0.58055
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TJS
SM3.14863
1 OpenxAI Network(OPENX) ke GEL
0.925465
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AOA
Kz311.5846
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BHD
.د.ب0.128404
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BMD
$0.3415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke DKK
kr2.20609
1 OpenxAI Network(OPENX) ke HNL
L8.97462
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MUR
15.709
1 OpenxAI Network(OPENX) ke NAD
$5.931855
1 OpenxAI Network(OPENX) ke NOK
kr3.4833
1 OpenxAI Network(OPENX) ke NZD
$0.604455
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PAB
B/.0.3415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PGK
K1.458205
1 OpenxAI Network(OPENX) ke QAR
ر.ق1.24306
1 OpenxAI Network(OPENX) ke RSD
дин.34.67591
1 OpenxAI Network(OPENX) ke UZS
soʻm4,065.47554
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ALL
L28.641605
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ANG
ƒ0.611285
1 OpenxAI Network(OPENX) ke AWG
ƒ0.6147
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BBD
$0.683
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BAM
KM0.577135
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BIF
Fr1,007.0835
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BND
$0.44395
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BSD
$0.3415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke JMD
$54.759525
1 OpenxAI Network(OPENX) ke KHR
1,371.48449
1 OpenxAI Network(OPENX) ke KMF
Fr143.43
1 OpenxAI Network(OPENX) ke LAK
7,423.912895
1 OpenxAI Network(OPENX) ke LKR
රු104.113105
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MDL
L5.843065
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MGA
Ar1,538.28675
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MOP
P2.732
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MVR
5.2591
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MWK
MK591.85365
1 OpenxAI Network(OPENX) ke MZN
MT21.838925
1 OpenxAI Network(OPENX) ke NPR
रु48.39055
1 OpenxAI Network(OPENX) ke PYG
2,421.918
1 OpenxAI Network(OPENX) ke RWF
Fr495.5165
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SBD
$2.80713
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SCR
5.139575
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SRD
$13.14775
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SVC
$2.98471
1 OpenxAI Network(OPENX) ke SZL
L5.92844
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TMT
m1.19525
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TND
د.ت1.0104985
1 OpenxAI Network(OPENX) ke TTD
$2.311955
1 OpenxAI Network(OPENX) ke UGX
Sh1,193.884
1 OpenxAI Network(OPENX) ke XAF
Fr193.972
1 OpenxAI Network(OPENX) ke XCD
$0.92205
1 OpenxAI Network(OPENX) ke XOF
Fr193.972
1 OpenxAI Network(OPENX) ke XPF
Fr35.1745
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BWP
P4.593175
1 OpenxAI Network(OPENX) ke BZD
$0.686415
1 OpenxAI Network(OPENX) ke CVE
$32.72936
1 OpenxAI Network(OPENX) ke DJF
Fr60.4455
1 OpenxAI Network(OPENX) ke DOP
$21.961865
1 OpenxAI Network(OPENX) ke DZD
د.ج44.57941
1 OpenxAI Network(OPENX) ke FJD
$0.77862
1 OpenxAI Network(OPENX) ke GNF
Fr2,969.3425
1 OpenxAI Network(OPENX) ke GTQ
Q2.61589
1 OpenxAI Network(OPENX) ke GYD
$71.42814
1 OpenxAI Network(OPENX) ke ISK
kr43.029

Sumber Daya OpenxAI Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenxAI Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OpenxAI Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenxAI Network

Berapa nilai OpenxAI Network (OPENX) hari ini?
Harga live OPENX dalam USD adalah 0.3415 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPENX ke USD saat ini?
Harga OPENX ke USD saat ini adalah $ 0.3415. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OpenxAI Network?
Kapitalisasi pasar OPENX adalah $ 3.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPENX?
Suplai beredar OPENX adalah 10.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPENX?
OPENX mencapai harga ATH sebesar 2.0299262343053925 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPENX?
OPENX mencapai harga ATL 0.0939673303769838 USD.
Berapa volume perdagangan OPENX?
Volume perdagangan 24 jam live OPENX adalah $ 43.88K USD.
Akankah harga OPENX naik lebih tinggi tahun ini?
OPENX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPENX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

