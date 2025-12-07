Tabel Konversi Oraichain ke Botswana Pula
Tabel Konversi ORAI ke BWP
- 1 ORAI12.72 BWP
- 2 ORAI25.45 BWP
- 3 ORAI38.17 BWP
- 4 ORAI50.90 BWP
- 5 ORAI63.62 BWP
- 6 ORAI76.35 BWP
- 7 ORAI89.07 BWP
- 8 ORAI101.79 BWP
- 9 ORAI114.52 BWP
- 10 ORAI127.24 BWP
- 50 ORAI636.21 BWP
- 100 ORAI1,272.42 BWP
- 1,000 ORAI12,724.24 BWP
- 5,000 ORAI63,621.18 BWP
- 10,000 ORAI127,242.35 BWP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Oraichain ke Botswana Pula (ORAI ke BWP) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORAI hingga 10,000 ORAI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORAI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BWP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORAI ke BWP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BWP ke ORAI
- 1 BWP0.07859 ORAI
- 2 BWP0.1571 ORAI
- 3 BWP0.2357 ORAI
- 4 BWP0.3143 ORAI
- 5 BWP0.3929 ORAI
- 6 BWP0.4715 ORAI
- 7 BWP0.5501 ORAI
- 8 BWP0.6287 ORAI
- 9 BWP0.7073 ORAI
- 10 BWP0.7859 ORAI
- 50 BWP3.929 ORAI
- 100 BWP7.859 ORAI
- 1,000 BWP78.59 ORAI
- 5,000 BWP392.9 ORAI
- 10,000 BWP785.9 ORAI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Botswana Pula ke Oraichain (BWP ke ORAI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BWP hingga 10,000 BWP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Oraichain yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BWP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Oraichain (ORAI) saat ini diperdagangkan seharga P 12.72 BWP , yang mencerminkan perubahan -3.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai P982.10K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar P175.71M BWP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Oraichain Harga khusus dari kami.
183.61M BWP
Suplai Peredaran
982.10K
Volume Trading 24 Jam
175.71M BWP
Kapitalisasi Pasar
-3.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
P 0.991
High 24 Jam
P 0.943
Low 24 Jam
Grafik tren ORAI ke BWP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Oraichain terhadap BWP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Oraichain saat ini.
Ringkasan Konversi ORAI ke BWP
Per | 1 ORAI = 12.72 BWP | 1 BWP = 0.07859 ORAI
Kurs untuk 1 ORAI ke BWP hari ini adalah 12.72 BWP.
Pembelian 5 ORAI akan dikenai biaya 63.62 BWP, sedangkan 10 ORAI memiliki nilai 127.24 BWP.
1 BWP dapat di-trade dengan 0.07859 ORAI.
50 BWP dapat dikonversi ke 3.929 ORAI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORAI ke BWP telah berubah sebesar -12.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.32%, sehingga mencapai high senilai 13.16254391458221 BWP dan low senilai 12.525003946973788 BWP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORAI adalah 15.234548809309581 BWP yang menunjukkan perubahan -16.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORAI telah berubah sebesar -21.39743516285766 BWP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.74% pada nilainya.
Semua Tentang Oraichain (ORAI)
Setelah menghitung harga Oraichain (ORAI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Oraichain langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORAI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Oraichain, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORAI ke BWP
Dalam 24 jam terakhir, Oraichain (ORAI) telah berfluktuasi antara 12.525003946973788 BWP dan 13.16254391458221 BWP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 12.445311451022736 BWP dan high 15.911935024893529 BWP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORAI ke BWP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|P 13.14
|P 15.8
|P 20.98
|P 35.99
|Low
|P 12.48
|P 12.35
|P 12.35
|P 12.35
|Rata-rata
|P 12.75
|P 14.21
|P 15.67
|P 21.64
|Volatilitas
|+4.89%
|+24.01%
|+56.28%
|+70.13%
|Perubahan
|-2.54%
|-11.95%
|-16.49%
|-62.29%
Prakiraan Harga Oraichain dalam BWP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Oraichain dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORAI ke BWP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORAI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Oraichain dapat mencapai sekitar P13.36BWP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORAI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORAI mungkin naik menjadi sekitar P16.24 BWP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Oraichain kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORAI yang Tersedia di MEXC
ORAI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORAI, yang mencakup pasar tempat Oraichain dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORAI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORAI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Oraichain untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Oraichain
Ingin menambahkan Oraichain ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Oraichain › atau Mulai sekarang ›
ORAI dan BWP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Oraichain (ORAI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Oraichain
- Harga Saat Ini (USD): $0.958
- Perubahan 7 Hari: -12.93%
- Tren 30 Hari: -16.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORAI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BWP, harga USD ORAI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORAI] [ORAI ke USD]
Botswana Pula (BWP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BWP/USD): 0.07526982727682195
- Perubahan 7 Hari: +1.01%
- Tren 30 Hari: +1.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BWP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORAI yang sama.
- BWP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORAI dengan BWP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORAI ke BWP?
Kurs antara Oraichain (ORAI) dan Botswana Pula (BWP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORAI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORAI ke BWP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BWP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BWP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BWP. Ketika BWP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORAI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Oraichain, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORAI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BWP.
Konversikan ORAI ke BWP Seketika
Gunakan konverter ORAI ke BWP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORAI ke BWP?
Masukkan Jumlah ORAI
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORAI yang ingin Anda konversi ke BWP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORAI ke BWP Secara Live
Lihat kurs ORAI ke BWP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORAI dan BWP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORAI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORAI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORAI ke BWP dihitung?
Perhitungan kurs ORAI ke BWP didasarkan pada nilai ORAI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BWP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORAI ke BWP begitu sering berubah?
Kurs ORAI ke BWP sangat sering berubah karena Oraichain dan Botswana Pula terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORAI ke BWP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORAI ke BWP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORAI ke BWP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORAI ke BWP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORAI ke BWP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORAI terhadap BWP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORAI terhadap BWP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORAI ke BWP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BWP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORAI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORAI ke BWP?
Halving Oraichain, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORAI ke BWP.
Bisakah saya membandingkan kurs ORAI ke BWP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORAI keBWP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORAI ke BWP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Oraichain, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORAI ke BWP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BWP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORAI ke BWP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Oraichain dan Botswana Pula?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Oraichain dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORAI ke BWP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BWP Anda ke ORAI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORAI ke BWP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORAI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORAI ke BWP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORAI ke BWP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BWP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORAI ke BWP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Oraichain Selengkapnya
Harga Oraichain
Pelajari selengkapnya tentang Oraichain (ORAI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Oraichain
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ORAI untuk lebih memahami kemungkinan arah Oraichain.
Cara Membeli Oraichain
Ingin membeli Oraichain? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ORAI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ORAI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ORAI USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ORAI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORAI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Oraichain ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BWP
Mengapa Harus Membeli Oraichain dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Oraichain.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Oraichain dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.