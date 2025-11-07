BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Oraichain hari ini adalah 1.11 USD. Lacak informasi harga aktual ORAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Oraichain hari ini adalah 1.11 USD. Lacak informasi harga aktual ORAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORAI

Info Harga ORAI

Penjelasan ORAI

Whitepaper ORAI

Situs Web Resmi ORAI

Tokenomi ORAI

Prakiraan Harga ORAI

Riwayat ORAI

Panduan Membeli ORAI

Konverter ORAI ke Mata Uang Fiat

Spot ORAI

Futures USDT-M ORAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Oraichain

Harga Oraichain(ORAI)

Harga Live 1 ORAI ke USD:

$1.111
$1.111$1.111
-0.26%1D
USD
Grafik Harga Live Oraichain (ORAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:24 (UTC+8)

Informasi Harga Oraichain (ORAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
Low 24 Jam
$ 1.179
$ 1.179$ 1.179
High 24 Jam

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.179
$ 1.179$ 1.179

$ 107.47632244
$ 107.47632244$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346

+0.90%

-0.26%

-10.91%

-10.91%

Harga aktual Oraichain (ORAI) adalah $ 1.11. Selama 24 jam terakhir, ORAI diperdagangkan antara low $ 1.029 dan high $ 1.179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORAI adalah $ 107.47632244, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.9138843220735346.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORAI telah berubah sebesar +0.90% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan -10.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Oraichain (ORAI)

No.903

$ 15.34M
$ 15.34M$ 15.34M

$ 86.13K
$ 86.13K$ 86.13K

$ 21.95M
$ 21.95M$ 21.95M

13.82M
13.82M 13.82M

19,779,272
19,779,272 19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26 18,014,986.26

69.88%

ORAI

Kapitalisasi Pasar Oraichain saat ini adalah $ 15.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 86.13K. Suplai beredar ORAI adalah 13.82M, dan total suplainya sebesar 18014986.26. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.95M.

Riwayat Harga Oraichain (ORAI) USD

Pantau perubahan harga Oraichain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0029-0.26%
30 Days$ -0.722-39.42%
60 Hari$ -1.336-54.60%
90 Hari$ -1.601-59.04%
Perubahan Harga Oraichain Hari Ini

Hari ini, ORAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0029 (-0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Oraichain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.722 (-39.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Oraichain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORAI terlihat mengalami perubahan $ -1.336 (-54.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Oraichain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.601 (-59.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Oraichain (ORAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Oraichain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Oraichain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Oraichain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Oraichain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Oraichain (USD)

Berapa nilai Oraichain (ORAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Oraichain (ORAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oraichain.

Cek prediksi harga Oraichain sekarang!

Tokenomi Oraichain (ORAI)

Memahami tokenomi Oraichain (ORAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORAI sekarang!

Cara membeli Oraichain (ORAI)

Ingin mengetahui cara membeli Oraichain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Oraichain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORAI ke Mata Uang Lokal

1 Oraichain(ORAI) ke VND
29,209.65
1 Oraichain(ORAI) ke AUD
A$1.7094
1 Oraichain(ORAI) ke GBP
0.8436
1 Oraichain(ORAI) ke EUR
0.9546
1 Oraichain(ORAI) ke USD
$1.11
1 Oraichain(ORAI) ke MYR
RM4.6398
1 Oraichain(ORAI) ke TRY
46.731
1 Oraichain(ORAI) ke JPY
¥169.83
1 Oraichain(ORAI) ke ARS
ARS$1,611.0207
1 Oraichain(ORAI) ke RUB
90.1653
1 Oraichain(ORAI) ke INR
98.4237
1 Oraichain(ORAI) ke IDR
Rp18,499.9926
1 Oraichain(ORAI) ke PHP
65.5122
1 Oraichain(ORAI) ke EGP
￡E.52.503
1 Oraichain(ORAI) ke BRL
R$5.9385
1 Oraichain(ORAI) ke CAD
C$1.5651
1 Oraichain(ORAI) ke BDT
135.4311
1 Oraichain(ORAI) ke NGN
1,597.1124
1 Oraichain(ORAI) ke COP
$4,252.8651
1 Oraichain(ORAI) ke ZAR
R.19.2918
1 Oraichain(ORAI) ke UAH
46.6866
1 Oraichain(ORAI) ke TZS
T.Sh.2,727.27
1 Oraichain(ORAI) ke VES
Bs251.97
1 Oraichain(ORAI) ke CLP
$1,046.73
1 Oraichain(ORAI) ke PKR
Rs313.7304
1 Oraichain(ORAI) ke KZT
583.8933
1 Oraichain(ORAI) ke THB
฿35.9751
1 Oraichain(ORAI) ke TWD
NT$34.3989
1 Oraichain(ORAI) ke AED
د.إ4.0737
1 Oraichain(ORAI) ke CHF
Fr0.888
1 Oraichain(ORAI) ke HKD
HK$8.6247
1 Oraichain(ORAI) ke AMD
֏424.464
1 Oraichain(ORAI) ke MAD
.د.م10.323
1 Oraichain(ORAI) ke MXN
$20.6238
1 Oraichain(ORAI) ke SAR
ريال4.1625
1 Oraichain(ORAI) ke ETB
Br170.3739
1 Oraichain(ORAI) ke KES
KSh143.3676
1 Oraichain(ORAI) ke JOD
د.أ0.78699
1 Oraichain(ORAI) ke PLN
4.0848
1 Oraichain(ORAI) ke RON
лв4.884
1 Oraichain(ORAI) ke SEK
kr10.6116
1 Oraichain(ORAI) ke BGN
лв1.8759
1 Oraichain(ORAI) ke HUF
Ft371.1063
1 Oraichain(ORAI) ke CZK
23.3988
1 Oraichain(ORAI) ke KWD
د.ك0.33966
1 Oraichain(ORAI) ke ILS
3.6297
1 Oraichain(ORAI) ke BOB
Bs7.659
1 Oraichain(ORAI) ke AZN
1.887
1 Oraichain(ORAI) ke TJS
SM10.2342
1 Oraichain(ORAI) ke GEL
3.0081
1 Oraichain(ORAI) ke AOA
Kz1,012.764
1 Oraichain(ORAI) ke BHD
.د.ب0.41736
1 Oraichain(ORAI) ke BMD
$1.11
1 Oraichain(ORAI) ke DKK
kr7.1706
1 Oraichain(ORAI) ke HNL
L29.1708
1 Oraichain(ORAI) ke MUR
51.06
1 Oraichain(ORAI) ke NAD
$19.2807
1 Oraichain(ORAI) ke NOK
kr11.322
1 Oraichain(ORAI) ke NZD
$1.9647
1 Oraichain(ORAI) ke PAB
B/.1.11
1 Oraichain(ORAI) ke PGK
K4.7397
1 Oraichain(ORAI) ke QAR
ر.ق4.0404
1 Oraichain(ORAI) ke RSD
дин.112.7094
1 Oraichain(ORAI) ke UZS
soʻm13,214.2836
1 Oraichain(ORAI) ke ALL
L93.0957
1 Oraichain(ORAI) ke ANG
ƒ1.9869
1 Oraichain(ORAI) ke AWG
ƒ1.998
1 Oraichain(ORAI) ke BBD
$2.22
1 Oraichain(ORAI) ke BAM
KM1.8759
1 Oraichain(ORAI) ke BIF
Fr3,273.39
1 Oraichain(ORAI) ke BND
$1.443
1 Oraichain(ORAI) ke BSD
$1.11
1 Oraichain(ORAI) ke JMD
$177.9885
1 Oraichain(ORAI) ke KHR
4,457.8266
1 Oraichain(ORAI) ke KMF
Fr466.2
1 Oraichain(ORAI) ke LAK
24,130.4343
1 Oraichain(ORAI) ke LKR
රු338.4057
1 Oraichain(ORAI) ke MDL
L18.9921
1 Oraichain(ORAI) ke MGA
Ar4,999.995
1 Oraichain(ORAI) ke MOP
P8.88
1 Oraichain(ORAI) ke MVR
17.094
1 Oraichain(ORAI) ke MWK
MK1,923.741
1 Oraichain(ORAI) ke MZN
MT70.9845
1 Oraichain(ORAI) ke NPR
रु157.287
1 Oraichain(ORAI) ke PYG
7,872.12
1 Oraichain(ORAI) ke RWF
Fr1,610.61
1 Oraichain(ORAI) ke SBD
$9.1242
1 Oraichain(ORAI) ke SCR
16.7055
1 Oraichain(ORAI) ke SRD
$42.735
1 Oraichain(ORAI) ke SVC
$9.7014
1 Oraichain(ORAI) ke SZL
L19.2696
1 Oraichain(ORAI) ke TMT
m3.885
1 Oraichain(ORAI) ke TND
د.ت3.28449
1 Oraichain(ORAI) ke TTD
$7.5147
1 Oraichain(ORAI) ke UGX
Sh3,880.56
1 Oraichain(ORAI) ke XAF
Fr630.48
1 Oraichain(ORAI) ke XCD
$2.997
1 Oraichain(ORAI) ke XOF
Fr630.48
1 Oraichain(ORAI) ke XPF
Fr114.33
1 Oraichain(ORAI) ke BWP
P14.9295
1 Oraichain(ORAI) ke BZD
$2.2311
1 Oraichain(ORAI) ke CVE
$106.3824
1 Oraichain(ORAI) ke DJF
Fr196.47
1 Oraichain(ORAI) ke DOP
$71.3841
1 Oraichain(ORAI) ke DZD
د.ج144.8994
1 Oraichain(ORAI) ke FJD
$2.5308
1 Oraichain(ORAI) ke GNF
Fr9,651.45
1 Oraichain(ORAI) ke GTQ
Q8.5026
1 Oraichain(ORAI) ke GYD
$232.1676
1 Oraichain(ORAI) ke ISK
kr139.86

Sumber Daya Oraichain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oraichain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Oraichain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oraichain

Berapa nilai Oraichain (ORAI) hari ini?
Harga live ORAI dalam USD adalah 1.11 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORAI ke USD saat ini?
Harga ORAI ke USD saat ini adalah $ 1.11. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Oraichain?
Kapitalisasi pasar ORAI adalah $ 15.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORAI?
Suplai beredar ORAI adalah 13.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORAI?
ORAI mencapai harga ATH sebesar 107.47632244 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORAI?
ORAI mencapai harga ATL 0.9138843220735346 USD.
Berapa volume perdagangan ORAI?
Volume perdagangan 24 jam live ORAI adalah $ 86.13K USD.
Akankah harga ORAI naik lebih tinggi tahun ini?
ORAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Oraichain (ORAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ORAI ke USD

Jumlah

ORAI
ORAI
USD
USD

1 ORAI = 1.11 USD

Perdagangkan ORAI

ORAI/USDT
$1.111
$1.111$1.111
-0.35%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,114.11
$101,114.11$101,114.11

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.89
$3,315.89$3,315.89

+0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1150
$1.1150$1.1150

+29.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,114.11
$101,114.11$101,114.11

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.89
$3,315.89$3,315.89

+0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2196
$2.2196$2.2196

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0121
$1.0121$1.0121

-0.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003729
$0.0003729$0.0003729

+148.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012700
$0.012700$0.012700

+1,170.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.528
$4.528$4.528

+352.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007793
$0.007793$0.007793

+265.18%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002306
$0.0000002306$0.0000002306

+53.73%