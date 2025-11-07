Apa yang dimaksud dengan Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world's first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oraichain Berapa nilai Oraichain (ORAI) hari ini? Harga live ORAI dalam USD adalah 1.11 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ORAI ke USD saat ini? $ 1.11 . Cobalah Harga ORAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Oraichain? Kapitalisasi pasar ORAI adalah $ 15.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ORAI? Suplai beredar ORAI adalah 13.82M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ORAI? ORAI mencapai harga ATH sebesar 107.47632244 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ORAI? ORAI mencapai harga ATL 0.9138843220735346 USD . Berapa volume perdagangan ORAI? Volume perdagangan 24 jam live ORAI adalah $ 86.13K USD . Akankah harga ORAI naik lebih tinggi tahun ini? ORAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

