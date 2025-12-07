Tabel Konversi Oracle ke CFA Franc BEAC (Central Africa)
Tabel Konversi ORCLON ke XAF
- 1 ORCLON123 538,88 XAF
- 2 ORCLON247 077,76 XAF
- 3 ORCLON370 616,64 XAF
- 4 ORCLON494 155,52 XAF
- 5 ORCLON617 694,40 XAF
- 6 ORCLON741 233,28 XAF
- 7 ORCLON864 772,16 XAF
- 8 ORCLON988 311,04 XAF
- 9 ORCLON1 111 849,92 XAF
- 10 ORCLON1 235 388,80 XAF
- 50 ORCLON6 176 944,02 XAF
- 100 ORCLON12 353 888,04 XAF
- 1 000 ORCLON123 538 880,37 XAF
- 5 000 ORCLON617 694 401,87 XAF
- 10 000 ORCLON1 235 388 803,75 XAF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Oracle ke CFA Franc BEAC (Central Africa) (ORCLON ke XAF) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORCLON hingga 10,000 ORCLON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORCLON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORCLON ke XAF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAF ke ORCLON
- 1 XAF0,0{5}8094 ORCLON
- 2 XAF0,0{4}1618 ORCLON
- 3 XAF0,0{4}2428 ORCLON
- 4 XAF0,0{4}3237 ORCLON
- 5 XAF0,0{4}4047 ORCLON
- 6 XAF0,0{4}4856 ORCLON
- 7 XAF0,0{4}5666 ORCLON
- 8 XAF0,0{4}6475 ORCLON
- 9 XAF0,0{4}7285 ORCLON
- 10 XAF0,0{4}8094 ORCLON
- 50 XAF0,0004047 ORCLON
- 100 XAF0,0008094 ORCLON
- 1 000 XAF0,008094 ORCLON
- 5 000 XAF0,04047 ORCLON
- 10 000 XAF0,08094 ORCLON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual CFA Franc BEAC (Central Africa) ke Oracle (XAF ke ORCLON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAF hingga 10,000 XAF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Oracle yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Oracle (ORCLON) saat ini diperdagangkan seharga FCFA 123 538,88 XAF , yang mencerminkan perubahan -0,05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FCFA30,42M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FCFA385,51M XAF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Oracle Harga khusus dari kami.
1,76M XAF
Suplai Peredaran
30,42M
Volume Trading 24 Jam
385,51M XAF
Kapitalisasi Pasar
-0,05%
Perubahan Harga (1 Hari)
FCFA 219,71
High 24 Jam
FCFA 217,82
Low 24 Jam
Grafik tren ORCLON ke XAF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Oracle terhadap XAF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Oracle saat ini.
Ringkasan Konversi ORCLON ke XAF
Per | 1 ORCLON = 123 538,88 XAF | 1 XAF = 0,0{5}8094 ORCLON
Kurs untuk 1 ORCLON ke XAF hari ini adalah 123 538,88 XAF.
Pembelian 5 ORCLON akan dikenai biaya 617 694,40 XAF, sedangkan 10 ORCLON memiliki nilai 1 235 388,80 XAF.
1 XAF dapat di-trade dengan 0,0{5}8094 ORCLON.
50 XAF dapat dikonversi ke 0,0004047 ORCLON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORCLON ke XAF telah berubah sebesar +8,77% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,05%, sehingga mencapai high senilai 123 713,43394334475 XAF dan low senilai 122 649,22025187452 XAF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORCLON adalah 133 662,98734455043 XAF yang menunjukkan perubahan -7,58% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORCLON telah berubah sebesar -17 230,12643332734 XAF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -12,24% pada nilainya.
Semua Tentang Oracle (ORCLON)
Setelah menghitung harga Oracle (ORCLON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Oracle langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORCLON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Oracle, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORCLON ke XAF
Dalam 24 jam terakhir, Oracle (ORCLON) telah berfluktuasi antara 122 649,22025187452 XAF dan 123 713,43394334475 XAF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 111 083,63865251036 XAF dan high 124 935,30892244018 XAF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORCLON ke XAF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FCFA 123713.43
|FCFA 124935.3
|FCFA 142801.71
|FCFA 185358.99
|Low
|FCFA 122649.22
|FCFA 111083.63
|FCFA 104923.58
|FCFA 104923.58
|Rata-rata
|FCFA 123375.58
|FCFA 118110.82
|FCFA 121444.23
|FCFA 147796.19
|Volatilitas
|+0,86%
|+12,20%
|+28,34%
|+57,14%
|Perubahan
|-0,63%
|+8,17%
|-8,08%
|-12,72%
Prakiraan Harga Oracle dalam XAF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Oracle dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORCLON ke XAF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Oracle dapat mencapai sekitar FCFA129 715,82XAF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORCLON mungkin naik menjadi sekitar FCFA157 670,40 XAF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Oracle kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORCLON yang Tersedia di MEXC
ORCLON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORCLON, yang mencakup pasar tempat Oracle dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORCLON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORCLON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Oracle untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Oracle
Ingin menambahkan Oracle ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Oracle › atau Mulai sekarang ›
ORCLON dan XAF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Oracle (ORCLON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Oracle
- Harga Saat Ini (USD): $219.4
- Perubahan 7 Hari: +8,77%
- Tren 30 Hari: -7,58%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORCLON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAF, harga USD ORCLON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORCLON] [ORCLON ke USD]
CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAF/USD): 0,0017754974803231688
- Perubahan 7 Hari: +0,72%
- Tren 30 Hari: +0,72%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORCLON yang sama.
- XAF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORCLON dengan XAF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORCLON ke XAF?
Kurs antara Oracle (ORCLON) dan CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORCLON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORCLON ke XAF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAF. Ketika XAF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORCLON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Oracle, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORCLON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAF.
Konversikan ORCLON ke XAF Seketika
Gunakan konverter ORCLON ke XAF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORCLON ke XAF?
Masukkan Jumlah ORCLON
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORCLON yang ingin Anda konversi ke XAF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORCLON ke XAF Secara Live
Lihat kurs ORCLON ke XAF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORCLON dan XAF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORCLON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORCLON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORCLON ke XAF dihitung?
Perhitungan kurs ORCLON ke XAF didasarkan pada nilai ORCLON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORCLON ke XAF begitu sering berubah?
Kurs ORCLON ke XAF sangat sering berubah karena Oracle dan CFA Franc BEAC (Central Africa) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORCLON ke XAF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORCLON ke XAF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORCLON ke XAF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORCLON ke XAF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORCLON ke XAF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORCLON terhadap XAF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORCLON terhadap XAF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORCLON ke XAF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORCLON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORCLON ke XAF?
Halving Oracle, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORCLON ke XAF.
Bisakah saya membandingkan kurs ORCLON ke XAF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORCLON keXAF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORCLON ke XAF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Oracle, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORCLON ke XAF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORCLON ke XAF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Oracle dan CFA Franc BEAC (Central Africa)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Oracle dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORCLON ke XAF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAF Anda ke ORCLON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORCLON ke XAF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORCLON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORCLON ke XAF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORCLON ke XAF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORCLON ke XAF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Oracle Selengkapnya
Harga Oracle
Pelajari selengkapnya tentang Oracle (ORCLON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Oracle
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ORCLON untuk lebih memahami kemungkinan arah Oracle.
Cara Membeli Oracle
Ingin membeli Oracle? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ORCLON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ORCLON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ORCLON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ORCLON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORCLON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Oracle ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XAF
Mengapa Harus Membeli Oracle dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Oracle.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Oracle dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.