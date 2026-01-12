Koruna Ceko, yang sering disingkat sebagai CZK, adalah mata uang resmi Republik Ceko, sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Mata uang ini merupakan mata uang fiat, artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya. Ini adalah ciri umum dari sebagian besar mata uang modern. Bank Nasional Ceko, bank sentral Republik Ceko, bertanggung jawab atas penerbitan dan pengaturan Koruna Ceko.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Koruna Ceko digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari membeli barang dan jasa di toko-toko hingga pembayaran upah dan gaji. Mata uang ini memegang peranan penting dalam perekonomian Ceko, memengaruhi segala sesuatu mulai dari harga barang dan jasa hingga laju pertumbuhan ekonomi. Nilai Koruna Ceko terhadap mata uang lain juga dapat memengaruhi neraca perdagangan negara tersebut, karena hal ini memengaruhi harga ekspor dan impor Ceko.

Koruna Ceko dibagi menjadi satuan yang lebih kecil yang disebut haléřů, meskipun satuan ini sudah tidak digunakan lagi karena nilainya yang sangat rendah. Uang kertas tersedia dalam pecahan 100, 200, 500, 1000, 2000, dan 5000 korun, sementara koin diterbitkan dalam pecahan 1, 2, 5, 10, 20, dan 50 korun.

Meskipun Republik Ceko merupakan anggota Uni Eropa, negara ini belum mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keputusan negara untuk mempertahankan kebijakan moneter sendiri serta kendali atas mata uangnya. Keputusan untuk mengadopsi Euro akan memerlukan referendum publik, dan sejauh ini belum ada jadwal pasti kapan hal tersebut bisa terjadi.

Singkatnya, Koruna Ceko merupakan aspek vital dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari Republik Ceko. Mata uang ini merupakan mata uang fiat yang dikelola oleh Bank Nasional Ceko dan digunakan untuk berbagai macam transaksi di dalam negeri. Nilainya terhadap mata uang lain dapat memengaruhi faktor-faktor ekonomi seperti perdagangan, sementara statusnya sebagai mata uang nasional memberikan Republik Ceko kendali atas kebijakan moneter mereka.