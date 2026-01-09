BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Ore hari ini adalah 197.75 USD. Kapitalisasi pasar ORE adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Ore hari ini adalah 197.75 USD. Kapitalisasi pasar ORE adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ORE

Info Harga ORE

Penjelasan ORE

Whitepaper ORE

Situs Web Resmi ORE

Tokenomi ORE

Prakiraan Harga ORE

Riwayat ORE

Panduan Membeli ORE

Konverter ORE ke Mata Uang Fiat

Spot ORE

Futures USDT-M ORE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ore

Harga Ore(ORE)

Harga Live 1 ORE ke USD:

$194.08
$194.08$194.08
+22.51%1D
USD
Grafik Harga Live Ore (ORE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:56:36 (UTC+8)

Harga Ore Hari Ini

Harga live Ore (ORE) hari ini adalah $ 197.75, dengan perubahan 22.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORE ke USD saat ini adalah $ 197.75 per ORE.

Ore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ORE. Selama 24 jam terakhir, ORE diperdagangkan antara $ 136.32 (low) dan $ 199.99 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ORE bergerak +12.74% dalam satu jam terakhir dan +97.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 100.03K.

Informasi Pasar Ore (ORE)

--
----

$ 100.03K
$ 100.03K$ 100.03K

$ 81.76M
$ 81.76M$ 81.76M

--
----

413,476
413,476 413,476

SOL

Kapitalisasi Pasar Ore saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.03K. Suplai beredar ORE adalah --, dan total suplainya sebesar 413476. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.76M.

Riwayat Harga Ore USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 136.32
$ 136.32$ 136.32
Low 24 Jam
$ 199.99
$ 199.99$ 199.99
High 24 Jam

$ 136.32
$ 136.32$ 136.32

$ 199.99
$ 199.99$ 199.99

--
----

--
----

+12.74%

+22.51%

+97.51%

+97.51%

Riwayat Harga Ore (ORE) USD

Pantau perubahan harga Ore untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +35.6603+22.51%
30 Days$ +90.57+84.50%
60 Hari$ -363.65-64.78%
90 Hari$ +97.75+97.75%
Perubahan Harga Ore Hari Ini

Hari ini, ORE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +35.6603 (+22.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ore 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +90.57 (+84.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ore 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORE terlihat mengalami perubahan $ -363.65 (-64.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ore 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +97.75 (+97.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ore (ORE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ore sekarang.

Analisis AI untuk Ore

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Ore, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Ore?

Harga kripto Ore (ORE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Dinamika penawaran dan permintaan, penyesuaian tingkat kesulitan penambangan, tingkat adopsi jaringan, volume perdagangan di bursa, sentimen pasar, perkembangan regulasi, peningkatan teknologi, kemitraan dan integrasi, tren pasar kripto secara keseluruhan, spekulasi investor, tingkat likuiditas, serta kondisi makroekonomi yang memengaruhi aset digital.

Mengapa orang ingin tahu harga Ore hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Ore (ORE) hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan investasi, pelacakan portofolio, peluang perdagangan, dan analisis pasar. Investor memerlukan harga terkini untuk mengevaluasi titik masuk/keluar, menilai untung/rugi, serta membuat keputusan pembelian atau penjualan yang tepat.

Prediksi Harga untuk Ore

Prediksi Harga Ore (ORE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ore (ORE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ore berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Ore yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ORE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Ore.

Cara membeli & berinvestasi Ore di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Ore? Pembelian ORE dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Ore. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Ore (ORE) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Ore akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Ore (ORE)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Ore

Dengan memiliki Ore, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Ore (ORE) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Ore (ORE)

Ore is a Solana-based cryptocurrency designed as a decentralized store-of-value with a unique mining protocol that combines Proof-of-Work mechanics, gamified participation, and deflationary tokenomics to promote fair distribution and long-term holder alignment.

Sumber Daya Ore

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ore, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ore
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ore

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:56:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ore (ORE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Ore Berita Populer

Columbia Pacific CCO – Pemberitahuan tentang Insiden Data

Columbia Pacific CCO – Pemberitahuan tentang Insiden Data

December 27, 2025
ORE Memperkenalkan Shielded Pools untuk Transfer Pribadi

ORE Memperkenalkan Shielded Pools untuk Transfer Pribadi

January 3, 2026
Koin Solana yang Dapat Ditambang ORE Memperkenalkan Shielded Pools untuk Mengaktifkan Transfer Pribadi

Koin Solana yang Dapat Ditambang ORE Memperkenalkan Shielded Pools untuk Mengaktifkan Transfer Pribadi

January 3, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Ore Selengkapnya

ORE USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ORE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Ore (ORE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ore secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ORE/USDT
$194.08
$194.08$194.08
+21.68%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+80.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02006
$0.02006$0.02006

-33.13%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000557
$0.00000000557$0.00000000557

-44.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0103
$0.0103$0.0103

+312.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027023
$0.0000027023$0.0000027023

+302.18%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+80.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71550
$0.71550$0.71550

+72.43%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ORE ke USD

Jumlah

ORE
ORE
USD
USD

1 ORE = 197.75 USD