Harga Ore Hari Ini

Harga live Ore (ORE) hari ini adalah $ 197.75, dengan perubahan 22.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORE ke USD saat ini adalah $ 197.75 per ORE.

Ore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ORE. Selama 24 jam terakhir, ORE diperdagangkan antara $ 136.32 (low) dan $ 199.99 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ORE bergerak +12.74% dalam satu jam terakhir dan +97.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 100.03K.

Informasi Pasar Ore (ORE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 100.03K$ 100.03K $ 100.03K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.76M$ 81.76M $ 81.76M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 413,476 413,476 413,476 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Ore saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.03K. Suplai beredar ORE adalah --, dan total suplainya sebesar 413476. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.76M.