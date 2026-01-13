Harga Lam Research Hari Ini

Harga live Lam Research (LRCXON) hari ini adalah $ 215.99, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LRCXON ke USD saat ini adalah $ 215.99 per LRCXON.

Lam Research saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LRCXON. Selama 24 jam terakhir, LRCXON diperdagangkan antara $ 213.81 (low) dan $ 219.03 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LRCXON bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +43.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.88M.

Informasi Pasar Lam Research (LRCXON)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 876.73$ 876.73 $ 876.73 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 4.059133288177062725 4.059133288177062725 4.059133288177062725 Blockchain Publik ETH

