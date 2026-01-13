Harga Bank of America Hari Ini

Harga live Bank of America (BACON) hari ini adalah $ 55.27, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BACON ke USD saat ini adalah $ 55.27 per BACON.

Bank of America saat ini berada di peringkat #3625 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 589.93, dengan suplai yang beredar 10.67 BACON. Selama 24 jam terakhir, BACON diperdagangkan antara $ 54.23 (low) dan $ 55.95 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 56.54428382590973, sementara all-time low aset ini adalah $ 55.35408284446794.

Dalam kinerja jangka pendek, BACON bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan +38.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.14M.

Informasi Pasar Bank of America (BACON)

Peringkat No.3625 Kapitalisasi Pasar $ 589.93$ 589.93 $ 589.93 Volume (24 Jam) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 589.93$ 589.93 $ 589.93 Suplai Peredaran 10.67 10.67 10.67 Total Suplai 10.6735726 10.6735726 10.6735726 Blockchain Publik ETH

