Dapatkan prediksi harga Ore untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ORE dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ore % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $177 $177 $177 +11.73% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ore untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Ore (ORE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ore kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 177 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ore kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 185.85 pada tahun 2027. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORE diproyeksikan mencapai $ 195.1425 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORE diproyeksikan mencapai $ 204.8996 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ORE pada tahun 2030 adalah $ 215.1446 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ore berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 350.4478. Prediksi Harga Ore (ORE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ore berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 570.8426. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 177 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 177.0242 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 177.1697 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 177.7273 0.41% Prediksi Harga Ore (ORE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ORE pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $177 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ore (ORE) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk ORE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $177.0242 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ore (ORE) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ORE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $177.1697 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ore (ORE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ORE adalah $177.7273 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ore Saat Ini Harga Saat Ini $ 177$ 177 $ 177 Perubahan Harga (24 Jam) +11.73% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 100.46K$ 100.46K $ 100.46K Volume (24 Jam) -- Harga ORE terbaru adalah $ 177. Perubahan 24 jamnya sebesar +11.73%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 100.46K. Selanjutnya, suplai beredar ORE adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga ORE Live

Cara Membeli Ore (ORE) Mencoba untuk membeli ORE? Anda sekarang dapat membeli ORE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Ore dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ORE Sekarang

Harga Lampau Ore Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ore, harga Ore saat ini adalah 177USD. Suplai Ore(ORE) yang beredar adalah 0.00 ORE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 9.1599 $ 199.99 $ 136.32

7 Hari 0.78% $ 77.88 $ 221 $ 88.56

30 Days 0.63% $ 68.8 $ 221 $ 49 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ore telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $9.1599 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ore trading pada harga tertinggi $221 dan terendah $88.56 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.78% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ORE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ore telah mengalami perubahan 0.63% , mencerminkan sekitar $68.8 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ORE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ore lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ORE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ore (ORE )? Modul Prediksi Harga Ore adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ORE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ore pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ORE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ore. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ORE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ORE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ore.

Mengapa Prediksi Harga ORE Penting?

Prediksi Harga ORE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ORE sekarang? Menurut prediksi Anda, ORE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ORE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Ore (ORE), prakiraan harga ORE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ORE pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Ore (ORE) adalah $177 . Berdasarkan model prediksi di atas, ORE diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga ORE di tahun 2028? Ore (ORE) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per ORE pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ORE di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ore (ORE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga ORE di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ore (ORE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ORE untuk tahun 2040? Ore (ORE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORE pada tahun 2040.