Prediksi Harga Decred (DCR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Decred untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DCR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Decred % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $26.646 $26.646 $26.646 -13.84% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Decred untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Decred berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 26.646 pada tahun 2025. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Decred berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 27.9783 pada tahun 2026. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DCR pada tahun 2027 adalah $ 29.3772 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DCR pada tahun 2028 adalah $ 30.8460 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DCR pada tahun 2029 adalah $ 32.3883 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DCR pada tahun 2030 adalah $ 34.0077 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Decred berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 55.3951. Prediksi Harga Decred (DCR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Decred berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 90.2328. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 26.646 0.00%

2026 $ 27.9783 5.00%

2027 $ 29.3772 10.25%

2028 $ 30.8460 15.76%

2029 $ 32.3883 21.55%

2030 $ 34.0077 27.63%

2031 $ 35.7081 34.01%

2032 $ 37.4935 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 39.3682 47.75%

2034 $ 41.3366 55.13%

2035 $ 43.4035 62.89%

2036 $ 45.5737 71.03%

2037 $ 47.8523 79.59%

2038 $ 50.2450 88.56%

2039 $ 52.7572 97.99%

2040 $ 55.3951 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Decred Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 26.646 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 26.6496 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 26.6715 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 26.7555 0.41% Prediksi Harga Decred (DCR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DCR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $26.646 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Decred (DCR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DCR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $26.6496 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Decred (DCR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DCR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $26.6715 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Decred (DCR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DCR adalah $26.7555 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Decred Saat Ini Harga Saat Ini $ 26.646 Perubahan Harga (24 Jam) -13.84% Kap. Pasar $ 463.15M Suplai Peredaran 17.11M Volume (24 Jam) $ 5.34M Harga DCR terbaru adalah $ 26.646. Perubahan 24 jamnya sebesar -13.84%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 5.34M. Selanjutnya, suplai beredar DCR adalah 17.11M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 463.15M.

Harga Lampau Decred Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Decred, harga Decred saat ini adalah 27.068USD. Suplai Decred(DCR) yang beredar adalah 0.00 DCR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $463.15M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.25% $ -9.148 $ 37.724 $ 26.751

7 Hari 0.65% $ 10.6850 $ 70 $ 16.352

30 Days 0.51% $ 9.148 $ 70 $ 13.3 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Decred telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-9.148 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.25% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Decred trading pada harga tertinggi $70 dan terendah $16.352 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.65% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DCR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Decred telah mengalami perubahan 0.51% , mencerminkan sekitar $9.148 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DCR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Decred lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DCR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Decred (DCR )? Modul Prediksi Harga Decred adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DCR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Decred pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DCR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Decred. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DCR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DCR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Decred.

Mengapa Prediksi Harga DCR Penting?

Prediksi Harga DCR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DCR sekarang? Menurut prediksi Anda, DCR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DCR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Decred (DCR), prakiraan harga DCR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DCR pada tahun 2026? Harga 1 Decred (DCR) hari ini adalah $26.646 . Menurut modul prediksi di atas, DCR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DCR pada tahun 2027? Decred (DCR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DCR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DCR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Decred (DCR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DCR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Decred (DCR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DCR pada tahun 2030? Harga 1 Decred (DCR) hari ini adalah $26.646 . Menurut modul prediksi di atas, DCR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DCR untuk tahun 2040? Decred (DCR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DCR pada tahun 2040.