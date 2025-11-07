Apa yang dimaksud dengan Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid "proof-of-work" and "proof-of-stake" mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Decred Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DCR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Decred di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Decred dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Decred (USD)

Berapa nilai Decred (DCR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Decred (DCR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decred.

Cek prediksi harga Decred sekarang!

Tokenomi Decred (DCR)

Memahami tokenomi Decred (DCR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCR sekarang!

Cara membeli Decred (DCR)

Ingin mengetahui cara membeli Decred? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Decred di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DCR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Decred

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Decred, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Decred Berapa nilai Decred (DCR) hari ini? Harga live DCR dalam USD adalah 36.667 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DCR ke USD saat ini? $ 36.667 . Cobalah Harga DCR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Decred? Kapitalisasi pasar DCR adalah $ 627.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DCR? Suplai beredar DCR adalah 17.11M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DCR? DCR mencapai harga ATH sebesar 250.01641845 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DCR? DCR mencapai harga ATL 0.3947960138320923 USD . Berapa volume perdagangan DCR? Volume perdagangan 24 jam live DCR adalah $ 7.66M USD . Akankah harga DCR naik lebih tinggi tahun ini? DCR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Decred (DCR)

