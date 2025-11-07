BursaDEX+
Harga live Decred hari ini adalah 36.667 USD. Lacak informasi harga aktual DCR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DCR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Decred(DCR)

Harga Live 1 DCR ke USD:

$36.591
$36.591$36.591
-3.72%1D
USD
Grafik Harga Live Decred (DCR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:29 (UTC+8)

Informasi Harga Decred (DCR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 36
$ 36$ 36
Low 24 Jam
$ 48.32
$ 48.32$ 48.32
High 24 Jam

$ 36
$ 36$ 36

$ 48.32
$ 48.32$ 48.32

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

-1.59%

-3.71%

+129.67%

+129.67%

Harga aktual Decred (DCR) adalah $ 36.667. Selama 24 jam terakhir, DCR diperdagangkan antara low $ 36 dan high $ 48.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDCR adalah $ 250.01641845, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3947960138320923.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DCR telah berubah sebesar -1.59% selama 1 jam terakhir, -3.71% selama 24 jam, dan +129.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Decred (DCR)

No.78

$ 627.27M
$ 627.27M$ 627.27M

$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M

$ 770.01M
$ 770.01M$ 770.01M

17.11M
17.11M 17.11M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,107,283.81917695
17,107,283.81917695 17,107,283.81917695

81.46%

0.02%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

Kapitalisasi Pasar Decred saat ini adalah $ 627.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.66M. Suplai beredar DCR adalah 17.11M, dan total suplainya sebesar 17107283.81917695. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 770.01M.

Riwayat Harga Decred (DCR) USD

Pantau perubahan harga Decred untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.41378-3.71%
30 Days$ +18.606+103.01%
60 Hari$ +20.133+121.76%
90 Hari$ +19.211+110.05%
Perubahan Harga Decred Hari Ini

Hari ini, DCR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.41378 (-3.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Decred 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +18.606 (+103.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Decred 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DCR terlihat mengalami perubahan $ +20.133 (+121.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Decred 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +19.211 (+110.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Decred (DCR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Decred sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Decred Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DCR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Decred di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Decred dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Decred (USD)

Berapa nilai Decred (DCR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Decred (DCR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decred.

Cek prediksi harga Decred sekarang!

Tokenomi Decred (DCR)

Memahami tokenomi Decred (DCR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCR sekarang!

Cara membeli Decred (DCR)

Ingin mengetahui cara membeli Decred? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Decred di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DCR ke Mata Uang Lokal

1 Decred(DCR) ke VND
964,892.105
1 Decred(DCR) ke AUD
A$56.46718
1 Decred(DCR) ke GBP
27.86692
1 Decred(DCR) ke EUR
31.53362
1 Decred(DCR) ke USD
$36.667
1 Decred(DCR) ke MYR
RM153.26806
1 Decred(DCR) ke TRY
1,543.6807
1 Decred(DCR) ke JPY
¥5,610.051
1 Decred(DCR) ke ARS
ARS$53,217.38379
1 Decred(DCR) ke RUB
2,978.82708
1 Decred(DCR) ke INR
3,251.26289
1 Decred(DCR) ke IDR
Rp611,116.42222
1 Decred(DCR) ke PHP
2,164.45301
1 Decred(DCR) ke EGP
￡E.1,733.98243
1 Decred(DCR) ke BRL
R$195.80178
1 Decred(DCR) ke CAD
C$51.70047
1 Decred(DCR) ke BDT
4,473.74067
1 Decred(DCR) ke NGN
52,757.94628
1 Decred(DCR) ke COP
$140,486.31047
1 Decred(DCR) ke ZAR
R.636.53912
1 Decred(DCR) ke UAH
1,542.21402
1 Decred(DCR) ke TZS
T.Sh.90,090.819
1 Decred(DCR) ke VES
Bs8,176.741
1 Decred(DCR) ke CLP
$34,540.314
1 Decred(DCR) ke PKR
Rs10,363.56088
1 Decred(DCR) ke KZT
19,287.94201
1 Decred(DCR) ke THB
฿1,188.0108
1 Decred(DCR) ke TWD
NT$1,136.31033
1 Decred(DCR) ke AED
د.إ134.56789
1 Decred(DCR) ke CHF
Fr29.3336
1 Decred(DCR) ke HKD
HK$284.90259
1 Decred(DCR) ke AMD
֏14,021.4608
1 Decred(DCR) ke MAD
.د.م341.36977
1 Decred(DCR) ke MXN
$680.90619
1 Decred(DCR) ke SAR
ريال137.50125
1 Decred(DCR) ke ETB
Br5,628.01783
1 Decred(DCR) ke KES
KSh4,735.17638
1 Decred(DCR) ke JOD
د.أ25.996903
1 Decred(DCR) ke PLN
134.56789
1 Decred(DCR) ke RON
лв161.3348
1 Decred(DCR) ke SEK
kr350.53652
1 Decred(DCR) ke BGN
лв61.96723
1 Decred(DCR) ke HUF
Ft12,258.87811
1 Decred(DCR) ke CZK
772.57369
1 Decred(DCR) ke KWD
د.ك11.220102
1 Decred(DCR) ke ILS
119.90109
1 Decred(DCR) ke BOB
Bs253.0023
1 Decred(DCR) ke AZN
62.3339
1 Decred(DCR) ke TJS
SM338.06974
1 Decred(DCR) ke GEL
99.36757
1 Decred(DCR) ke AOA
Kz33,454.9708
1 Decred(DCR) ke BHD
.د.ب13.786792
1 Decred(DCR) ke BMD
$36.667
1 Decred(DCR) ke DKK
kr236.86882
1 Decred(DCR) ke HNL
L963.60876
1 Decred(DCR) ke MUR
1,686.682
1 Decred(DCR) ke NAD
$636.90579
1 Decred(DCR) ke NOK
kr374.0034
1 Decred(DCR) ke NZD
$64.90059
1 Decred(DCR) ke PAB
B/.36.667
1 Decred(DCR) ke PGK
K156.56809
1 Decred(DCR) ke QAR
ر.ق133.46788
1 Decred(DCR) ke RSD
дин.3,721.7005
1 Decred(DCR) ke UZS
soʻm436,511.83492
1 Decred(DCR) ke ALL
L3,075.26129
1 Decred(DCR) ke ANG
ƒ65.63393
1 Decred(DCR) ke AWG
ƒ66.0006
1 Decred(DCR) ke BBD
$73.334
1 Decred(DCR) ke BAM
KM61.96723
1 Decred(DCR) ke BIF
Fr108,130.983
1 Decred(DCR) ke BND
$47.6671
1 Decred(DCR) ke BSD
$36.667
1 Decred(DCR) ke JMD
$5,879.55345
1 Decred(DCR) ke KHR
147,256.87202
1 Decred(DCR) ke KMF
Fr15,656.809
1 Decred(DCR) ke LAK
797,108.67971
1 Decred(DCR) ke LKR
රු11,178.66829
1 Decred(DCR) ke MDL
L627.37237
1 Decred(DCR) ke MGA
Ar165,166.5015
1 Decred(DCR) ke MOP
P293.336
1 Decred(DCR) ke MVR
564.6718
1 Decred(DCR) ke MWK
MK63,547.5777
1 Decred(DCR) ke MZN
MT2,344.85465
1 Decred(DCR) ke NPR
रु5,195.7139
1 Decred(DCR) ke PYG
260,042.364
1 Decred(DCR) ke RWF
Fr53,277.151
1 Decred(DCR) ke SBD
$301.40274
1 Decred(DCR) ke SCR
552.20502
1 Decred(DCR) ke SRD
$1,411.6795
1 Decred(DCR) ke SVC
$320.46958
1 Decred(DCR) ke SZL
L636.17245
1 Decred(DCR) ke TMT
m128.3345
1 Decred(DCR) ke TND
د.ت108.497653
1 Decred(DCR) ke TTD
$248.23559
1 Decred(DCR) ke UGX
Sh128,187.832
1 Decred(DCR) ke XAF
Fr20,826.856
1 Decred(DCR) ke XCD
$99.0009
1 Decred(DCR) ke XOF
Fr20,826.856
1 Decred(DCR) ke XPF
Fr3,776.701
1 Decred(DCR) ke BWP
P493.17115
1 Decred(DCR) ke BZD
$73.70067
1 Decred(DCR) ke CVE
$3,514.16528
1 Decred(DCR) ke DJF
Fr6,526.726
1 Decred(DCR) ke DOP
$2,357.6881
1 Decred(DCR) ke DZD
د.ج4,787.24352
1 Decred(DCR) ke FJD
$83.60076
1 Decred(DCR) ke GNF
Fr318,819.565
1 Decred(DCR) ke GTQ
Q280.86922
1 Decred(DCR) ke GYD
$7,669.26972
1 Decred(DCR) ke ISK
kr4,620.042

Sumber Daya Decred

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Decred, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Decred
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Decred

Berapa nilai Decred (DCR) hari ini?
Harga live DCR dalam USD adalah 36.667 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DCR ke USD saat ini?
Harga DCR ke USD saat ini adalah $ 36.667. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Decred?
Kapitalisasi pasar DCR adalah $ 627.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DCR?
Suplai beredar DCR adalah 17.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DCR?
DCR mencapai harga ATH sebesar 250.01641845 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DCR?
DCR mencapai harga ATL 0.3947960138320923 USD.
Berapa volume perdagangan DCR?
Volume perdagangan 24 jam live DCR adalah $ 7.66M USD.
Akankah harga DCR naik lebih tinggi tahun ini?
DCR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Decred (DCR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 DCR = 36.667 USD

