Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Zeus Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ZEUS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ZEUS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Zeus Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.04698 $0.04698 $0.04698 +7.16% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Zeus Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.04698 pada tahun 2025. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049329 pada tahun 2026. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZEUS pada tahun 2027 adalah $ 0.051795 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZEUS pada tahun 2028 adalah $ 0.054385 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZEUS pada tahun 2029 adalah $ 0.057104 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZEUS pada tahun 2030 adalah $ 0.059959 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.097668. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.159090. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04698 0.00%

2026 $ 0.049329 5.00%

2027 $ 0.051795 10.25%

2028 $ 0.054385 15.76%

2029 $ 0.057104 21.55%

2030 $ 0.059959 27.63%

2031 $ 0.062957 34.01%

2032 $ 0.066105 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.069410 47.75%

2034 $ 0.072881 55.13%

2035 $ 0.076525 62.89%

2036 $ 0.080351 71.03%

2037 $ 0.084369 79.59%

2038 $ 0.088587 88.56%

2039 $ 0.093017 97.99%

2040 $ 0.097668 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Zeus Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.04698 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.046986 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.047025 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.047173 0.41% Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ZEUS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.04698 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ZEUS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.046986 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ZEUS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.047025 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ZEUS adalah $0.047173 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Zeus Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.04698$ 0.04698 $ 0.04698 Perubahan Harga (24 Jam) +7.16% Kap. Pasar $ 17.71M$ 17.71M $ 17.71M Suplai Peredaran 377.02M 377.02M 377.02M Volume (24 Jam) $ 67.48K$ 67.48K $ 67.48K Volume (24 Jam) -- Harga ZEUS terbaru adalah $ 0.04698. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.16%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 67.48K. Selanjutnya, suplai beredar ZEUS adalah 377.02M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.71M. Lihat Harga ZEUS Live

Cara Membeli Zeus Network (ZEUS) Mencoba untuk membeli ZEUS? Anda sekarang dapat membeli ZEUS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Zeus Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ZEUS Sekarang

Harga Lampau Zeus Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Zeus Network, harga Zeus Network saat ini adalah 0.04698USD. Suplai Zeus Network(ZEUS) yang beredar adalah 0.00 ZEUS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17.71M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.003900 $ 0.05064 $ 0.04182

7 Hari -0.23% $ -0.014649 $ 0.06307 $ 0.04182

30 Days -0.60% $ -0.071420 $ 0.1204 $ 0.04182 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Zeus Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003900 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Zeus Network trading pada harga tertinggi $0.06307 dan terendah $0.04182 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.23% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ZEUS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Zeus Network telah mengalami perubahan -0.60% , mencerminkan sekitar $-0.071420 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ZEUS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Zeus Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ZEUS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Zeus Network (ZEUS )? Modul Prediksi Harga Zeus Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ZEUS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Zeus Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ZEUS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Zeus Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ZEUS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ZEUS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Zeus Network.

Mengapa Prediksi Harga ZEUS Penting?

Prediksi Harga ZEUS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ZEUS sekarang? Menurut prediksi Anda, ZEUS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ZEUS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Zeus Network (ZEUS), prakiraan harga ZEUS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ZEUS pada tahun 2026? Harga 1 Zeus Network (ZEUS) hari ini adalah $0.04698 . Menurut modul prediksi di atas, ZEUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ZEUS pada tahun 2027? Zeus Network (ZEUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ZEUS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ZEUS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Zeus Network (ZEUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ZEUS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Zeus Network (ZEUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ZEUS pada tahun 2030? Harga 1 Zeus Network (ZEUS) hari ini adalah $0.04698 . Menurut modul prediksi di atas, ZEUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ZEUS untuk tahun 2040? Zeus Network (ZEUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ZEUS pada tahun 2040. Daftar Sekarang