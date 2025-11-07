BursaDEX+
Harga live Zeus Network hari ini adalah 0.04296 USD. Lacak informasi harga aktual ZEUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Zeus Network(ZEUS)

$0.04296
-5.18%1D
USD
Grafik Harga Live Zeus Network (ZEUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:45 (UTC+8)

Informasi Harga Zeus Network (ZEUS) (USD)

Harga aktual Zeus Network (ZEUS) adalah $ 0.04296. Selama 24 jam terakhir, ZEUS diperdagangkan antara low $ 0.04245 dan high $ 0.04965, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEUS adalah $ 1.1225013526255134, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04256140232845056.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEUS telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, -5.18% selama 24 jam, dan -31.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zeus Network (ZEUS)

SOL

Kapitalisasi Pasar Zeus Network saat ini adalah $ 15.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 79.19K. Suplai beredar ZEUS adalah 358.31M, dan total suplainya sebesar 999996598.696284. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.96M.

Riwayat Harga Zeus Network (ZEUS) USD

Pantau perubahan harga Zeus Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0023469-5.18%
30 Days$ -0.07534-63.69%
60 Hari$ -0.08674-66.88%
90 Hari$ -0.09294-68.39%
Perubahan Harga Zeus Network Hari Ini

Hari ini, ZEUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0023469 (-5.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zeus Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07534 (-63.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zeus Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEUS terlihat mengalami perubahan $ -0.08674 (-66.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zeus Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.09294 (-68.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zeus Network (ZEUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zeus Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.

ZEUS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Zeus Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zeus Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zeus Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zeus Network

Berapa nilai Zeus Network (ZEUS) hari ini?
Harga live ZEUS dalam USD adalah 0.04296 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEUS ke USD saat ini?
Harga ZEUS ke USD saat ini adalah $ 0.04296. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zeus Network?
Kapitalisasi pasar ZEUS adalah $ 15.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEUS?
Suplai beredar ZEUS adalah 358.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEUS?
ZEUS mencapai harga ATH sebesar 1.1225013526255134 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEUS?
ZEUS mencapai harga ATL 0.04256140232845056 USD.
Berapa volume perdagangan ZEUS?
Volume perdagangan 24 jam live ZEUS adalah $ 79.19K USD.
Akankah harga ZEUS naik lebih tinggi tahun ini?
ZEUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Zeus Network (ZEUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

