Harga AERIS AI Hari Ini

Harga live AERIS AI (AERIS) hari ini adalah $ 0.0000000000000000000065, dengan perubahan 18.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AERIS ke USD saat ini adalah $ 0.0000000000000000000065 per AERIS.

AERIS AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AERIS. Selama 24 jam terakhir, AERIS diperdagangkan antara $ 0.0000000000000000000059 (low) dan $ 0.0000000000000000000299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AERIS bergerak +8.33% dalam satu jam terakhir dan -100.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.01K.

Informasi Pasar AERIS AI (AERIS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.37B$ 1.37B $ 1.37B Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Total Suplai 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

