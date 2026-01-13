BursaDEX+
Harga live Brevis hari ini adalah 0.334 USD. Kapitalisasi pasar BREV adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual BREV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:28 (UTC+8)

Harga Brevis Hari Ini

Harga live Brevis (BREV) hari ini adalah $ 0.334, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREV ke USD saat ini adalah $ 0.334 per BREV.

Brevis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BREV. Selama 24 jam terakhir, BREV diperdagangkan antara $ 0.3299 (low) dan $ 0.3588 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BREV bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan +234.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 122.81K.

Informasi Pasar Brevis (BREV)

$ 122.81K
$ 122.81K$ 122.81K

$ 334.00M
$ 334.00M$ 334.00M

Kapitalisasi Pasar Brevis saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 122.81K. Suplai beredar BREV adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 334.00M.

Riwayat Harga Brevis USD

+0.21%

0.00%

+234.00%

+234.00%

Riwayat Harga Brevis (BREV) USD

Pantau perubahan harga Brevis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.234+234.00%
60 Hari$ +0.234+234.00%
90 Hari$ +0.234+234.00%
Perubahan Harga Brevis Hari Ini

Hari ini, BREV tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Brevis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.234 (+234.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Brevis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BREV terlihat mengalami perubahan $ +0.234 (+234.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Brevis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.234 (+234.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Brevis (BREV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Brevis sekarang.

Analisis AI untuk Brevis

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Brevis, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Brevis?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Brevis (BREV):

1. Adopsi teknologi – Penggunaan protokol Brevis zkCoprocessor dan infrastruktur bukti nol-ketahuan
2. Sentimen pasar – Tren pasar kripto secara keseluruhan dan kepercayaan investor
3. Pengumuman kemitraan – Integrasi dengan protokol DeFi dan proyek blockchain
4. Utilitas token – Permintaan terhadap BREV dalam tata kelola dan operasi jaringan
5. Volume perdagangan – Tingkat likuiditas di bursa
6. Berita regulasi – Perkembangan kebijakan kripto
7. Persaingan – Kinerja relatif terhadap token ZK dan infrastruktur lainnya

Mengapa orang ingin tahu harga Brevis hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Brevis (BREV) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, dan memperkirakan waktu pasar. Harga saat ini membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, menilai laba/rugi, serta menentukan ukuran posisi. Para investor memantau harga harian untuk memantau nilai kepemilikan mereka dan mengambil keputusan rebalancing.

Prediksi Harga untuk Brevis

Prediksi Harga Brevis (BREV) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BREV pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Brevis (BREV) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Brevis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Brevis yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BREV pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Brevis.

Cara membeli & berinvestasi Brevis di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Brevis? Pembelian BREV dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Brevis. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Brevis (BREV) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Brevis akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Brevis (BREV)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Brevis

Dengan memiliki Brevis, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan Brevis (BREV)

Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

Sumber Daya Brevis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Brevis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Brevis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Brevis

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Brevis (BREV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Brevis Berita Populer

Coinbase Mengumumkan Listing Strategis Brevis (BREV): Langkah Transformatif untuk Aksesibilitas Aset Digital

Coinbase Mengumumkan Listing Strategis Brevis (BREV): Langkah Transformatif untuk Aksesibilitas Aset Digital

January 7, 2026
"Hujan Permen" Awal Tahun 2026: Bitget CandyBomb Hadirkan $BREV & $DN – Peluang Emas untuk Para Trader Derivatif

"Hujan Permen" Awal Tahun 2026: Bitget CandyBomb Hadirkan $BREV & $DN – Peluang Emas untuk Para Trader Derivatif

January 8, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Brevis Selengkapnya

