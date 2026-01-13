Harga Brevis Hari Ini

Harga live Brevis (BREV) hari ini adalah $ 0.334, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREV ke USD saat ini adalah $ 0.334 per BREV.

Brevis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BREV. Selama 24 jam terakhir, BREV diperdagangkan antara $ 0.3299 (low) dan $ 0.3588 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BREV bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan +234.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 122.81K.

Informasi Pasar Brevis (BREV)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 122.81K$ 122.81K $ 122.81K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 334.00M$ 334.00M $ 334.00M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Brevis saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 122.81K. Suplai beredar BREV adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 334.00M.