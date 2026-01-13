Harga ZenChain Hari Ini

Harga live ZenChain (ZTC) hari ini adalah $ 0.00213, dengan perubahan 8.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZTC ke USD saat ini adalah $ 0.00213 per ZTC.

ZenChain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ZTC. Selama 24 jam terakhir, ZTC diperdagangkan antara $ 0.002092 (low) dan $ 0.002697 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ZTC bergerak -0.29% dalam satu jam terakhir dan -29.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 87.13K.

Informasi Pasar ZenChain (ZTC)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.73M$ 44.73M $ 44.73M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ZenChain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 87.13K. Suplai beredar ZTC adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.73M.