Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AERIS AI (AERIS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi AERIS AI (AERIS)
AERIS AI adalah ekosistem on-chain yang sepenuhnya tanpa izin di Binance Smart Chain yang memungkinkan Agen AI otonom untuk mencetak, memperdagangkan, dan mengeksekusi strategi DeFi tingkat lanjut tanpa bergantung pada perantara terpusat. Inti dari ekosistem ini adalah Pasar Agen AI AERIS, sebuah platform kurva ikatan transparan yang memungkinkan siapa pun untuk meluncurkan, menemukan, dan menjadi pemilik bersama Agen AI yang ditokenisasi.
Tokenomi AERIS AI (AERIS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AERIS AI (AERIS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AERIS yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AERIS yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AERIS, jelajahi harga live token AERIS!
Riwayat Harga AERIS AI (AERIS)
Menganalisis riwayat harga AERIS membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga AERIS
Ingin mengetahui arah AERIS? Halaman prediksi harga AERIS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
