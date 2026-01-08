YZi Labs Menuduh Dewan CEA Industries Melakukan Pembentangan dan Manipulasi

YZi Labs, investor besar di perusahaan yang berfokus pada blockchain CEA Industries Inc., yang diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker BNC, telah meluncurkan kampanye publik terhadap dewan direksinya, menuduh adanya upaya untuk membungkam pemegang saham.

Bentrokan ini menempatkan tata kelola perusahaan dan arah perbendaharaan kripto CEA di bawah pengawasan, karena YZi mengklaim dewan telah menyimpang dari rencana yang berfokus pada BNB yang awalnya menarik dukungan investor.

Pertempuran Pemegang Saham Meletus Terkait Strategi dan Tata Kelola

Dalam postingan media sosial pada 7 Januari, YZi mengatakan telah mengajukan materi pendahuluan ke SEC untuk meminta dukungan pemegang saham atas perubahan dewan di BNC, mengklaim dewan perusahaan telah terlibat dalam "perilaku manipulatif." Isu inti adalah strategi "poison pill" yang baru diadopsi dan amandemen anggaran dasar perusahaan.

YZi berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dirancang untuk memblokir akuntabilitas pemegang saham dan menunda kemampuan mereka untuk bertindak melalui persetujuan tertulis, menyebutnya sebagai taktik "entrenchment". Perusahaan ventura tersebut mengklaim sebelumnya telah memperingatkan dewan bahwa tindakan tersebut dapat merupakan pelanggaran kewajiban fidusia.

Konflik ini dipicu oleh ketidaksepakatan strategis, dengan YZi Labs, yang mendukung fokus awal BNC pada strategi terkait BNB Chain, mengatakan telah mendengar dari banyak pemegang saham yang khawatir tentang potensi "pivot menjauh dari BNB."

Mereka secara khusus menolak klaim BNC bahwa perusahaan tidak pernah mempertimbangkan aset digital alternatif untuk perbendaharaannya, menunjuk ke konferensi November 2025 di mana CEO BNC David Namdar dilaporkan berkomentar tentang mempertimbangkan peralihan ke aset seperti Solana (SOL).

Perdebatan internal ini terjadi di tengah latar belakang pasar yang dinamis di mana persaingan sedang bergeser. Misalnya, XRP baru-baru ini melampaui BNB dalam kapitalisasi pasar setelah kenaikan harga yang signifikan pada 3 Januari, dengan beberapa analis membuat prediksi bullish untuk token Ripple.

Pernyataan YZi menuduh dewan BNC memiliki "fokus yang jelas pada entrenchment daripada kepentingan pemegang saham" dan mendesaknya "untuk menghindari perilaku manipulatif lebih lanjut."

Implikasi yang Lebih Luas untuk Tata Kelola Perusahaan Kripto

Perselisihan publik ini telah menyoroti tantangan tata kelola dalam perusahaan publik yang terkait dengan kripto. YZi Labs membingkai kampanyenya sebagai perjuangan untuk hak pemegang saham dan kesetiaan strategis di BNC, mendesak dewan untuk menjamin proses pemilihan yang "bebas dan adil".

Poin perdebatan utama adalah waktu Rapat Tahunan 2025, yang menurut YZi telah ditunda melewati tanggal peringatan perusahaan 17 Desember. Mereka memandang pertemuan tersebut sebagai "tempat kritis" bagi pemegang saham untuk membentuk ulang dewan.

Pasar sekarang mengamati apakah pemegang saham BNC lainnya akan mendukung solicitasi persetujuan YZi, dengan hasilnya mungkin mempengaruhi bagaimana kepemimpinan di perusahaan serupa menyeimbangkan pivot strategis dengan keselarasan pemegang saham. Dan dengan pemilihan dewan yang akan datang, pertempuran antara investor yang bertekad dan dewan incumbent yang mempersiapkan pembelaannya dapat menentukan jalur BNC ke depan.

