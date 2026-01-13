Harga DeepNode Hari Ini

Harga live DeepNode (DN) hari ini adalah $ 1.345, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DN ke USD saat ini adalah $ 1.345 per DN.

DeepNode saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- DN. Selama 24 jam terakhir, DN diperdagangkan antara $ 1.305 (low) dan $ 1.458 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, DN bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan +169.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 15.74M.

Informasi Pasar DeepNode (DN)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 15.74M$ 15.74M $ 15.74M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 134.50M$ 134.50M $ 134.50M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar DeepNode saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.74M. Suplai beredar DN adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.50M.