BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Chis AI hari ini adalah 0.25463 USD. Lacak informasi harga aktual CHISAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHISAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Chis AI hari ini adalah 0.25463 USD. Lacak informasi harga aktual CHISAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHISAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHISAI

Info Harga CHISAI

Penjelasan CHISAI

Whitepaper CHISAI

Situs Web Resmi CHISAI

Tokenomi CHISAI

Prakiraan Harga CHISAI

Riwayat CHISAI

Panduan Membeli CHISAI

Konverter CHISAI ke Mata Uang Fiat

Spot CHISAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Chis AI

Harga Chis AI(CHISAI)

Harga Live 1 CHISAI ke USD:

$0.25429
$0.25429$0.25429
+2.16%1D
USD
Grafik Harga Live Chis AI (CHISAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:12 (UTC+8)

Informasi Harga Chis AI (CHISAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.24528
$ 0.24528$ 0.24528
Low 24 Jam
$ 0.26892
$ 0.26892$ 0.26892
High 24 Jam

$ 0.24528
$ 0.24528$ 0.24528

$ 0.26892
$ 0.26892$ 0.26892

--
----

--
----

-1.14%

+2.16%

-0.35%

-0.35%

Harga aktual Chis AI (CHISAI) adalah $ 0.25463. Selama 24 jam terakhir, CHISAI diperdagangkan antara low $ 0.24528 dan high $ 0.26892, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHISAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHISAI telah berubah sebesar -1.14% selama 1 jam terakhir, +2.16% selama 24 jam, dan -0.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chis AI (CHISAI)

--
----

$ 612.31K
$ 612.31K$ 612.31K

$ 25.46M
$ 25.46M$ 25.46M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Chis AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 612.31K. Suplai beredar CHISAI adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.46M.

Riwayat Harga Chis AI (CHISAI) USD

Pantau perubahan harga Chis AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0053765+2.16%
30 Days$ +0.01532+6.40%
60 Hari$ +0.01321+5.47%
90 Hari$ +0.08442+49.59%
Perubahan Harga Chis AI Hari Ini

Hari ini, CHISAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0053765 (+2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chis AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01532 (+6.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chis AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHISAI terlihat mengalami perubahan $ +0.01321 (+5.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chis AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.08442 (+49.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chis AI (CHISAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chis AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chis AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHISAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chis AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chis AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chis AI (USD)

Berapa nilai Chis AI (CHISAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chis AI (CHISAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chis AI.

Cek prediksi harga Chis AI sekarang!

Tokenomi Chis AI (CHISAI)

Memahami tokenomi Chis AI (CHISAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHISAI sekarang!

Cara membeli Chis AI (CHISAI)

Ingin mengetahui cara membeli Chis AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chis AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHISAI ke Mata Uang Lokal

1 Chis AI(CHISAI) ke VND
6,700.58845
1 Chis AI(CHISAI) ke AUD
A$0.3921302
1 Chis AI(CHISAI) ke GBP
0.1935188
1 Chis AI(CHISAI) ke EUR
0.2189818
1 Chis AI(CHISAI) ke USD
$0.25463
1 Chis AI(CHISAI) ke MYR
RM1.0643534
1 Chis AI(CHISAI) ke TRY
10.7428397
1 Chis AI(CHISAI) ke JPY
¥38.70376
1 Chis AI(CHISAI) ke ARS
ARS$369.5623431
1 Chis AI(CHISAI) ke RUB
20.6861412
1 Chis AI(CHISAI) ke INR
22.5780421
1 Chis AI(CHISAI) ke IDR
Rp4,243.8316358
1 Chis AI(CHISAI) ke PHP
15.0282626
1 Chis AI(CHISAI) ke EGP
￡E.12.043999
1 Chis AI(CHISAI) ke BRL
R$1.3622705
1 Chis AI(CHISAI) ke CAD
C$0.3590283
1 Chis AI(CHISAI) ke BDT
31.0674063
1 Chis AI(CHISAI) ke NGN
366.3718292
1 Chis AI(CHISAI) ke COP
$975.5919283
1 Chis AI(CHISAI) ke ZAR
R.4.4254694
1 Chis AI(CHISAI) ke UAH
10.7097378
1 Chis AI(CHISAI) ke TZS
T.Sh.625.62591
1 Chis AI(CHISAI) ke VES
Bs57.80101
1 Chis AI(CHISAI) ke CLP
$240.11609
1 Chis AI(CHISAI) ke PKR
Rs71.9686232
1 Chis AI(CHISAI) ke KZT
133.9430189
1 Chis AI(CHISAI) ke THB
฿8.2474657
1 Chis AI(CHISAI) ke TWD
NT$7.8909837
1 Chis AI(CHISAI) ke AED
د.إ0.9344921
1 Chis AI(CHISAI) ke CHF
Fr0.203704
1 Chis AI(CHISAI) ke HKD
HK$1.9784751
1 Chis AI(CHISAI) ke AMD
֏97.370512
1 Chis AI(CHISAI) ke MAD
.د.م2.368059
1 Chis AI(CHISAI) ke MXN
$4.7310254
1 Chis AI(CHISAI) ke SAR
ريال0.9548625
1 Chis AI(CHISAI) ke ETB
Br39.1850107
1 Chis AI(CHISAI) ke KES
KSh32.8880108
1 Chis AI(CHISAI) ke JOD
د.أ0.18053267
1 Chis AI(CHISAI) ke PLN
0.9370384
1 Chis AI(CHISAI) ke RON
лв1.120372
1 Chis AI(CHISAI) ke SEK
kr2.4342628
1 Chis AI(CHISAI) ke BGN
лв0.4303247
1 Chis AI(CHISAI) ke HUF
Ft85.1304479
1 Chis AI(CHISAI) ke CZK
5.3650541
1 Chis AI(CHISAI) ke KWD
د.ك0.07791678
1 Chis AI(CHISAI) ke ILS
0.8326401
1 Chis AI(CHISAI) ke BOB
Bs1.756947
1 Chis AI(CHISAI) ke AZN
0.432871
1 Chis AI(CHISAI) ke TJS
SM2.3476886
1 Chis AI(CHISAI) ke GEL
0.6900473
1 Chis AI(CHISAI) ke AOA
Kz233.3913117
1 Chis AI(CHISAI) ke BHD
.د.ب0.09599551
1 Chis AI(CHISAI) ke BMD
$0.25463
1 Chis AI(CHISAI) ke DKK
kr1.6449098
1 Chis AI(CHISAI) ke HNL
L6.7069542
1 Chis AI(CHISAI) ke MUR
11.71298
1 Chis AI(CHISAI) ke NAD
$4.4229231
1 Chis AI(CHISAI) ke NOK
kr2.5946797
1 Chis AI(CHISAI) ke NZD
$0.4506951
1 Chis AI(CHISAI) ke PAB
B/.0.25463
1 Chis AI(CHISAI) ke PGK
K1.069446
1 Chis AI(CHISAI) ke QAR
ر.ق0.9268532
1 Chis AI(CHISAI) ke RSD
дин.25.844945
1 Chis AI(CHISAI) ke UZS
soʻm3,067.8306197
1 Chis AI(CHISAI) ke ALL
L21.3507255
1 Chis AI(CHISAI) ke ANG
ƒ0.4557877
1 Chis AI(CHISAI) ke AWG
ƒ0.458334
1 Chis AI(CHISAI) ke BBD
$0.50926
1 Chis AI(CHISAI) ke BAM
KM0.4303247
1 Chis AI(CHISAI) ke BIF
Fr750.90387
1 Chis AI(CHISAI) ke BND
$0.331019
1 Chis AI(CHISAI) ke BSD
$0.25463
1 Chis AI(CHISAI) ke JMD
$40.8299205
1 Chis AI(CHISAI) ke KHR
1,022.6093578
1 Chis AI(CHISAI) ke KMF
Fr106.9446
1 Chis AI(CHISAI) ke LAK
5,535.4346719
1 Chis AI(CHISAI) ke LKR
රු77.6290481
1 Chis AI(CHISAI) ke MDL
L4.32871
1 Chis AI(CHISAI) ke MGA
Ar1,146.980835
1 Chis AI(CHISAI) ke MOP
P2.03704
1 Chis AI(CHISAI) ke MVR
3.921302
1 Chis AI(CHISAI) ke MWK
MK442.0656893
1 Chis AI(CHISAI) ke MZN
MT16.2835885
1 Chis AI(CHISAI) ke NPR
रु36.081071
1 Chis AI(CHISAI) ke PYG
1,805.83596
1 Chis AI(CHISAI) ke RWF
Fr369.46813
1 Chis AI(CHISAI) ke SBD
$2.0956049
1 Chis AI(CHISAI) ke SCR
3.8321815
1 Chis AI(CHISAI) ke SRD
$9.803255
1 Chis AI(CHISAI) ke SVC
$2.2254662
1 Chis AI(CHISAI) ke SZL
L4.4203768
1 Chis AI(CHISAI) ke TMT
m0.891205
1 Chis AI(CHISAI) ke TND
د.ت0.75345017
1 Chis AI(CHISAI) ke TTD
$1.7238451
1 Chis AI(CHISAI) ke UGX
Sh890.18648
1 Chis AI(CHISAI) ke XAF
Fr144.37521
1 Chis AI(CHISAI) ke XCD
$0.687501
1 Chis AI(CHISAI) ke XOF
Fr144.37521
1 Chis AI(CHISAI) ke XPF
Fr26.22689
1 Chis AI(CHISAI) ke BWP
P3.4247735
1 Chis AI(CHISAI) ke BZD
$0.5118063
1 Chis AI(CHISAI) ke CVE
$24.4037392
1 Chis AI(CHISAI) ke DJF
Fr45.06951
1 Chis AI(CHISAI) ke DOP
$16.3752553
1 Chis AI(CHISAI) ke DZD
د.ج33.2241224
1 Chis AI(CHISAI) ke FJD
$0.5805564
1 Chis AI(CHISAI) ke GNF
Fr2,214.00785
1 Chis AI(CHISAI) ke GTQ
Q1.9504658
1 Chis AI(CHISAI) ke GYD
$53.2584108
1 Chis AI(CHISAI) ke ISK
kr32.08338

Sumber Daya Chis AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chis AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chis AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chis AI

Berapa nilai Chis AI (CHISAI) hari ini?
Harga live CHISAI dalam USD adalah 0.25463 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHISAI ke USD saat ini?
Harga CHISAI ke USD saat ini adalah $ 0.25463. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chis AI?
Kapitalisasi pasar CHISAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHISAI?
Suplai beredar CHISAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHISAI?
CHISAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHISAI?
CHISAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CHISAI?
Volume perdagangan 24 jam live CHISAI adalah $ 612.31K USD.
Akankah harga CHISAI naik lebih tinggi tahun ini?
CHISAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHISAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chis AI (CHISAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHISAI ke USD

Jumlah

CHISAI
CHISAI
USD
USD

1 CHISAI = 0.25463 USD

Perdagangkan CHISAI

CHISAI/USDT
$0.25429
$0.25429$0.25429
+2.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,274.25
$101,274.25$101,274.25

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.09
$3,304.09$3,304.09

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.15
$154.15$154.15

-1.13%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0463
$1.0463$1.0463

+21.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,274.25
$101,274.25$101,274.25

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.09
$3,304.09$3,304.09

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.15
$154.15$154.15

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2022
$2.2022$2.2022

-1.44%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0052
$1.0052$1.0052

-1.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0350
$0.0350$0.0350

-30.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004022
$0.0004022$0.0004022

+168.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012696
$0.012696$0.012696

+1,169.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.905
$3.905$3.905

+290.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007616
$0.007616$0.007616

+256.88%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001880
$0.001880$0.001880

+72.79%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002375
$0.0000002375$0.0000002375

+58.33%