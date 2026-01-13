Harga ByteNova Hari Ini

Harga live ByteNova (BYTE) hari ini adalah $ 0.00704, dengan perubahan 7.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BYTE ke USD saat ini adalah $ 0.00704 per BYTE.

ByteNova saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BYTE. Selama 24 jam terakhir, BYTE diperdagangkan antara $ 0.00623 (low) dan $ 0.007931 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BYTE bergerak +0.57% dalam satu jam terakhir dan -76.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 100.14K.

Informasi Pasar ByteNova (BYTE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 100.14K$ 100.14K $ 100.14K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ByteNova saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.14K. Suplai beredar BYTE adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.04M.