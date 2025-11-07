BursaDEX+
Harga live Compound hari ini adalah 31.96 USD. Lacak informasi harga aktual COMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COMP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Compound hari ini adalah 31.96 USD. Lacak informasi harga aktual COMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COMP

Info Harga COMP

Penjelasan COMP

Whitepaper COMP

Situs Web Resmi COMP

Tokenomi COMP

Prakiraan Harga COMP

Riwayat COMP

Panduan Membeli COMP

Konverter COMP ke Mata Uang Fiat

Spot COMP

Futures USDT-M COMP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Compound

Harga Compound(COMP)

Harga Live 1 COMP ke USD:

$31.98
$31.98$31.98
+1.55%1D
USD
Grafik Harga Live Compound (COMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:15 (UTC+8)

Informasi Harga Compound (COMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 31.1
$ 31.1$ 31.1
Low 24 Jam
$ 32.46
$ 32.46$ 32.46
High 24 Jam

$ 31.1
$ 31.1$ 31.1

$ 32.46
$ 32.46$ 32.46

$ 911.1978339
$ 911.1978339$ 911.1978339

$ 18.334079243228846
$ 18.334079243228846$ 18.334079243228846

+1.10%

+1.55%

-8.51%

-8.51%

Harga aktual Compound (COMP) adalah $ 31.96. Selama 24 jam terakhir, COMP diperdagangkan antara low $ 31.1 dan high $ 32.46, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOMP adalah $ 911.1978339, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 18.334079243228846.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COMP telah berubah sebesar +1.10% selama 1 jam terakhir, +1.55% selama 24 jam, dan -8.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Compound (COMP)

No.137

$ 308.08M
$ 308.08M$ 308.08M

$ 402.32K
$ 402.32K$ 402.32K

$ 319.60M
$ 319.60M$ 319.60M

9.64M
9.64M 9.64M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Compound saat ini adalah $ 308.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 402.32K. Suplai beredar COMP adalah 9.64M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 319.60M.

Riwayat Harga Compound (COMP) USD

Pantau perubahan harga Compound untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.4881+1.55%
30 Days$ -10.66-25.02%
60 Hari$ -11.39-26.28%
90 Hari$ -19.64-38.07%
Perubahan Harga Compound Hari Ini

Hari ini, COMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.4881 (+1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Compound 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -10.66 (-25.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Compound 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COMP terlihat mengalami perubahan $ -11.39 (-26.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Compound 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -19.64 (-38.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Compound (COMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Compound sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Compound tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Compound Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Compound di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Compound dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Compound (USD)

Berapa nilai Compound (COMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Compound (COMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Compound.

Cek prediksi harga Compound sekarang!

Tokenomi Compound (COMP)

Memahami tokenomi Compound (COMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COMP sekarang!

Cara membeli Compound (COMP)

Ingin mengetahui cara membeli Compound? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Compound di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COMP ke Mata Uang Lokal

1 Compound(COMP) ke VND
841,027.4
1 Compound(COMP) ke AUD
A$49.2184
1 Compound(COMP) ke GBP
24.2896
1 Compound(COMP) ke EUR
27.4856
1 Compound(COMP) ke USD
$31.96
1 Compound(COMP) ke MYR
RM133.5928
1 Compound(COMP) ke TRY
1,348.3924
1 Compound(COMP) ke JPY
¥4,857.92
1 Compound(COMP) ke ARS
ARS$46,385.7852
1 Compound(COMP) ke RUB
2,596.4304
1 Compound(COMP) ke INR
2,833.8932
1 Compound(COMP) ke IDR
Rp532,666.4536
1 Compound(COMP) ke PHP
1,883.4028
1 Compound(COMP) ke EGP
￡E.1,511.708
1 Compound(COMP) ke BRL
R$170.986
1 Compound(COMP) ke CAD
C$45.0636
1 Compound(COMP) ke BDT
3,899.4396
1 Compound(COMP) ke NGN
45,985.3264
1 Compound(COMP) ke COP
$122,451.8636
1 Compound(COMP) ke ZAR
R.555.1452
1 Compound(COMP) ke UAH
1,344.2376
1 Compound(COMP) ke TZS
T.Sh.78,525.72
1 Compound(COMP) ke VES
Bs7,254.92
1 Compound(COMP) ke CLP
$30,138.28
1 Compound(COMP) ke PKR
Rs9,033.1744
1 Compound(COMP) ke KZT
16,811.9188
1 Compound(COMP) ke THB
฿1,035.504
1 Compound(COMP) ke TWD
NT$990.4404
1 Compound(COMP) ke AED
د.إ117.2932
1 Compound(COMP) ke CHF
Fr25.568
1 Compound(COMP) ke HKD
HK$248.3292
1 Compound(COMP) ke AMD
֏12,221.504
1 Compound(COMP) ke MAD
.د.م297.228
1 Compound(COMP) ke MXN
$593.4972
1 Compound(COMP) ke SAR
ريال119.85
1 Compound(COMP) ke ETB
Br4,918.3244
1 Compound(COMP) ke KES
KSh4,127.9536
1 Compound(COMP) ke JOD
د.أ22.65964
1 Compound(COMP) ke PLN
117.6128
1 Compound(COMP) ke RON
лв140.624
1 Compound(COMP) ke SEK
kr305.8572
1 Compound(COMP) ke BGN
лв54.0124
1 Compound(COMP) ke HUF
Ft10,688.7024
1 Compound(COMP) ke CZK
673.3972
1 Compound(COMP) ke KWD
د.ك9.77976
1 Compound(COMP) ke ILS
104.5092
1 Compound(COMP) ke BOB
Bs220.524
1 Compound(COMP) ke AZN
54.332
1 Compound(COMP) ke TJS
SM294.6712
1 Compound(COMP) ke GEL
86.6116
1 Compound(COMP) ke AOA
Kz29,294.2164
1 Compound(COMP) ke BHD
.د.ب12.01696
1 Compound(COMP) ke BMD
$31.96
1 Compound(COMP) ke DKK
kr206.4616
1 Compound(COMP) ke HNL
L841.8264
1 Compound(COMP) ke MUR
1,470.16
1 Compound(COMP) ke NAD
$555.1452
1 Compound(COMP) ke NOK
kr325.6724
1 Compound(COMP) ke NZD
$56.5692
1 Compound(COMP) ke PAB
B/.31.96
1 Compound(COMP) ke PGK
K134.232
1 Compound(COMP) ke QAR
ر.ق116.3344
1 Compound(COMP) ke RSD
дин.3,244.5792
1 Compound(COMP) ke UZS
soʻm385,060.1524
1 Compound(COMP) ke ALL
L2,679.846
1 Compound(COMP) ke ANG
ƒ57.2084
1 Compound(COMP) ke AWG
ƒ57.528
1 Compound(COMP) ke BBD
$63.92
1 Compound(COMP) ke BAM
KM54.0124
1 Compound(COMP) ke BIF
Fr94,250.04
1 Compound(COMP) ke BND
$41.548
1 Compound(COMP) ke BSD
$31.96
1 Compound(COMP) ke JMD
$5,124.786
1 Compound(COMP) ke KHR
128,353.2776
1 Compound(COMP) ke KMF
Fr13,423.2
1 Compound(COMP) ke LAK
694,782.5948
1 Compound(COMP) ke LKR
රු9,743.6452
1 Compound(COMP) ke MDL
L543.32
1 Compound(COMP) ke MGA
Ar143,963.82
1 Compound(COMP) ke MOP
P255.68
1 Compound(COMP) ke MVR
492.184
1 Compound(COMP) ke MWK
MK55,486.0756
1 Compound(COMP) ke MZN
MT2,043.842
1 Compound(COMP) ke NPR
रु4,528.732
1 Compound(COMP) ke PYG
226,660.32
1 Compound(COMP) ke RWF
Fr46,373.96
1 Compound(COMP) ke SBD
$263.0308
1 Compound(COMP) ke SCR
461.1828
1 Compound(COMP) ke SRD
$1,230.46
1 Compound(COMP) ke SVC
$279.3304
1 Compound(COMP) ke SZL
L554.8256
1 Compound(COMP) ke TMT
m111.86
1 Compound(COMP) ke TND
د.ت94.56964
1 Compound(COMP) ke TTD
$216.3692
1 Compound(COMP) ke UGX
Sh111,732.16
1 Compound(COMP) ke XAF
Fr18,153.28
1 Compound(COMP) ke XCD
$86.292
1 Compound(COMP) ke XOF
Fr18,153.28
1 Compound(COMP) ke XPF
Fr3,291.88
1 Compound(COMP) ke BWP
P429.862
1 Compound(COMP) ke BZD
$64.2396
1 Compound(COMP) ke CVE
$3,063.0464
1 Compound(COMP) ke DJF
Fr5,656.92
1 Compound(COMP) ke DOP
$2,055.3476
1 Compound(COMP) ke DZD
د.ج4,172.6976
1 Compound(COMP) ke FJD
$72.8688
1 Compound(COMP) ke GNF
Fr277,892.2
1 Compound(COMP) ke GTQ
Q244.8136
1 Compound(COMP) ke GYD
$6,684.7536
1 Compound(COMP) ke ISK
kr4,026.96

Sumber Daya Compound

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Compound, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Compound
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Compound

Berapa nilai Compound (COMP) hari ini?
Harga live COMP dalam USD adalah 31.96 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COMP ke USD saat ini?
Harga COMP ke USD saat ini adalah $ 31.96. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Compound?
Kapitalisasi pasar COMP adalah $ 308.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COMP?
Suplai beredar COMP adalah 9.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COMP?
COMP mencapai harga ATH sebesar 911.1978339 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COMP?
COMP mencapai harga ATL 18.334079243228846 USD.
Berapa volume perdagangan COMP?
Volume perdagangan 24 jam live COMP adalah $ 402.32K USD.
Akankah harga COMP naik lebih tinggi tahun ini?
COMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Compound (COMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

