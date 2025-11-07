Apa yang dimaksud dengan Overtake (TAKE)

OVERTAKE sedang membangun pasar aset game generasi berikutnya di Sui, yang dirancang untuk menghadirkan likuiditas aset game Web2 senilai lebih dari $55 miliar secara onchain. Misi kami adalah memperbaiki infrastruktur kepemilikan dan pembayaran yang rusak dalam game dengan memulai dengan escrow onchain dan kepemilikan bersama yang diberlakukan, kemudian memungkinkan kepemilikan aset game yang terverifikasi dan tidak dapat diubah melalui integrasi studio langsung. OVERTAKE sedang membangun pasar aset game generasi berikutnya di Sui, yang dirancang untuk menghadirkan likuiditas aset game Web2 senilai lebih dari $55 miliar secara onchain. Misi kami adalah memperbaiki infrastruktur kepemilikan dan pembayaran yang rusak dalam game dengan memulai dengan escrow onchain dan kepemilikan bersama yang diberlakukan, kemudian memungkinkan kepemilikan aset game yang terverifikasi dan tidak dapat diubah melalui integrasi studio langsung.

Overtake tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Overtake Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TAKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Overtake di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Overtake dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Overtake (USD)

Berapa nilai Overtake (TAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Overtake (TAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Overtake.

Cek prediksi harga Overtake sekarang!

Tokenomi Overtake (TAKE)

Memahami tokenomi Overtake (TAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAKE sekarang!

Cara membeli Overtake (TAKE)

Ingin mengetahui cara membeli Overtake? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Overtake di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAKE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Overtake

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Overtake, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Overtake Berapa nilai Overtake (TAKE) hari ini? Harga live TAKE dalam USD adalah 0.27703 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAKE ke USD saat ini? $ 0.27703 . Cobalah Harga TAKE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Overtake? Kapitalisasi pasar TAKE adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAKE? Suplai beredar TAKE adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAKE? TAKE mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAKE? TAKE mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan TAKE? Volume perdagangan 24 jam live TAKE adalah $ 399.10K USD . Akankah harga TAKE naik lebih tinggi tahun ini? TAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Overtake (TAKE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi