Harga Orta Chain Hari Ini

Harga live Orta Chain (ORTA) hari ini adalah $ 0.4974, dengan perubahan 4.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORTA ke USD saat ini adalah $ 0.4974 per ORTA.

Orta Chain saat ini berada di peringkat #3753 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ORTA. Selama 24 jam terakhir, ORTA diperdagangkan antara $ 0.4311 (low) dan $ 0.5263 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.5674262325505909, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.015121574412598138.

Dalam kinerja jangka pendek, ORTA bergerak -0.49% dalam satu jam terakhir dan +148.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 11.45M.

Informasi Pasar Orta Chain (ORTA)

Peringkat No.3753 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 11.45M$ 11.45M $ 11.45M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.74M$ 49.74M $ 49.74M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

