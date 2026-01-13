Tokenomi Orta Chain (ORTA)
Informasi Orta Chain (ORTA)
Orta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.
Tokenomi Orta Chain (ORTA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Orta Chain (ORTA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ORTA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ORTA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ORTA, jelajahi harga live token ORTA!
Cara Membeli ORTA
Tertarik untuk menambahkan Orta Chain (ORTA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ORTA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Orta Chain (ORTA)
Menganalisis riwayat harga ORTA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ORTA
Ingin mengetahui arah ORTA? Halaman prediksi harga ORTA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
