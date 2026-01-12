Tabel Konversi Ore ke Pound Mesir
Tabel Konversi ORE ke EGP
- 1 ORE8,874.95 EGP
- 2 ORE17,749.89 EGP
- 3 ORE26,624.84 EGP
- 4 ORE35,499.79 EGP
- 5 ORE44,374.73 EGP
- 6 ORE53,249.68 EGP
- 7 ORE62,124.63 EGP
- 8 ORE70,999.57 EGP
- 9 ORE79,874.52 EGP
- 10 ORE88,749.46 EGP
- 50 ORE443,747.32 EGP
- 100 ORE887,494.65 EGP
- 1,000 ORE8,874,946.49 EGP
- 5,000 ORE44,374,732.47 EGP
- 10,000 ORE88,749,464.94 EGP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Ore ke Pound Mesir (ORE ke EGP) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORE hingga 10,000 ORE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar EGP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORE ke EGP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi EGP ke ORE
- 1 EGP0.0001126 ORE
- 2 EGP0.0002253 ORE
- 3 EGP0.0003380 ORE
- 4 EGP0.0004507 ORE
- 5 EGP0.0005633 ORE
- 6 EGP0.0006760 ORE
- 7 EGP0.0007887 ORE
- 8 EGP0.0009014 ORE
- 9 EGP0.001014 ORE
- 10 EGP0.001126 ORE
- 50 EGP0.005633 ORE
- 100 EGP0.01126 ORE
- 1,000 EGP0.1126 ORE
- 5,000 EGP0.5633 ORE
- 10,000 EGP1.126 ORE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pound Mesir ke Ore (EGP ke ORE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 EGP hingga 10,000 EGP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Ore yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah EGP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Ore (ORE) saat ini diperdagangkan seharga E£ 8,874.95 EGP , yang mencerminkan perubahan -0.07% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai E£-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar E£-- .
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.07%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren ORE ke EGP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Ore terhadap EGP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Ore saat ini.
Ringkasan Konversi ORE ke EGP
Per | 1 ORE = 8,874.95 EGP | 1 EGP = 0.0001126 ORE
Kurs untuk 1 ORE ke EGP hari ini adalah 8,874.95 EGP.
Pembelian 5 ORE akan dikenai biaya 44,374.73 EGP, sedangkan 10 ORE memiliki nilai 88,749.46 EGP.
1 EGP dapat di-trade dengan 0.0001126 ORE.
50 EGP dapat dikonversi ke 0.005633 ORE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORE ke EGP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.07%, sehingga mencapai high senilai -- EGP dan low senilai -- EGP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORE adalah -- EGP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORE telah berubah sebesar -- EGP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Ore (ORE)
Setelah menghitung harga Ore (ORE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Ore. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Ore, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORE ke EGP
Dalam 24 jam terakhir, Ore (ORE) telah berfluktuasi antara -- EGP dan -- EGP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6,432.543099336157 EGP dan high 10,428.34525347191 EGP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORE ke EGP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|E£ 9,301.04
|E£ 10,428.34
|E£ 10,428.34
|E£ 32,252.37
|Low
|E£ 8,203.94
|E£ 6,432.54
|E£ 2,312.16
|E£ 2,312.16
|Rata-rata
|E£ 8,828.7
|E£ 8,291.24
|E£ 4,803.17
|E£ 7,112.5
|Volatilitas
|+12.36%
|+51.19%
|+209.07%
|+634.50%
|Perubahan
|-1.03%
|+12.55%
|+126.32%
|+86.19%
Prakiraan Harga Ore dalam EGP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Ore dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORE ke EGP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Ore dapat mencapai sekitar E£9,318.69 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORE mungkin naik menjadi sekitar E£10,787.55 EGP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan.
Penjelasan Pound Mesir
Pound Mesir, yang sering dilambangkan sebagai EGP, adalah mata uang resmi Mesir, sebuah negara yang terletak di sudut timur laut Afrika. Mata uang fiat ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Mesir. Pound Mesir memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, digunakan dalam segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Pound Mesir digunakan untuk upah, harga, dan transaksi lokal. Selain koin, Bank Sentral Mesir menerbitkan uang kertas dalam berbagai pecahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Mata uang ini bersifat desimal, dengan satu pound dibagi menjadi 100 piastre; namun, piastre jarang digunakan saat ini karena nilainya yang sangat rendah.
Sebagai mata uang fiat, nilai Pound Mesir tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah serta perekonomian negara. Ini berarti nilai mata uang dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik.
Seperti banyak mata uang nasional lainnya, Pound Mesir juga digunakan di pasar valuta asing. Mata uang ini dapat diperdagangkan dengan mata uang lain, dan nilai tukarnya dapat memengaruhi neraca perdagangan negara. Pound Mesir yang lebih kuat membuat impor menjadi lebih murah dan ekspor menjadi lebih mahal, sementara Pound Mesir yang lebih lemah memiliki dampak sebaliknya.
Di era keuangan digital, Pound Mesir juga telah masuk ke dunia transaksi online. Banyak bisnis lokal maupun internasional yang beroperasi di Mesir menerima pembayaran dalam Pound Mesir, dan mata uang ini dapat ditransfer secara elektronik atau dikonversi ke mata uang lain sesuai kebutuhan.
Kesimpulannya, Pound Mesir merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi Mesir. Perannya melampaui sekadar alat tukar; mata uang ini juga berfungsi sebagai ukuran nilai dan penyimpan kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan stabilitas Pound Mesir sangat penting bagi perekonomian Mesir.
ORE dan EGP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Ore (ORE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Ore
- Harga Saat Ini (USD): $188.08
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EGP, harga USD ORE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORE] [ORE ke USD]
Pound Mesir (EGP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EGP/USD): 0.0212087035259512
- Perubahan 7 Hari: +0.34%
- Tren 30 Hari: +0.34%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EGP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORE yang sama.
- EGP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORE dengan EGP secara aman.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORE ke EGP?
Kurs antara Ore (ORE) dan Pound Mesir (EGP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORE ke EGP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EGP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EGP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EGP. Ketika EGP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Ore, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EGP.
Konversikan ORE ke EGP Seketika
Gunakan konverter ORE ke EGP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORE ke EGP?
Masukkan Jumlah ORE
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORE yang ingin Anda konversi ke EGP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORE ke EGP Secara Live
Lihat kurs ORE ke EGP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORE dan EGP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar untuk langsung berdagang. Platform perdagangan menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORE ke EGP dihitung?
Perhitungan kurs ORE ke EGP didasarkan pada nilai ORE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke EGP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORE ke EGP begitu sering berubah?
Kurs ORE ke EGP sangat sering berubah karena Ore dan Pound Mesir terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORE ke EGP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORE ke EGP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORE ke EGP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORE ke EGP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORE ke EGP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORE terhadap EGP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORE terhadap EGP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORE ke EGP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan EGP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORE ke EGP?
Halving Ore, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORE ke EGP.
Bisakah saya membandingkan kurs ORE ke EGP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORE keEGP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORE ke EGP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Ore, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORE ke EGP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas EGP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORE ke EGP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Ore dan Pound Mesir?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Ore dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORE ke EGP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan EGP Anda ke ORE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORE ke EGP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORE ke EGP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORE ke EGP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai EGP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORE ke EGP yang akurat dan kompetitif?
Platform perdagangan menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.