Tabel Konversi PAID Network ke Dinar Yordania
Tabel Konversi PAID ke JOD
- 1 PAID0.00 JOD
- 2 PAID0.00 JOD
- 3 PAID0.01 JOD
- 4 PAID0.01 JOD
- 5 PAID0.01 JOD
- 6 PAID0.01 JOD
- 7 PAID0.02 JOD
- 8 PAID0.02 JOD
- 9 PAID0.02 JOD
- 10 PAID0.02 JOD
- 50 PAID0.12 JOD
- 100 PAID0.24 JOD
- 1,000 PAID2.45 JOD
- 5,000 PAID12.24 JOD
- 10,000 PAID24.47 JOD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual PAID Network ke Dinar Yordania (PAID ke JOD) di berbagai rentang nilai, dari 1 PAID hingga 10,000 PAID. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PAID yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JOD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PAID ke JOD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JOD ke PAID
- 1 JOD408.6 PAID
- 2 JOD817.2 PAID
- 3 JOD1,225 PAID
- 4 JOD1,634 PAID
- 5 JOD2,043 PAID
- 6 JOD2,451 PAID
- 7 JOD2,860 PAID
- 8 JOD3,269 PAID
- 9 JOD3,677 PAID
- 10 JOD4,086 PAID
- 50 JOD20,431 PAID
- 100 JOD40,863 PAID
- 1,000 JOD408,631 PAID
- 5,000 JOD2,043,158 PAID
- 10,000 JOD4,086,317 PAID
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dinar Yordania ke PAID Network (JOD ke PAID) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JOD hingga 10,000 JOD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah PAID Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JOD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
PAID Network (PAID) saat ini diperdagangkan seharga JD 0.00 JOD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai JD-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar JD-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PAID Network Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren PAID ke JOD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PAID Network terhadap JOD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PAID Network saat ini.
Ringkasan Konversi PAID ke JOD
Per | 1 PAID = 0.00 JOD | 1 JOD = 408.6 PAID
Kurs untuk 1 PAID ke JOD hari ini adalah 0.00 JOD.
Pembelian 5 PAID akan dikenai biaya 0.01 JOD, sedangkan 10 PAID memiliki nilai 0.02 JOD.
1 JOD dapat di-trade dengan 408.6 PAID.
50 JOD dapat dikonversi ke 20,431 PAID, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PAID ke JOD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai -- JOD dan low senilai -- JOD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PAID adalah -- JOD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PAID telah berubah sebesar -- JOD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang PAID Network (PAID)
Setelah menghitung harga PAID Network (PAID), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang PAID Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PAID. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli PAID Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PAID ke JOD
Dalam 24 jam terakhir, PAID Network (PAID) telah berfluktuasi antara -- JOD dan -- JOD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0023833515741453998 JOD dan high 0.0033551348052701605 JOD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PAID ke JOD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0.01
|Low
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Rata-rata
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Volatilitas
|+4.03%
|+29.72%
|+76.71%
|+96.56%
|Perubahan
|-0.28%
|-24.94%
|-55.23%
|-82.25%
Prakiraan Harga PAID Network dalam JOD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga PAID Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PAID ke JOD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PAID untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, PAID Network dapat mencapai sekitar JD0.00JOD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PAID untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PAID mungkin naik menjadi sekitar JD0.00 JOD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PAID Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
PAID dan JOD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PAID Network (PAID) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PAID Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.00345
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PAID, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JOD, harga USD PAID tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PAID] [PAID ke USD]
Dinar Yordania (JOD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JOD/USD): 1.410357666704276
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JOD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PAID yang sama.
- JOD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PAID dengan JOD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PAID ke JOD?
Kurs antara PAID Network (PAID) dan Dinar Yordania (JOD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PAID, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PAID ke JOD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JOD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JOD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JOD. Ketika JOD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PAID, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PAID Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PAID dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JOD.
Konversikan PAID ke JOD Seketika
Gunakan konverter PAID ke JOD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PAID ke JOD?
Masukkan Jumlah PAID
Mulailah dengan memasukkan jumlah PAID yang ingin Anda konversi ke JOD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PAID ke JOD Secara Live
Lihat kurs PAID ke JOD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PAID dan JOD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PAID ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PAID dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PAID ke JOD dihitung?
Perhitungan kurs PAID ke JOD didasarkan pada nilai PAID saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JOD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PAID ke JOD begitu sering berubah?
Kurs PAID ke JOD sangat sering berubah karena PAID Network dan Dinar Yordania terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PAID ke JOD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PAID ke JOD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PAID ke JOD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PAID ke JOD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PAID ke JOD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PAID terhadap JOD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PAID terhadap JOD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PAID ke JOD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JOD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PAID tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PAID ke JOD?
Halving PAID Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PAID ke JOD.
Bisakah saya membandingkan kurs PAID ke JOD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PAID keJOD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PAID ke JOD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga PAID Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PAID ke JOD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JOD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PAID ke JOD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi PAID Network dan Dinar Yordania?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk PAID Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PAID ke JOD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JOD Anda ke PAID dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PAID ke JOD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PAID dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PAID ke JOD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PAID ke JOD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JOD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PAID ke JOD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
