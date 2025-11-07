BursaDEX+
Harga live PAID Network hari ini adalah 0.01013 USD. Lacak informasi harga aktual PAID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PAID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PAID

Info Harga PAID

Penjelasan PAID

Situs Web Resmi PAID

Tokenomi PAID

Prakiraan Harga PAID

Riwayat PAID

Panduan Membeli PAID

Konverter PAID ke Mata Uang Fiat

Spot PAID

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PAID Network

Harga PAID Network(PAID)

Harga Live 1 PAID ke USD:

$0.01007
$0.01007$0.01007
+3.49%1D
USD
Grafik Harga Live PAID Network (PAID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:46 (UTC+8)

Informasi Harga PAID Network (PAID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00955
$ 0.00955$ 0.00955
Low 24 Jam
$ 0.01018
$ 0.01018$ 0.01018
High 24 Jam

$ 0.00955
$ 0.00955$ 0.00955

$ 0.01018
$ 0.01018$ 0.01018

$ 6.38388509
$ 6.38388509$ 6.38388509

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+3.49%

+3.89%

+3.89%

Harga aktual PAID Network (PAID) adalah $ 0.01013. Selama 24 jam terakhir, PAID diperdagangkan antara low $ 0.00955 dan high $ 0.01018, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAID adalah $ 6.38388509, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAID telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +3.49% selama 24 jam, dan +3.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PAID Network (PAID)

No.1347

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

$ 69.89K
$ 69.89K$ 69.89K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

542.83M
542.83M 542.83M

594,717,456
594,717,456 594,717,456

589,686,914.6
589,686,914.6 589,686,914.6

91.27%

BASE

Kapitalisasi Pasar PAID Network saat ini adalah $ 5.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.89K. Suplai beredar PAID adalah 542.83M, dan total suplainya sebesar 589686914.6. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.02M.

Riwayat Harga PAID Network (PAID) USD

Pantau perubahan harga PAID Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003396+3.49%
30 Days$ -0.00847-45.54%
60 Hari$ -0.00917-47.52%
90 Hari$ -0.01317-56.53%
Perubahan Harga PAID Network Hari Ini

Hari ini, PAID tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003396 (+3.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PAID Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00847 (-45.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PAID Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PAID terlihat mengalami perubahan $ -0.00917 (-47.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PAID Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01317 (-56.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PAID Network (PAID)?

Lihat halaman Riwayat Harga PAID Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PAID Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PAID ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PAID Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PAID Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PAID Network (USD)

Berapa nilai PAID Network (PAID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PAID Network (PAID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAID Network.

Cek prediksi harga PAID Network sekarang!

Tokenomi PAID Network (PAID)

Memahami tokenomi PAID Network (PAID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAID sekarang!

Cara membeli PAID Network (PAID)

Ingin mengetahui cara membeli PAID Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PAID Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PAID ke Mata Uang Lokal

1 PAID Network(PAID) ke VND
266.57095
1 PAID Network(PAID) ke AUD
A$0.0156002
1 PAID Network(PAID) ke GBP
0.0076988
1 PAID Network(PAID) ke EUR
0.0087118
1 PAID Network(PAID) ke USD
$0.01013
1 PAID Network(PAID) ke MYR
RM0.0423434
1 PAID Network(PAID) ke TRY
0.4273847
1 PAID Network(PAID) ke JPY
¥1.54989
1 PAID Network(PAID) ke ARS
ARS$14.7023781
1 PAID Network(PAID) ke RUB
0.8229612
1 PAID Network(PAID) ke INR
0.8982271
1 PAID Network(PAID) ke IDR
Rp168.8332658
1 PAID Network(PAID) ke PHP
0.5974674
1 PAID Network(PAID) ke EGP
￡E.0.479149
1 PAID Network(PAID) ke BRL
R$0.0541955
1 PAID Network(PAID) ke CAD
C$0.0142833
1 PAID Network(PAID) ke BDT
1.2359613
1 PAID Network(PAID) ke NGN
14.5754492
1 PAID Network(PAID) ke COP
$38.8121833
1 PAID Network(PAID) ke ZAR
R.0.1759581
1 PAID Network(PAID) ke UAH
0.4260678
1 PAID Network(PAID) ke TZS
T.Sh.24.88941
1 PAID Network(PAID) ke VES
Bs2.29951
1 PAID Network(PAID) ke CLP
$9.55259
1 PAID Network(PAID) ke PKR
Rs2.8631432
1 PAID Network(PAID) ke KZT
5.3286839
1 PAID Network(PAID) ke THB
฿0.3280094
1 PAID Network(PAID) ke TWD
NT$0.3137261
1 PAID Network(PAID) ke AED
د.إ0.0371771
1 PAID Network(PAID) ke CHF
Fr0.008104
1 PAID Network(PAID) ke HKD
HK$0.0787101
1 PAID Network(PAID) ke AMD
֏3.873712
1 PAID Network(PAID) ke MAD
.د.م0.094209
1 PAID Network(PAID) ke MXN
$0.1881141
1 PAID Network(PAID) ke SAR
ريال0.0379875
1 PAID Network(PAID) ke ETB
Br1.5589057
1 PAID Network(PAID) ke KES
KSh1.3081882
1 PAID Network(PAID) ke JOD
د.أ0.00718217
1 PAID Network(PAID) ke PLN
0.0372784
1 PAID Network(PAID) ke RON
лв0.044572
1 PAID Network(PAID) ke SEK
kr0.0969441
1 PAID Network(PAID) ke BGN
лв0.0171197
1 PAID Network(PAID) ke HUF
Ft3.3913214
1 PAID Network(PAID) ke CZK
0.2136417
1 PAID Network(PAID) ke KWD
د.ك0.00309978
1 PAID Network(PAID) ke ILS
0.0331251
1 PAID Network(PAID) ke BOB
Bs0.069897
1 PAID Network(PAID) ke AZN
0.017221
1 PAID Network(PAID) ke TJS
SM0.0933986
1 PAID Network(PAID) ke GEL
0.0274523
1 PAID Network(PAID) ke AOA
Kz9.2850567
1 PAID Network(PAID) ke BHD
.د.ب0.00381901
1 PAID Network(PAID) ke BMD
$0.01013
1 PAID Network(PAID) ke DKK
kr0.0655411
1 PAID Network(PAID) ke HNL
L0.2668242
1 PAID Network(PAID) ke MUR
0.4656761
1 PAID Network(PAID) ke NAD
$0.1759581
1 PAID Network(PAID) ke NOK
kr0.103326
1 PAID Network(PAID) ke NZD
$0.0179301
1 PAID Network(PAID) ke PAB
B/.0.01013
1 PAID Network(PAID) ke PGK
K0.042546
1 PAID Network(PAID) ke QAR
ر.ق0.0368732
1 PAID Network(PAID) ke RSD
дин.1.0290054
1 PAID Network(PAID) ke UZS
soʻm122.0481647
1 PAID Network(PAID) ke ALL
L0.8494005
1 PAID Network(PAID) ke ANG
ƒ0.0181327
1 PAID Network(PAID) ke AWG
ƒ0.018234
1 PAID Network(PAID) ke BBD
$0.02026
1 PAID Network(PAID) ke BAM
KM0.0171197
1 PAID Network(PAID) ke BIF
Fr29.87337
1 PAID Network(PAID) ke BND
$0.013169
1 PAID Network(PAID) ke BSD
$0.01013
1 PAID Network(PAID) ke JMD
$1.6243455
1 PAID Network(PAID) ke KHR
40.6826878
1 PAID Network(PAID) ke KMF
Fr4.2546
1 PAID Network(PAID) ke LAK
220.2173869
1 PAID Network(PAID) ke LKR
රු3.0883331
1 PAID Network(PAID) ke MDL
L0.17221
1 PAID Network(PAID) ke MGA
Ar45.630585
1 PAID Network(PAID) ke MOP
P0.08104
1 PAID Network(PAID) ke MVR
0.156002
1 PAID Network(PAID) ke MWK
MK17.5867943
1 PAID Network(PAID) ke MZN
MT0.6478135
1 PAID Network(PAID) ke NPR
रु1.435421
1 PAID Network(PAID) ke PYG
71.84196
1 PAID Network(PAID) ke RWF
Fr14.69863
1 PAID Network(PAID) ke SBD
$0.0833699
1 PAID Network(PAID) ke SCR
0.1461759
1 PAID Network(PAID) ke SRD
$0.390005
1 PAID Network(PAID) ke SVC
$0.0885362
1 PAID Network(PAID) ke SZL
L0.1758568
1 PAID Network(PAID) ke TMT
m0.035455
1 PAID Network(PAID) ke TND
د.ت0.02997467
1 PAID Network(PAID) ke TTD
$0.0685801
1 PAID Network(PAID) ke UGX
Sh35.41448
1 PAID Network(PAID) ke XAF
Fr5.75384
1 PAID Network(PAID) ke XCD
$0.027351
1 PAID Network(PAID) ke XOF
Fr5.75384
1 PAID Network(PAID) ke XPF
Fr1.04339
1 PAID Network(PAID) ke BWP
P0.1362485
1 PAID Network(PAID) ke BZD
$0.0203613
1 PAID Network(PAID) ke CVE
$0.9708592
1 PAID Network(PAID) ke DJF
Fr1.79301
1 PAID Network(PAID) ke DOP
$0.6514603
1 PAID Network(PAID) ke DZD
د.ج1.3228767
1 PAID Network(PAID) ke FJD
$0.0230964
1 PAID Network(PAID) ke GNF
Fr88.08035
1 PAID Network(PAID) ke GTQ
Q0.0775958
1 PAID Network(PAID) ke GYD
$2.1187908
1 PAID Network(PAID) ke ISK
kr1.27638

Sumber Daya PAID Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PAID Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PAID Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PAID Network

Berapa nilai PAID Network (PAID) hari ini?
Harga live PAID dalam USD adalah 0.01013 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PAID ke USD saat ini?
Harga PAID ke USD saat ini adalah $ 0.01013. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PAID Network?
Kapitalisasi pasar PAID adalah $ 5.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PAID?
Suplai beredar PAID adalah 542.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PAID?
PAID mencapai harga ATH sebesar 6.38388509 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PAID?
PAID mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan PAID?
Volume perdagangan 24 jam live PAID adalah $ 69.89K USD.
Akankah harga PAID naik lebih tinggi tahun ini?
PAID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PAID ke USD

Jumlah

PAID
PAID
USD
USD

1 PAID = 0.01013 USD

Perdagangkan PAID

PAID/USDT
$0.01007
$0.01007$0.01007
+3.49%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

