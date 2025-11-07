BursaDEX+
Harga live Yei Finance hari ini adalah 0.26191 USD. Lacak informasi harga aktual CLO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Yei Finance

Harga Yei Finance(CLO)

Harga Live 1 CLO ke USD:

$0.26191
+0.32%1D
USD
Grafik Harga Live Yei Finance (CLO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:34 (UTC+8)

Informasi Harga Yei Finance (CLO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.24319
Low 24 Jam
$ 0.27954
High 24 Jam

$ 0.24319
$ 0.27954
$ 0.8181801424739548
$ 0.1461711757322115
+1.27%

+0.32%

-2.44%

-2.44%

Harga aktual Yei Finance (CLO) adalah $ 0.26191. Selama 24 jam terakhir, CLO diperdagangkan antara low $ 0.24319 dan high $ 0.27954, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLO adalah $ 0.8181801424739548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1461711757322115.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLO telah berubah sebesar +1.27% selama 1 jam terakhir, +0.32% selama 24 jam, dan -2.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yei Finance (CLO)

No.614

$ 33.81M
$ 157.36K
$ 261.91M
129.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
12.91%

BSC

Kapitalisasi Pasar Yei Finance saat ini adalah $ 33.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 157.36K. Suplai beredar CLO adalah 129.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 261.91M.

Riwayat Harga Yei Finance (CLO) USD

Pantau perubahan harga Yei Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008354+0.32%
30 Days$ +0.22191+554.77%
60 Hari$ +0.22191+554.77%
90 Hari$ +0.22191+554.77%
Perubahan Harga Yei Finance Hari Ini

Hari ini, CLO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008354 (+0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yei Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.22191 (+554.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yei Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLO terlihat mengalami perubahan $ +0.22191 (+554.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yei Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.22191 (+554.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yei Finance (CLO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yei Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) adalah lapisan abstraksi likuiditas yang menyatukan kembali modal terfragmentasi dengan DEX lintas-rantai siap pakai, pasar uang, dan jembatan dengan likuiditas global sesuai permintaan untuk jaringan dan aset apa pun. Arsitektur yang baru dikembangkan ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi (pinjaman + biaya swap + jembatan) bagi penyedia likuiditas dan likuiditas jembatan yang hampir instan bagi pengguna lintas jaringan.

Yei Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yei Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Yei Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yei Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yei Finance (USD)

Berapa nilai Yei Finance (CLO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yei Finance (CLO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yei Finance.

Cek prediksi harga Yei Finance sekarang!

Tokenomi Yei Finance (CLO)

Memahami tokenomi Yei Finance (CLO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLO sekarang!

Cara membeli Yei Finance (CLO)

Ingin mengetahui cara membeli Yei Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yei Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Yei Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yei Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Yei Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yei Finance

Berapa nilai Yei Finance (CLO) hari ini?
Harga live CLO dalam USD adalah 0.26191 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLO ke USD saat ini?
Harga CLO ke USD saat ini adalah $ 0.26191. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yei Finance?
Kapitalisasi pasar CLO adalah $ 33.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLO?
Suplai beredar CLO adalah 129.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLO?
CLO mencapai harga ATH sebesar 0.8181801424739548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLO?
CLO mencapai harga ATL 0.1461711757322115 USD.
Berapa volume perdagangan CLO?
Volume perdagangan 24 jam live CLO adalah $ 157.36K USD.
Akankah harga CLO naik lebih tinggi tahun ini?
CLO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yei Finance (CLO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CLO ke USD

Jumlah

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0.2619 USD

Perdagangkan CLO

CLO/USDT
$0.26191
$0.26191$0.26191
+0.54%

