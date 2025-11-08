Prediksi Harga Yei Finance (CLO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Yei Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CLO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli CLO

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Yei Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.22549 $0.22549 $0.22549 +1.87% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Yei Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.22549 pada tahun 2025. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.236764 pada tahun 2026. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CLO pada tahun 2027 adalah $ 0.248602 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CLO pada tahun 2028 adalah $ 0.261032 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLO pada tahun 2029 adalah $ 0.274084 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLO pada tahun 2030 adalah $ 0.287788 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.468777. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.763589. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.22549 0.00%

2026 $ 0.236764 5.00%

2027 $ 0.248602 10.25%

2028 $ 0.261032 15.76%

2029 $ 0.274084 21.55%

2030 $ 0.287788 27.63%

2031 $ 0.302178 34.01%

2032 $ 0.317287 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.333151 47.75%

2034 $ 0.349808 55.13%

2035 $ 0.367299 62.89%

2036 $ 0.385664 71.03%

2037 $ 0.404947 79.59%

2038 $ 0.425195 88.56%

2039 $ 0.446454 97.99%

2040 $ 0.468777 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Yei Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.22549 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.225520 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.225706 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.226416 0.41% Prediksi Harga Yei Finance (CLO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CLO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.22549 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CLO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.225520 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CLO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.225706 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Yei Finance (CLO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CLO adalah $0.226416 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Yei Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.22549$ 0.22549 $ 0.22549 Perubahan Harga (24 Jam) +1.87% Kap. Pasar $ 29.11M$ 29.11M $ 29.11M Suplai Peredaran 129.10M 129.10M 129.10M Volume (24 Jam) $ 232.36K$ 232.36K $ 232.36K Volume (24 Jam) -- Harga CLO terbaru adalah $ 0.22549. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.87%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 232.36K. Selanjutnya, suplai beredar CLO adalah 129.10M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 29.11M. Lihat Harga CLO Live

Cara Membeli Yei Finance (CLO) Mencoba untuk membeli CLO? Anda sekarang dapat membeli CLO melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Yei Finance dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli CLO Sekarang

Harga Lampau Yei Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Yei Finance, harga Yei Finance saat ini adalah 0.22549USD. Suplai Yei Finance(CLO) yang beredar adalah 0.00 CLO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $29.11M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.12% $ -0.032229 $ 0.26109 $ 0.21031

7 Hari -0.25% $ -0.078890 $ 0.32978 $ 0.21031

30 Days 4.65% $ 0.18585 $ 0.83567 $ 0.04 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Yei Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.032229 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Yei Finance trading pada harga tertinggi $0.32978 dan terendah $0.21031 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.25% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CLO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Yei Finance telah mengalami perubahan 4.65% , mencerminkan sekitar $0.18585 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CLO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Yei Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CLO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Yei Finance (CLO )? Modul Prediksi Harga Yei Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CLO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Yei Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CLO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Yei Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CLO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CLO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Yei Finance.

Mengapa Prediksi Harga CLO Penting?

Prediksi Harga CLO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CLO sekarang? Menurut prediksi Anda, CLO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CLO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Yei Finance (CLO), prakiraan harga CLO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CLO pada tahun 2026? Harga 1 Yei Finance (CLO) hari ini adalah $0.22549 . Menurut modul prediksi di atas, CLO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CLO pada tahun 2027? Yei Finance (CLO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CLO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CLO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yei Finance (CLO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CLO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yei Finance (CLO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CLO pada tahun 2030? Harga 1 Yei Finance (CLO) hari ini adalah $0.22549 . Menurut modul prediksi di atas, CLO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CLO untuk tahun 2040? Yei Finance (CLO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CLO pada tahun 2040. Daftar Sekarang