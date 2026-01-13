Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Prediksi Harga Yei Finance (CLO)

Pasar cryptocurrency telah memasuki fase volatil lainnya, dengan banyak aset terkemuka mencatat penurunan tajam dalam periode singkat.
Selama periode kelemahan yang luas, investor cenderung mengalihkan fokus dari aksi harga jangka pendek dan menuju proyek dengan narasi yang tahan lama dan pengembangan yang berkelanjutan.
Mengidentifikasi kripto terbaik untuk dibeli sekarang bukan tentang mengejar momentum tetapi lebih tentang memahami di mana likuiditas, adopsi, dan utilitas nyata sedang terbentuk.
Dua tema terus menonjol meskipun ada tekanan pasar. Yang pertama adalah infrastruktur DeFi lintas rantai yang meningkatkan efisiensi modal. Yang kedua adalah skalabilitas Bitcoin melalui solusi layer 2 yang dirancang untuk membuka kasus penggunaan baru untuk cryptocurrency terbesar di dunia.
Sumber – Saluran YouTube Cryptonews
Ketika sentimen pasar secara keseluruhan mendingin, aset utama seperti Bitcoin mengalami penurunan tajam, menyeret banyak altcoin lebih rendah. Beberapa token yang sudah mapan mencatat kerugian dua digit dalam satu hari, menyoroti betapa rapuhnya momentum jangka pendek selama koreksi yang lebih luas.
Namun, aksi harga di seluruh pasar tidak seragam. Sekelompok kecil protokol DeFi berhasil mengungguli meskipun kondisi tidak menguntungkan, menunjukkan bahwa modal menjadi lebih selektif daripada keluar dari ekosistem sepenuhnya.
Jenis divergensi ini sering mencerminkan positioning awal di sekitar infrastruktur dan tema jangka panjang daripada hype spekulatif.
Grafik yang dibagikan oleh pakar kripto, altcryptogems menunjukkan breakout teknis yang bersih yang mengkonfirmasi kekuatan yang ditampilkan $CLO selama sesi-sesi terakhir. Sinyal paling signifikan adalah keberhasilan pembalikan support dan resistance pada level $0,50.
Setelah bertindak sebagai langit-langit selama berbulan-bulan, zona ini sekarang dihormati sebagai support setelah retest yang bersih. Transisi ini biasanya menandai pergeseran dari konsolidasi ke fase trending.
Konfirmasi tambahan datang dari perilaku harga di dekat tertinggi lokal $0,75. Alih-alih penolakan tajam, $CLO telah berkonsolidasi di dekat bagian atas rangenya, membentuk struktur bull flag klasik.
Pola ini menunjukkan akumulasi daripada distribusi. Dengan mempertahankan level yang lebih tinggi dan mempertahankan volume, $CLO memposisikan diri untuk price discovery, di mana resistance historis yang terbatas memungkinkan pergerakan arah yang lebih cepat.
Sementara sebagian besar sektor DeFi bergerak lebih rendah, Yei Finance terus menarik modal dengan bertindak sebagai lapisan abstraksi likuiditas di Sei Network. Dengan mengintegrasikan YeiLend, YeiSwap, dan YeiBridge ke dalam sistem kliring terpadu, ini menghilangkan fragmentasi likuiditas.
Pengguna dari jaringan seperti Ethereum, Arbitrum, dan Solana dapat menyebarkan aset ke dalam 'Pre-Deposit Vaults' untuk mendapatkan 'stacked yield' (bunga pinjaman, biaya swap, dan hadiah bridge) tanpa overhead manual manajemen lintas rantai.
Ini mengubah Yei dari dApp pinjaman sederhana menjadi hub koordinasi omnichain yang vital.
Di luar fungsi intinya, Yei Finance terhubung ke kerangka likuiditas yang lebih luas melalui jaringan Clovis, yang bertujuan untuk merampingkan pergerakan modal lintas rantai dengan menyediakan lapisan penyelesaian dan eksekusi yang khusus.
Seiring infrastruktur DeFi berkembang, skalabilitas Bitcoin muncul sebagai narasi yang lebih besar. Bitcoin tetap menjadi lapisan penyelesaian paling aman dalam kripto, tetapi keterbatasan seputar kecepatan transaksi, biaya, dan programmability asli telah menjadi lebih jelas seiring adopsi tumbuh.
Keterbatasan ini telah menciptakan permintaan untuk solusi layer 2 yang memperluas fungsi Bitcoin tanpa mengorbankan model keamanannya.
Daripada bersaing dengan Bitcoin, jaringan-jaringan ini bertujuan untuk membuat likuiditas Bitcoin dapat digunakan dalam aplikasi terdesentralisasi, pasar pinjaman, dan sistem smart contract.
Bitcoin Hyper muncul sebagai salah satu proyek Bitcoin layer 2 yang paling banyak dibicarakan saat ini dalam presale, menarik partisipasi awal yang signifikan. Aktivitas onchain menunjukkan akumulasi strategis melalui transaksi yang lebih besar, menunjukkan minat di luar spekulasi ritel jangka pendek.
Protokol ini mengikuti model arsitektur yang jelas. Bitcoin tetap diamankan pada lapisan dasar, direpresentasikan pada lapisan eksekusi sekunder, dan digabungkan dengan Solana Virtual Machine.
Struktur ini memungkinkan throughput tinggi, biaya transaksi rendah, dan fungsi smart contract sambil tetap berlabuh pada lapisan penyelesaian Bitcoin.
Secara praktis, desain ini membuka pintu untuk DeFi asli Bitcoin, aplikasi terdesentralisasi, dan aktivitas keuangan yang lebih kompleks yang secara historis tidak praktis pada Bitcoin saja.
Di luar kerangka teknis, permintaan awal juga tercermin dalam kinerja penggalangan dana proyek. Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan sekitar $30 juta, menempatkannya di depan banyak peluncuran Bitcoin layer 2 yang sebanding.
Harga masuk awal terus menarik investor yang mencari eksposur sebelum perdagangan pasar publik dimulai. Minat semakin didukung oleh insentif staking yang mendorong peserta untuk mengunci token daripada segera memperdagangkannya.
Struktur ini dapat membantu memoderasi pasokan beredar awal saat peluncuran dan menyelaraskan partisipasi dengan pertumbuhan jaringan jangka panjang.
Investor yang ingin tetap mendapat informasi tentang Bitcoin Hyper dapat mengikuti saluran X dan Telegram resmi proyek untuk pengumuman dan perkembangan terbaru.
Kunjungi Bitcoin Hyper
Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami dapat menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.