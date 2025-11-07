BursaDEX+
Harga live MANTRA hari ini adalah 0.08878 USD. Lacak informasi harga aktual OM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OM

Info Harga OM

Penjelasan OM

Whitepaper OM

Situs Web Resmi OM

Tokenomi OM

Prakiraan Harga OM

Riwayat OM

Panduan Membeli OM

Konverter OM ke Mata Uang Fiat

Spot OM

Futures USDT-M OM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MANTRA

Harga MANTRA(OM)

Harga Live 1 OM ke USD:

$0.08876
$0.08876
+0.89%1D
USD
Grafik Harga Live MANTRA (OM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:48:14 (UTC+8)

Informasi Harga MANTRA (OM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08669
$ 0.08669
Low 24 Jam
$ 0.09381
$ 0.09381
High 24 Jam

$ 0.08669
$ 0.08669

$ 0.09381
$ 0.09381

$ 9.036695049559645
$ 9.036695049559645

$ 0.01728435325696168
$ 0.01728435325696168

-0.38%

+0.89%

-13.05%

-13.05%

Harga aktual MANTRA (OM) adalah $ 0.08878. Selama 24 jam terakhir, OM diperdagangkan antara low $ 0.08669 dan high $ 0.09381, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOM adalah $ 9.036695049559645, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01728435325696168.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OM telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +0.89% selama 24 jam, dan -13.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MANTRA (OM)

No.298

$ 97.74M
$ 97.74M

$ 1.46M
$ 1.46M

$ 152.22M
$ 152.22M

1.10B
1.10B

--
--

1,714,583,819.7262914
1,714,583,819.7262914

0.01%

NONE

Kapitalisasi Pasar MANTRA saat ini adalah $ 97.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.46M. Suplai beredar OM adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 1714583819.7262914. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.22M.

Riwayat Harga MANTRA (OM) USD

Pantau perubahan harga MANTRA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000783+0.89%
30 Days$ -0.07652-46.30%
60 Hari$ -0.12052-57.59%
90 Hari$ -0.19162-68.34%
Perubahan Harga MANTRA Hari Ini

Hari ini, OM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000783 (+0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MANTRA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07652 (-46.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MANTRA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OM terlihat mengalami perubahan $ -0.12052 (-57.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MANTRA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.19162 (-68.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MANTRA (OM)?

Lihat halaman Riwayat Harga MANTRA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MANTRA (OM)

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

MANTRA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MANTRA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MANTRA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MANTRA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MANTRA (USD)

Berapa nilai MANTRA (OM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MANTRA (OM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MANTRA.

Cek prediksi harga MANTRA sekarang!

Tokenomi MANTRA (OM)

Memahami tokenomi MANTRA (OM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OM sekarang!

Cara membeli MANTRA (OM)

Ingin mengetahui cara membeli MANTRA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MANTRA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OM ke Mata Uang Lokal

1 MANTRA(OM) ke VND
2,336.2457
1 MANTRA(OM) ke AUD
A$0.1367212
1 MANTRA(OM) ke GBP
0.0674728
1 MANTRA(OM) ke EUR
0.0763508
1 MANTRA(OM) ke USD
$0.08878
1 MANTRA(OM) ke MYR
RM0.3711004
1 MANTRA(OM) ke TRY
3.7456282
1 MANTRA(OM) ke JPY
¥13.49456
1 MANTRA(OM) ke ARS
ARS$128.8526286
1 MANTRA(OM) ke RUB
7.2115994
1 MANTRA(OM) ke INR
7.8721226
1 MANTRA(OM) ke IDR
Rp1,479.6660748
1 MANTRA(OM) ke PHP
5.2397956
1 MANTRA(OM) ke EGP
￡E.4.199294
1 MANTRA(OM) ke BRL
R$0.4740852
1 MANTRA(OM) ke CAD
C$0.1251798
1 MANTRA(OM) ke BDT
10.8320478
1 MANTRA(OM) ke NGN
127.7402152
1 MANTRA(OM) ke COP
$340.1525798
1 MANTRA(OM) ke ZAR
R.1.5421086
1 MANTRA(OM) ke UAH
3.7340868
1 MANTRA(OM) ke TZS
T.Sh.218.13246
1 MANTRA(OM) ke VES
Bs20.15306
1 MANTRA(OM) ke CLP
$83.71954
1 MANTRA(OM) ke PKR
Rs25.0927792
1 MANTRA(OM) ke KZT
46.7009434
1 MANTRA(OM) ke THB
฿2.876472
1 MANTRA(OM) ke TWD
NT$2.7512922
1 MANTRA(OM) ke AED
د.إ0.3258226
1 MANTRA(OM) ke CHF
Fr0.071024
1 MANTRA(OM) ke HKD
HK$0.6898206
1 MANTRA(OM) ke AMD
֏33.949472
1 MANTRA(OM) ke MAD
.د.م0.825654
1 MANTRA(OM) ke MXN
$1.6486446
1 MANTRA(OM) ke SAR
ريال0.332925
1 MANTRA(OM) ke ETB
Br13.6623542
1 MANTRA(OM) ke KES
KSh11.4668248
1 MANTRA(OM) ke JOD
د.أ0.06294502
1 MANTRA(OM) ke PLN
0.3258226
1 MANTRA(OM) ke RON
лв0.390632
1 MANTRA(OM) ke SEK
kr0.8496246
1 MANTRA(OM) ke BGN
лв0.1500382
1 MANTRA(OM) ke HUF
Ft29.6818174
1 MANTRA(OM) ke CZK
1.8697068
1 MANTRA(OM) ke KWD
د.ك0.02716668
1 MANTRA(OM) ke ILS
0.2903106
1 MANTRA(OM) ke BOB
Bs0.612582
1 MANTRA(OM) ke AZN
0.150926
1 MANTRA(OM) ke TJS
SM0.8185516
1 MANTRA(OM) ke GEL
0.2405938
1 MANTRA(OM) ke AOA
Kz81.3748602
1 MANTRA(OM) ke BHD
.د.ب0.03338128
1 MANTRA(OM) ke BMD
$0.08878
1 MANTRA(OM) ke DKK
kr0.5735188
1 MANTRA(OM) ke HNL
L2.3384652
1 MANTRA(OM) ke MUR
4.08388
1 MANTRA(OM) ke NAD
$1.5421086
1 MANTRA(OM) ke NOK
kr0.9046682
1 MANTRA(OM) ke NZD
$0.1571406
1 MANTRA(OM) ke PAB
B/.0.08878
1 MANTRA(OM) ke PGK
K0.372876
1 MANTRA(OM) ke QAR
ر.ق0.3231592
1 MANTRA(OM) ke RSD
дин.9.0085066
1 MANTRA(OM) ke UZS
soʻm1,069.6383082
1 MANTRA(OM) ke ALL
L7.444203
1 MANTRA(OM) ke ANG
ƒ0.1589162
1 MANTRA(OM) ke AWG
ƒ0.159804
1 MANTRA(OM) ke BBD
$0.17756
1 MANTRA(OM) ke BAM
KM0.1500382
1 MANTRA(OM) ke BIF
Fr261.81222
1 MANTRA(OM) ke BND
$0.115414
1 MANTRA(OM) ke BSD
$0.08878
1 MANTRA(OM) ke JMD
$14.235873
1 MANTRA(OM) ke KHR
356.5458068
1 MANTRA(OM) ke KMF
Fr37.2876
1 MANTRA(OM) ke LAK
1,929.9999614
1 MANTRA(OM) ke LKR
රු27.0663586
1 MANTRA(OM) ke MDL
L1.50926
1 MANTRA(OM) ke MGA
Ar399.90951
1 MANTRA(OM) ke MOP
P0.71024
1 MANTRA(OM) ke MVR
1.367212
1 MANTRA(OM) ke MWK
MK154.1318458
1 MANTRA(OM) ke MZN
MT5.677481
1 MANTRA(OM) ke NPR
रु12.580126
1 MANTRA(OM) ke PYG
629.62776
1 MANTRA(OM) ke RWF
Fr128.81978
1 MANTRA(OM) ke SBD
$0.7306594
1 MANTRA(OM) ke SCR
1.336139
1 MANTRA(OM) ke SRD
$3.41803
1 MANTRA(OM) ke SVC
$0.7759372
1 MANTRA(OM) ke SZL
L1.5412208
1 MANTRA(OM) ke TMT
m0.31073
1 MANTRA(OM) ke TND
د.ت0.26270002
1 MANTRA(OM) ke TTD
$0.6010406
1 MANTRA(OM) ke UGX
Sh310.37488
1 MANTRA(OM) ke XAF
Fr50.33826
1 MANTRA(OM) ke XCD
$0.239706
1 MANTRA(OM) ke XOF
Fr50.33826
1 MANTRA(OM) ke XPF
Fr9.14434
1 MANTRA(OM) ke BWP
P1.194091
1 MANTRA(OM) ke BZD
$0.1784478
1 MANTRA(OM) ke CVE
$8.5086752
1 MANTRA(OM) ke DJF
Fr15.71406
1 MANTRA(OM) ke DOP
$5.7094418
1 MANTRA(OM) ke DZD
د.ج11.5911168
1 MANTRA(OM) ke FJD
$0.2024184
1 MANTRA(OM) ke GNF
Fr771.9421
1 MANTRA(OM) ke GTQ
Q0.6800548
1 MANTRA(OM) ke GYD
$18.5692248
1 MANTRA(OM) ke ISK
kr11.18628

Sumber Daya MANTRA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MANTRA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MANTRA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MANTRA

Berapa nilai MANTRA (OM) hari ini?
Harga live OM dalam USD adalah 0.08878 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OM ke USD saat ini?
Harga OM ke USD saat ini adalah $ 0.08878. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MANTRA?
Kapitalisasi pasar OM adalah $ 97.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OM?
Suplai beredar OM adalah 1.10B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OM?
OM mencapai harga ATH sebesar 9.036695049559645 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OM?
OM mencapai harga ATL 0.01728435325696168 USD.
Berapa volume perdagangan OM?
Volume perdagangan 24 jam live OM adalah $ 1.46M USD.
Akankah harga OM naik lebih tinggi tahun ini?
OM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MANTRA (OM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OM ke USD

Jumlah

OM
OM
USD
USD

1 OM = 0.08878 USD

Perdagangkan OM

OM/USDT
$0.08876
$0.08876
+0.85%

