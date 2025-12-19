Tabel Konversi Perpetual Protocol ke Gourde Haiti
Tabel Konversi PERP ke HTG
- 1 PERP11.49 HTG
- 2 PERP22.98 HTG
- 3 PERP34.47 HTG
- 4 PERP45.96 HTG
- 5 PERP57.45 HTG
- 6 PERP68.94 HTG
- 7 PERP80.42 HTG
- 8 PERP91.91 HTG
- 9 PERP103.40 HTG
- 10 PERP114.89 HTG
- 50 PERP574.46 HTG
- 100 PERP1,148.93 HTG
- 1,000 PERP11,489.26 HTG
- 5,000 PERP57,446.32 HTG
- 10,000 PERP114,892.63 HTG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Perpetual Protocol ke Gourde Haiti (PERP ke HTG) di berbagai rentang nilai, dari 1 PERP hingga 10,000 PERP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PERP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar HTG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PERP ke HTG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi HTG ke PERP
- 1 HTG0.08703 PERP
- 2 HTG0.1740 PERP
- 3 HTG0.2611 PERP
- 4 HTG0.3481 PERP
- 5 HTG0.4351 PERP
- 6 HTG0.5222 PERP
- 7 HTG0.6092 PERP
- 8 HTG0.6963 PERP
- 9 HTG0.7833 PERP
- 10 HTG0.8703 PERP
- 50 HTG4.351 PERP
- 100 HTG8.703 PERP
- 1,000 HTG87.037 PERP
- 5,000 HTG435.1 PERP
- 10,000 HTG870.3 PERP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gourde Haiti ke Perpetual Protocol (HTG ke PERP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 HTG hingga 10,000 HTG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Perpetual Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah HTG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Perpetual Protocol (PERP) saat ini diperdagangkan seharga G 11.49 HTG , yang mencerminkan perubahan -0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai G-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar G-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Perpetual Protocol Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren PERP ke HTG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Perpetual Protocol terhadap HTG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Perpetual Protocol saat ini.
Ringkasan Konversi PERP ke HTG
Per | 1 PERP = 11.49 HTG | 1 HTG = 0.08703 PERP
Kurs untuk 1 PERP ke HTG hari ini adalah 11.49 HTG.
Pembelian 5 PERP akan dikenai biaya 57.45 HTG, sedangkan 10 PERP memiliki nilai 114.89 HTG.
1 HTG dapat di-trade dengan 0.08703 PERP.
50 HTG dapat dikonversi ke 4.351 PERP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PERP ke HTG telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.04%, sehingga mencapai high senilai -- HTG dan low senilai -- HTG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PERP adalah -- HTG yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PERP telah berubah sebesar -- HTG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Perpetual Protocol (PERP)
Setelah menghitung harga Perpetual Protocol (PERP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Perpetual Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PERP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Perpetual Protocol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PERP ke HTG
Dalam 24 jam terakhir, Perpetual Protocol (PERP) telah berfluktuasi antara -- HTG dan -- HTG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 10.473884180368382 HTG dan high 12.669936549849428 HTG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PERP ke HTG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|G 10.49
|G 11.8
|G 24.92
|G 45.91
|Low
|G 10.49
|G 9.18
|G 9.18
|G 9.18
|Rata-rata
|G 10.49
|G 10.49
|G 11.8
|G 22.3
|Volatilitas
|+2.66%
|+18.17%
|+132.36%
|+89.60%
|Perubahan
|+1.20%
|-4.94%
|-9.23%
|-72.36%
Prakiraan Harga Perpetual Protocol dalam HTG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Perpetual Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PERP ke HTG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PERP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Perpetual Protocol dapat mencapai sekitar G12.06HTG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PERP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PERP mungkin naik menjadi sekitar G14.66 HTG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Perpetual Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PERP yang Tersedia di MEXC
PERP/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PERP, yang mencakup pasar tempat Perpetual Protocol dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PERP pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PERP dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Perpetual Protocol untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Perpetual Protocol
Ingin menambahkan Perpetual Protocol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Perpetual Protocol › atau Mulai sekarang ›
PERP dan HTG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Perpetual Protocol (PERP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Perpetual Protocol
- Harga Saat Ini (USD): $0.08758
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PERP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HTG, harga USD PERP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PERP] [PERP ke USD]
Gourde Haiti (HTG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HTG/USD): 0.007626506022350559
- Perubahan 7 Hari: -0.17%
- Tren 30 Hari: -0.17%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HTG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PERP yang sama.
- HTG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PERP dengan HTG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PERP ke HTG?
Kurs antara Perpetual Protocol (PERP) dan Gourde Haiti (HTG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PERP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PERP ke HTG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HTG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HTG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HTG. Ketika HTG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PERP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Perpetual Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PERP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HTG.
Konversikan PERP ke HTG Seketika
Gunakan konverter PERP ke HTG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PERP ke HTG?
Masukkan Jumlah PERP
Mulailah dengan memasukkan jumlah PERP yang ingin Anda konversi ke HTG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PERP ke HTG Secara Live
Lihat kurs PERP ke HTG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PERP dan HTG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PERP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PERP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PERP ke HTG dihitung?
Perhitungan kurs PERP ke HTG didasarkan pada nilai PERP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke HTG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PERP ke HTG begitu sering berubah?
Kurs PERP ke HTG sangat sering berubah karena Perpetual Protocol dan Gourde Haiti terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PERP ke HTG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PERP ke HTG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PERP ke HTG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PERP ke HTG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PERP ke HTG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PERP terhadap HTG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PERP terhadap HTG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PERP ke HTG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan HTG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PERP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PERP ke HTG?
Halving Perpetual Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PERP ke HTG.
Bisakah saya membandingkan kurs PERP ke HTG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PERP keHTG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PERP ke HTG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Perpetual Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PERP ke HTG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas HTG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PERP ke HTG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Perpetual Protocol dan Gourde Haiti?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Perpetual Protocol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PERP ke HTG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan HTG Anda ke PERP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PERP ke HTG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PERP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PERP ke HTG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PERP ke HTG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai HTG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PERP ke HTG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Perpetual Protocol Selengkapnya
Harga Perpetual Protocol
Pelajari selengkapnya tentang Perpetual Protocol (PERP) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Perpetual Protocol
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PERP untuk lebih memahami kemungkinan arah Perpetual Protocol.
Cara Membeli Perpetual Protocol
Ingin membeli Perpetual Protocol? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PERP/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PERP/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
PERP USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada PERP dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PERP USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Perpetual Protocol ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke HTG
Mengapa Harus Membeli Perpetual Protocol dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Perpetual Protocol.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Perpetual Protocol dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.