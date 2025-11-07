BursaDEX+
Harga live Perpetual Protocol hari ini adalah 0.1355 USD. Lacak informasi harga aktual PERP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PERP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PERP

Info Harga PERP

Penjelasan PERP

Situs Web Resmi PERP

Tokenomi PERP

Prakiraan Harga PERP

Riwayat PERP

Panduan Membeli PERP

Konverter PERP ke Mata Uang Fiat

Spot PERP

Futures USDT-M PERP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Perpetual Protocol

Harga Perpetual Protocol(PERP)

Harga Live 1 PERP ke USD:

$0.1355
+4.79%1D
USD
Grafik Harga Live Perpetual Protocol (PERP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:50:00 (UTC+8)

Informasi Harga Perpetual Protocol (PERP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1279
Low 24 Jam
$ 0.1405
High 24 Jam

$ 0.1279
$ 0.1405
$ 24.84327338
$ 0.10668982935035279
+1.19%

+4.79%

-29.25%

-29.25%

Harga aktual Perpetual Protocol (PERP) adalah $ 0.1355. Selama 24 jam terakhir, PERP diperdagangkan antara low $ 0.1279 dan high $ 0.1405, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPERP adalah $ 24.84327338, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10668982935035279.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PERP telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, +4.79% selama 24 jam, dan -29.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Perpetual Protocol (PERP)

No.1157

$ 8.94M
$ 248.64K
$ 20.33M
66.00M
150,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Perpetual Protocol saat ini adalah $ 8.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 248.64K. Suplai beredar PERP adalah 66.00M, dan total suplainya sebesar 150000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.33M.

Riwayat Harga Perpetual Protocol (PERP) USD

Pantau perubahan harga Perpetual Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006194+4.79%
30 Days$ -0.1509-52.69%
60 Hari$ -0.1147-45.85%
90 Hari$ -0.145-51.70%
Perubahan Harga Perpetual Protocol Hari Ini

Hari ini, PERP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006194 (+4.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Perpetual Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1509 (-52.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Perpetual Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PERP terlihat mengalami perubahan $ -0.1147 (-45.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Perpetual Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.145 (-51.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Perpetual Protocol (PERP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Perpetual Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Perpetual Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PERP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Perpetual Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Perpetual Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Perpetual Protocol (USD)

Berapa nilai Perpetual Protocol (PERP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Perpetual Protocol (PERP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Perpetual Protocol.

Cek prediksi harga Perpetual Protocol sekarang!

Tokenomi Perpetual Protocol (PERP)

Memahami tokenomi Perpetual Protocol (PERP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PERP sekarang!

Cara membeli Perpetual Protocol (PERP)

Ingin mengetahui cara membeli Perpetual Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Perpetual Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Perpetual Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perpetual Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Perpetual Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Perpetual Protocol

Berapa nilai Perpetual Protocol (PERP) hari ini?
Harga live PERP dalam USD adalah 0.1355 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PERP ke USD saat ini?
Harga PERP ke USD saat ini adalah $ 0.1355. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Perpetual Protocol?
Kapitalisasi pasar PERP adalah $ 8.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PERP?
Suplai beredar PERP adalah 66.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PERP?
PERP mencapai harga ATH sebesar 24.84327338 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PERP?
PERP mencapai harga ATL 0.10668982935035279 USD.
Berapa volume perdagangan PERP?
Volume perdagangan 24 jam live PERP adalah $ 248.64K USD.
Akankah harga PERP naik lebih tinggi tahun ini?
PERP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PERP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Perpetual Protocol (PERP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

