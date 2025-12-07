Tabel Konversi DePHY ke Guinean Franc
- 1 PHY15.57 GNF
- 2 PHY31.13 GNF
- 3 PHY46.70 GNF
- 4 PHY62.26 GNF
- 5 PHY77.83 GNF
- 6 PHY93.39 GNF
- 7 PHY108.96 GNF
- 8 PHY124.52 GNF
- 9 PHY140.09 GNF
- 10 PHY155.65 GNF
- 50 PHY778.27 GNF
- 100 PHY1,556.53 GNF
- 1,000 PHY15,565.32 GNF
- 5,000 PHY77,826.58 GNF
- 10,000 PHY155,653.17 GNF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DePHY ke Guinean Franc (PHY ke GNF) di berbagai rentang nilai, dari 1 PHY hingga 10,000 PHY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PHY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GNF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PHY ke GNF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GNF ke PHY
- 1 GNF0.06424 PHY
- 2 GNF0.1284 PHY
- 3 GNF0.1927 PHY
- 4 GNF0.2569 PHY
- 5 GNF0.3212 PHY
- 6 GNF0.3854 PHY
- 7 GNF0.4497 PHY
- 8 GNF0.5139 PHY
- 9 GNF0.5782 PHY
- 10 GNF0.6424 PHY
- 50 GNF3.212 PHY
- 100 GNF6.424 PHY
- 1,000 GNF64.24 PHY
- 5,000 GNF321.2 PHY
- 10,000 GNF642.4 PHY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guinean Franc ke DePHY (GNF ke PHY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GNF hingga 10,000 GNF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DePHY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GNF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DePHY (PHY) saat ini diperdagangkan seharga GFr 15.57 GNF , yang mencerminkan perubahan -2.60% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr573.26M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr1.13B GNF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DePHY Harga khusus dari kami.
627.93B GNF
Suplai Peredaran
573.26M
Volume Trading 24 Jam
1.13B GNF
Kapitalisasi Pasar
-2.60%
Perubahan Harga (1 Hari)
GFr 0.001964
High 24 Jam
GFr 0.001733
Low 24 Jam
Grafik tren PHY ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DePHY terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DePHY saat ini.
Ringkasan Konversi PHY ke GNF
Per | 1 PHY = 15.57 GNF | 1 GNF = 0.06424 PHY
Kurs untuk 1 PHY ke GNF hari ini adalah 15.57 GNF.
Pembelian 5 PHY akan dikenai biaya 77.83 GNF, sedangkan 10 PHY memiliki nilai 155.65 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 0.06424 PHY.
50 GNF dapat dikonversi ke 3.212 PHY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PHY ke GNF telah berubah sebesar +7.69% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.60%, sehingga mencapai high senilai 17.059309032574507 GNF dan low senilai 15.052842440657649 GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PHY adalah 19.447959737237436 GNF yang menunjukkan perubahan -19.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PHY telah berubah sebesar -47.773014093258546 GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -75.43% pada nilainya.
Semua Tentang DePHY (PHY)
Setelah menghitung harga DePHY (PHY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DePHY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PHY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli DePHY, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PHY ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, DePHY (PHY) telah berfluktuasi antara 15.052842440657649 GNF dan 17.059309032574507 GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 13.385129948674805 GNF dan high 26.266471748729796 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PHY ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 86.86
|Low
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Rata-rata
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Volatilitas
|+12.66%
|+90.65%
|+98.84%
|+153.18%
|Perubahan
|-1.75%
|+9.54%
|-19.96%
|-75.75%
Prakiraan Harga DePHY dalam GNF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DePHY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PHY ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PHY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DePHY dapat mencapai sekitar GFr16.34GNF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PHY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PHY mungkin naik menjadi sekitar GFr19.87 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DePHY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PHY yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PHY, yang mencakup pasar tempat DePHY dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PHY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PHY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures DePHY untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli DePHY
Ingin menambahkan DePHY ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli DePHY › atau Mulai sekarang ›
PHY dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DePHY (PHY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DePHY
- Harga Saat Ini (USD): $0.001792
- Perubahan 7 Hari: +7.69%
- Tren 30 Hari: -19.97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PHY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD PHY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PHY] [PHY ke USD]
Guinean Franc (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): 0.00011510128459026927
- Perubahan 7 Hari: -0.12%
- Tren 30 Hari: -0.12%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PHY yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PHY dengan GNF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PHY ke GNF?
Kurs antara DePHY (PHY) dan Guinean Franc (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PHY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PHY ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PHY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DePHY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PHY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
Konversikan PHY ke GNF Seketika
Gunakan konverter PHY ke GNF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PHY ke GNF?
Masukkan Jumlah PHY
Mulailah dengan memasukkan jumlah PHY yang ingin Anda konversi ke GNF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PHY ke GNF Secara Live
Lihat kurs PHY ke GNF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PHY dan GNF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PHY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PHY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PHY ke GNF dihitung?
Perhitungan kurs PHY ke GNF didasarkan pada nilai PHY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PHY ke GNF begitu sering berubah?
Kurs PHY ke GNF sangat sering berubah karena DePHY dan Guinean Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PHY ke GNF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PHY ke GNF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PHY ke GNF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PHY ke GNF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PHY ke GNF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PHY terhadap GNF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PHY terhadap GNF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PHY ke GNF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PHY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PHY ke GNF?
Halving DePHY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PHY ke GNF.
Bisakah saya membandingkan kurs PHY ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PHY keGNF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PHY ke GNF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DePHY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PHY ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GNF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PHY ke GNF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DePHY dan Guinean Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DePHY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PHY ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GNF Anda ke PHY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PHY ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PHY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PHY ke GNF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PHY ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GNF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PHY ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
