Apa yang dimaksud dengan DePHY (PHY)

DePHY sedang membangun tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi untuk jaringan AI dan DePIN. Kami memulai dengan membantu meluncurkan dan meningkatkan skala jaringan DePIN - mengembangkan dan memproduksi perangkat keras DePIN, menghubungkannya secara on-chain menggunakan Messaging Layer DePHY, dan membuka likuiditas baru melalui tokenisasi imbalan penambangan. Kini, kami memperluas fondasi kami untuk mendukung layanan mesh MCP terdesentralisasi pertama di dunia, yang memungkinkan AI (LLM) untuk mengambil data dari luar, data dunia nyata, dan berinteraksi dengan infrastruktur fisik. DePHY sedang membangun tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi untuk jaringan AI dan DePIN. Kami memulai dengan membantu meluncurkan dan meningkatkan skala jaringan DePIN - mengembangkan dan memproduksi perangkat keras DePIN, menghubungkannya secara on-chain menggunakan Messaging Layer DePHY, dan membuka likuiditas baru melalui tokenisasi imbalan penambangan. Kini, kami memperluas fondasi kami untuk mendukung layanan mesh MCP terdesentralisasi pertama di dunia, yang memungkinkan AI (LLM) untuk mengambil data dari luar, data dunia nyata, dan berinteraksi dengan infrastruktur fisik.

DePHY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DePHY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PHY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DePHY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DePHY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DePHY (USD)

Berapa nilai DePHY (PHY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DePHY (PHY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DePHY.

Cek prediksi harga DePHY sekarang!

Tokenomi DePHY (PHY)

Memahami tokenomi DePHY (PHY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHY sekarang!

Cara membeli DePHY (PHY)

Ingin mengetahui cara membeli DePHY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DePHY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DePHY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DePHY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DePHY Berapa nilai DePHY (PHY) hari ini? Harga live PHY dalam USD adalah 0.002647 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PHY ke USD saat ini? $ 0.002647 . Cobalah Harga PHY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DePHY? Kapitalisasi pasar PHY adalah $ 191.36K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PHY? Suplai beredar PHY adalah 72.29M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PHY? PHY mencapai harga ATH sebesar 0.10505401205828585 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PHY? PHY mencapai harga ATL 0.003231307768347241 USD . Berapa volume perdagangan PHY? Volume perdagangan 24 jam live PHY adalah $ 68.43K USD . Akankah harga PHY naik lebih tinggi tahun ini? PHY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DePHY (PHY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi