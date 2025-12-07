Tabel Konversi PhyChain ke Turkmenistan Manat
Tabel Konversi PHYCHAIN ke TMT
- 1 PHYCHAIN7,83 TMT
- 2 PHYCHAIN15,66 TMT
- 3 PHYCHAIN23,49 TMT
- 4 PHYCHAIN31,32 TMT
- 5 PHYCHAIN39,15 TMT
- 6 PHYCHAIN46,97 TMT
- 7 PHYCHAIN54,80 TMT
- 8 PHYCHAIN62,63 TMT
- 9 PHYCHAIN70,46 TMT
- 10 PHYCHAIN78,29 TMT
- 50 PHYCHAIN391,45 TMT
- 100 PHYCHAIN782,90 TMT
- 1 000 PHYCHAIN7 829,01 TMT
- 5 000 PHYCHAIN39 145,05 TMT
- 10 000 PHYCHAIN78 290,09 TMT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual PhyChain ke Turkmenistan Manat (PHYCHAIN ke TMT) di berbagai rentang nilai, dari 1 PHYCHAIN hingga 10,000 PHYCHAIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PHYCHAIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TMT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PHYCHAIN ke TMT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TMT ke PHYCHAIN
- 1 TMT0,1277 PHYCHAIN
- 2 TMT0,2554 PHYCHAIN
- 3 TMT0,3831 PHYCHAIN
- 4 TMT0,5109 PHYCHAIN
- 5 TMT0,6386 PHYCHAIN
- 6 TMT0,7663 PHYCHAIN
- 7 TMT0,8941 PHYCHAIN
- 8 TMT1,0218 PHYCHAIN
- 9 TMT1,149 PHYCHAIN
- 10 TMT1,277 PHYCHAIN
- 50 TMT6,386 PHYCHAIN
- 100 TMT12,77 PHYCHAIN
- 1 000 TMT127,7 PHYCHAIN
- 5 000 TMT638,6 PHYCHAIN
- 10 000 TMT1 277 PHYCHAIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Turkmenistan Manat ke PhyChain (TMT ke PHYCHAIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TMT hingga 10,000 TMT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah PhyChain yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TMT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
PhyChain (PHYCHAIN) saat ini diperdagangkan seharga T 7,83 TMT , yang mencerminkan perubahan -0,35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai T229,53K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar T-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PhyChain Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
229,53K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0,35%
Perubahan Harga (1 Hari)
T 2,301
High 24 Jam
T 2,176
Low 24 Jam
Grafik tren PHYCHAIN ke TMT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PhyChain terhadap TMT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PhyChain saat ini.
Ringkasan Konversi PHYCHAIN ke TMT
Per | 1 PHYCHAIN = 7,83 TMT | 1 TMT = 0,1277 PHYCHAIN
Kurs untuk 1 PHYCHAIN ke TMT hari ini adalah 7,83 TMT.
Pembelian 5 PHYCHAIN akan dikenai biaya 39,15 TMT, sedangkan 10 PHYCHAIN memiliki nilai 78,29 TMT.
1 TMT dapat di-trade dengan 0,1277 PHYCHAIN.
50 TMT dapat dikonversi ke 6,386 PHYCHAIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PHYCHAIN ke TMT telah berubah sebesar -1,59% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,35%, sehingga mencapai high senilai 8,074652829849136 TMT dan low senilai 7,636003719144597 TMT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PHYCHAIN adalah 7,807954170540776 TMT yang menunjukkan perubahan +0,26% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PHYCHAIN telah berubah sebesar 2,8880657448786775 TMT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +58,45% pada nilainya.
Semua Tentang PhyChain (PHYCHAIN)
Setelah menghitung harga PhyChain (PHYCHAIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang PhyChain langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PHYCHAIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli PhyChain, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PHYCHAIN ke TMT
Dalam 24 jam terakhir, PhyChain (PHYCHAIN) telah berfluktuasi antara 7,636003719144597 TMT dan 8,074652829849136 TMT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7,600911790288233 TMT dan high 8,485228397468582 TMT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PHYCHAIN ke TMT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|T 8.07
|T 8.45
|T 9.36
|T 11.75
|Low
|T 7.61
|T 7.57
|T 7.01
|T 3.08
|Rata-rata
|T 7.82
|T 7.96
|T 7.96
|T 8.35
|Volatilitas
|+5,63%
|+11,20%
|+30,25%
|+175,48%
|Perubahan
|+0,41%
|-0,88%
|+0,27%
|+58,11%
Prakiraan Harga PhyChain dalam TMT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga PhyChain dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PHYCHAIN ke TMT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PHYCHAIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, PhyChain dapat mencapai sekitar T8,22TMT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PHYCHAIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PHYCHAIN mungkin naik menjadi sekitar T9,99 TMT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PhyChain kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PHYCHAIN yang Tersedia di MEXC
PHYCHAIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PHYCHAIN, yang mencakup pasar tempat PhyChain dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PHYCHAIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PHYCHAIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PhyChain untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli PhyChain
Ingin menambahkan PhyChain ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli PhyChain › atau Mulai sekarang ›
PHYCHAIN dan TMT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PhyChain (PHYCHAIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PhyChain
- Harga Saat Ini (USD): $2.231
- Perubahan 7 Hari: -1,59%
- Tren 30 Hari: +0,26%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PHYCHAIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TMT, harga USD PHYCHAIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PHYCHAIN] [PHYCHAIN ke USD]
Turkmenistan Manat (TMT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TMT/USD): 0,2849002849002849
- Perubahan 7 Hari: 0,00%
- Tren 30 Hari: 0,00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TMT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PHYCHAIN yang sama.
- TMT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PHYCHAIN dengan TMT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PHYCHAIN ke TMT?
Kurs antara PhyChain (PHYCHAIN) dan Turkmenistan Manat (TMT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PHYCHAIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PHYCHAIN ke TMT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TMT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TMT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TMT. Ketika TMT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PHYCHAIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PhyChain, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PHYCHAIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TMT.
Konversikan PHYCHAIN ke TMT Seketika
Gunakan konverter PHYCHAIN ke TMT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PHYCHAIN ke TMT?
Masukkan Jumlah PHYCHAIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah PHYCHAIN yang ingin Anda konversi ke TMT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PHYCHAIN ke TMT Secara Live
Lihat kurs PHYCHAIN ke TMT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PHYCHAIN dan TMT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PHYCHAIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PHYCHAIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PHYCHAIN ke TMT dihitung?
Perhitungan kurs PHYCHAIN ke TMT didasarkan pada nilai PHYCHAIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TMT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PHYCHAIN ke TMT begitu sering berubah?
Kurs PHYCHAIN ke TMT sangat sering berubah karena PhyChain dan Turkmenistan Manat terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PHYCHAIN ke TMT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PHYCHAIN ke TMT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PHYCHAIN ke TMT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PHYCHAIN ke TMT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PHYCHAIN ke TMT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PHYCHAIN terhadap TMT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PHYCHAIN terhadap TMT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PHYCHAIN ke TMT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TMT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PHYCHAIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PHYCHAIN ke TMT?
Halving PhyChain, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PHYCHAIN ke TMT.
Bisakah saya membandingkan kurs PHYCHAIN ke TMT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PHYCHAIN keTMT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PHYCHAIN ke TMT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga PhyChain, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PHYCHAIN ke TMT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TMT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PHYCHAIN ke TMT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi PhyChain dan Turkmenistan Manat?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk PhyChain dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PHYCHAIN ke TMT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TMT Anda ke PHYCHAIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PHYCHAIN ke TMT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PHYCHAIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PHYCHAIN ke TMT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PHYCHAIN ke TMT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TMT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PHYCHAIN ke TMT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.