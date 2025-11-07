BursaDEX+
Harga live PhyChain hari ini adalah 2.148 USD. Lacak informasi harga aktual PHYCHAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PHYCHAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PHYCHAIN

Info Harga PHYCHAIN

Penjelasan PHYCHAIN

Whitepaper PHYCHAIN

Situs Web Resmi PHYCHAIN

Tokenomi PHYCHAIN

Prakiraan Harga PHYCHAIN

Riwayat PHYCHAIN

Panduan Membeli PHYCHAIN

Konverter PHYCHAIN ke Mata Uang Fiat

Logo PhyChain

Harga PhyChain(PHYCHAIN)

Harga Live 1 PHYCHAIN ke USD:

$2.148
-0.55%1D
USD
Grafik Harga Live PhyChain (PHYCHAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:08 (UTC+8)

Informasi Harga PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.106
Low 24 Jam
$ 2.32
High 24 Jam

$ 2.106
$ 2.32
--
--
+0.84%

-0.54%

-16.23%

-16.23%

Harga aktual PhyChain (PHYCHAIN) adalah $ 2.148. Selama 24 jam terakhir, PHYCHAIN diperdagangkan antara low $ 2.106 dan high $ 2.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPHYCHAIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PHYCHAIN telah berubah sebesar +0.84% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -16.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PhyChain (PHYCHAIN)

--
$ 71.69K
$ 71.69K$ 71.69K

$ 4.30B
$ 4.30B$ 4.30B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar PhyChain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.69K. Suplai beredar PHYCHAIN adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.30B.

Riwayat Harga PhyChain (PHYCHAIN) USD

Pantau perubahan harga PhyChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01188-0.54%
30 Days$ -0.608-22.07%
60 Hari$ +0.739+52.44%
90 Hari$ +0.653+43.67%
Perubahan Harga PhyChain Hari Ini

Hari ini, PHYCHAIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.01188 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PhyChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.608 (-22.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PhyChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PHYCHAIN terlihat mengalami perubahan $ +0.739 (+52.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PhyChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.653 (+43.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PhyChain (PHYCHAIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga PhyChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PhyChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PHYCHAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PhyChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PhyChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PhyChain (USD)

Berapa nilai PhyChain (PHYCHAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PhyChain (PHYCHAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PhyChain.

Cek prediksi harga PhyChain sekarang!

Tokenomi PhyChain (PHYCHAIN)

Memahami tokenomi PhyChain (PHYCHAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHYCHAIN sekarang!

Cara membeli PhyChain (PHYCHAIN)

Ingin mengetahui cara membeli PhyChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PhyChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

PHYCHAIN ke Mata Uang Lokal

1 PhyChain(PHYCHAIN) ke VND
56,524.62
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AUD
A$3.30792
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke GBP
1.63248
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke EUR
1.84728
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke USD
$2.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MYR
RM8.97864
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TRY
90.4308
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke JPY
¥328.644
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ARS
ARS$3,117.54276
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke RUB
174.48204
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke INR
190.46316
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke IDR
Rp35,799.98568
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PHP
126.77496
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke EGP
￡E.101.6004
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BRL
R$11.4918
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke CAD
C$3.02868
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BDT
262.07748
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke NGN
3,090.62832
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke COP
$8,229.86868
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ZAR
R.37.33224
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke UAH
90.34488
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TZS
T.Sh.5,277.636
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke VES
Bs487.596
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke CLP
$2,025.564
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PKR
Rs607.11072
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke KZT
1,129.91244
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke THB
฿69.61668
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TWD
NT$66.56652
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AED
د.إ7.88316
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke CHF
Fr1.7184
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke HKD
HK$16.68996
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AMD
֏821.3952
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MAD
.د.م19.9764
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MXN
$39.90984
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SAR
ريال8.055
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ETB
Br329.69652
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke KES
KSh277.43568
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke JOD
د.أ1.522932
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PLN
7.90464
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke RON
лв9.4512
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SEK
kr20.53488
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BGN
лв3.63012
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke HUF
Ft718.14084
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke CZK
45.27984
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke KWD
د.ك0.657288
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ILS
7.02396
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BOB
Bs14.8212
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AZN
3.6516
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TJS
SM19.80456
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke GEL
5.82108
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AOA
Kz1,959.8352
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BHD
.د.ب0.807648
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BMD
$2.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke DKK
kr13.87608
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke HNL
L56.44944
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MUR
98.808
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke NAD
$37.31076
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke NOK
kr21.9096
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke NZD
$3.80196
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PAB
B/.2.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PGK
K9.17196
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke QAR
ر.ق7.81872
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke RSD
дин.218.10792
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke UZS
soʻm25,571.42448
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ALL
L180.15276
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ANG
ƒ3.84492
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke AWG
ƒ3.8664
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BBD
$4.296
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BAM
KM3.63012
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BIF
Fr6,334.452
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BND
$2.7924
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BSD
$2.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke JMD
$344.4318
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke KHR
8,626.49688
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke KMF
Fr902.16
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke LAK
46,695.65124
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke LKR
රු654.86076
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MDL
L36.75228
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MGA
Ar9,675.666
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MOP
P17.184
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MVR
33.0792
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MWK
MK3,722.6988
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke MZN
MT137.3646
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke NPR
रु304.3716
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke PYG
15,233.616
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke RWF
Fr3,116.748
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SBD
$17.65656
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SCR
32.3274
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SRD
$82.698
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SVC
$18.77352
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke SZL
L37.28928
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TMT
m7.518
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TND
د.ت6.355932
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke TTD
$14.54196
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke UGX
Sh7,509.408
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke XAF
Fr1,220.064
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke XCD
$5.7996
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke XOF
Fr1,220.064
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke XPF
Fr221.244
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BWP
P28.8906
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke BZD
$4.31748
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke CVE
$205.86432
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke DJF
Fr380.196
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke DOP
$138.13788
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke DZD
د.ج280.39992
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke FJD
$4.89744
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke GNF
Fr18,676.86
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke GTQ
Q16.45368
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke GYD
$449.27568
1 PhyChain(PHYCHAIN) ke ISK
kr270.648

Sumber Daya PhyChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PhyChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PhyChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PhyChain

Berapa nilai PhyChain (PHYCHAIN) hari ini?
Harga live PHYCHAIN dalam USD adalah 2.148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PHYCHAIN ke USD saat ini?
Harga PHYCHAIN ke USD saat ini adalah $ 2.148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PhyChain?
Kapitalisasi pasar PHYCHAIN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PHYCHAIN?
Suplai beredar PHYCHAIN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PHYCHAIN?
PHYCHAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PHYCHAIN?
PHYCHAIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PHYCHAIN?
Volume perdagangan 24 jam live PHYCHAIN adalah $ 71.69K USD.
Akankah harga PHYCHAIN naik lebih tinggi tahun ini?
PHYCHAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHYCHAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PhyChain (PHYCHAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

