Tabel Konversi Polker ke Malaysian Ringgit
Tabel Konversi PKR ke MYR
- 1 PKR0.00 MYR
- 2 PKR0.00 MYR
- 3 PKR0.01 MYR
- 4 PKR0.01 MYR
- 5 PKR0.01 MYR
- 6 PKR0.01 MYR
- 7 PKR0.01 MYR
- 8 PKR0.02 MYR
- 9 PKR0.02 MYR
- 10 PKR0.02 MYR
- 50 PKR0.11 MYR
- 100 PKR0.21 MYR
- 1,000 PKR2.13 MYR
- 5,000 PKR10.65 MYR
- 10,000 PKR21.30 MYR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Polker ke Malaysian Ringgit (PKR ke MYR) di berbagai rentang nilai, dari 1 PKR hingga 10,000 PKR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PKR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MYR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PKR ke MYR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MYR ke PKR
- 1 MYR469.4 PKR
- 2 MYR938.8 PKR
- 3 MYR1,408 PKR
- 4 MYR1,877 PKR
- 5 MYR2,347 PKR
- 6 MYR2,816 PKR
- 7 MYR3,286 PKR
- 8 MYR3,755 PKR
- 9 MYR4,225 PKR
- 10 MYR4,694 PKR
- 50 MYR23,472 PKR
- 100 MYR46,944 PKR
- 1,000 MYR469,447 PKR
- 5,000 MYR2,347,235 PKR
- 10,000 MYR4,694,471 PKR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malaysian Ringgit ke Polker (MYR ke PKR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MYR hingga 10,000 MYR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Polker yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MYR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Polker (PKR) saat ini diperdagangkan seharga RM 0.00 MYR , yang mencerminkan perubahan -2.40% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM224.90K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM412.48K MYR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Polker Harga khusus dari kami.
795.38M MYR
Suplai Peredaran
224.90K
Volume Trading 24 Jam
412.48K MYR
Kapitalisasi Pasar
-2.40%
Perubahan Harga (1 Hari)
RM 0.0005388
High 24 Jam
RM 0.0005174
Low 24 Jam
Grafik tren PKR ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Polker terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Polker saat ini.
Ringkasan Konversi PKR ke MYR
Per | 1 PKR = 0.00 MYR | 1 MYR = 469.4 PKR
Kurs untuk 1 PKR ke MYR hari ini adalah 0.00 MYR.
Pembelian 5 PKR akan dikenai biaya 0.01 MYR, sedangkan 10 PKR memiliki nilai 0.02 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 469.4 PKR.
50 MYR dapat dikonversi ke 23,472 PKR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PKR ke MYR telah berubah sebesar -7.68% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.40%, sehingga mencapai high senilai 0.0022131372565017842 MYR dan low senilai 0.0021252361108278087 MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PKR adalah 0.0029911034710181877 MYR yang menunjukkan perubahan -28.79% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PKR telah berubah sebesar -0.006360510470848206 MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -74.92% pada nilainya.
Semua Tentang Polker (PKR)
Setelah menghitung harga Polker (PKR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Polker langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PKR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Polker, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PKR ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, Polker (PKR) telah berfluktuasi antara 0.0021252361108278087 MYR dan 0.0022131372565017842 MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.002054175838857725 MYR dan high 0.00667473652898181 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PKR ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Low
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Rata-rata
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Volatilitas
|+3.99%
|+200.27%
|+154.48%
|+95.44%
|Perubahan
|-3.28%
|-7.67%
|-28.78%
|-74.91%
Prakiraan Harga Polker dalam MYR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Polker dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PKR ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PKR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Polker dapat mencapai sekitar RM0.00MYR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PKR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PKR mungkin naik menjadi sekitar RM0.00 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Polker kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
PKR dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Polker (PKR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Polker
- Harga Saat Ini (USD): $0.0005186
- Perubahan 7 Hari: -7.68%
- Tren 30 Hari: -28.79%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PKR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD PKR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PKR] [PKR ke USD]
Malaysian Ringgit (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): 0.24342852524670264
- Perubahan 7 Hari: +1.63%
- Tren 30 Hari: +1.63%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PKR yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PKR dengan MYR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PKR ke MYR?
Kurs antara Polker (PKR) dan Malaysian Ringgit (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PKR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PKR ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PKR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Polker, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PKR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
Konversikan PKR ke MYR Seketika
Gunakan konverter PKR ke MYR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PKR ke MYR?
Masukkan Jumlah PKR
Mulailah dengan memasukkan jumlah PKR yang ingin Anda konversi ke MYR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PKR ke MYR Secara Live
Lihat kurs PKR ke MYR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PKR dan MYR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PKR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PKR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PKR ke MYR dihitung?
Perhitungan kurs PKR ke MYR didasarkan pada nilai PKR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PKR ke MYR begitu sering berubah?
Kurs PKR ke MYR sangat sering berubah karena Polker dan Malaysian Ringgit terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PKR ke MYR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PKR ke MYR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PKR ke MYR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PKR ke MYR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PKR ke MYR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PKR terhadap MYR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PKR terhadap MYR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PKR ke MYR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PKR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PKR ke MYR?
Halving Polker, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PKR ke MYR.
Bisakah saya membandingkan kurs PKR ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PKR keMYR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PKR ke MYR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Polker, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PKR ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MYR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PKR ke MYR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Polker dan Malaysian Ringgit?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Polker dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PKR ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MYR Anda ke PKR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PKR ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PKR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PKR ke MYR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PKR ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MYR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PKR ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
