Tabel Konversi Paris Saint-Germain ke Syrian Pound
Tabel Konversi PSG ke SYP
- 1 PSG10 031,76 SYP
- 2 PSG20 063,53 SYP
- 3 PSG30 095,29 SYP
- 4 PSG40 127,06 SYP
- 5 PSG50 158,82 SYP
- 6 PSG60 190,59 SYP
- 7 PSG70 222,35 SYP
- 8 PSG80 254,12 SYP
- 9 PSG90 285,88 SYP
- 10 PSG100 317,65 SYP
- 50 PSG501 588,23 SYP
- 100 PSG1 003 176,46 SYP
- 1 000 PSG10 031 764,64 SYP
- 5 000 PSG50 158 823,18 SYP
- 10 000 PSG100 317 646,37 SYP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Paris Saint-Germain ke Syrian Pound (PSG ke SYP) di berbagai rentang nilai, dari 1 PSG hingga 10,000 PSG. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PSG yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SYP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PSG ke SYP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SYP ke PSG
- 1 SYP0,0{4}9968 PSG
- 2 SYP0,0001993 PSG
- 3 SYP0,0002990 PSG
- 4 SYP0,0003987 PSG
- 5 SYP0,0004984 PSG
- 6 SYP0,0005981 PSG
- 7 SYP0,0006977 PSG
- 8 SYP0,0007974 PSG
- 9 SYP0,0008971 PSG
- 10 SYP0,0009968 PSG
- 50 SYP0,004984 PSG
- 100 SYP0,009968 PSG
- 1 000 SYP0,09968 PSG
- 5 000 SYP0,4984 PSG
- 10 000 SYP0,9968 PSG
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Syrian Pound ke Paris Saint-Germain (SYP ke PSG) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SYP hingga 10,000 SYP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Paris Saint-Germain yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SYP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Paris Saint-Germain (PSG) saat ini diperdagangkan seharga £ 10 031,76 SYP , yang mencerminkan perubahan 1,43% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £2,60B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £128,25B SYP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Paris Saint-Germain Harga khusus dari kami.
141,40B SYP
Suplai Peredaran
2,60B
Volume Trading 24 Jam
128,25B SYP
Kapitalisasi Pasar
1,43%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0,9382
High 24 Jam
£ 0,8774
Low 24 Jam
Grafik tren PSG ke SYP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Paris Saint-Germain terhadap SYP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Paris Saint-Germain saat ini.
Ringkasan Konversi PSG ke SYP
Per | 1 PSG = 10 031,76 SYP | 1 SYP = 0,0{4}9968 PSG
Kurs untuk 1 PSG ke SYP hari ini adalah 10 031,76 SYP.
Pembelian 5 PSG akan dikenai biaya 50 158,82 SYP, sedangkan 10 PSG memiliki nilai 100 317,65 SYP.
1 SYP dapat di-trade dengan 0,0{4}9968 PSG.
50 SYP dapat dikonversi ke 0,004984 PSG, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PSG ke SYP telah berubah sebesar +5,24% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1,43%, sehingga mencapai high senilai 10 372,274170361357 SYP dan low senilai 9 700,09950658181 SYP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PSG adalah 11 408,174926876874 SYP yang menunjukkan perubahan -12,07% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PSG telah berubah sebesar -7 993,129636720593 SYP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -44,36% pada nilainya.
Semua Tentang Paris Saint-Germain (PSG)
Setelah menghitung harga Paris Saint-Germain (PSG), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Paris Saint-Germain langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PSG. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Paris Saint-Germain, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PSG ke SYP
Dalam 24 jam terakhir, Paris Saint-Germain (PSG) telah berfluktuasi antara 9 700,09950658181 SYP dan 10 372,274170361357 SYP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 9 228,02947132874 SYP dan high 11 467,874650304664 SYP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PSG ke SYP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 10281.61
|£ 11387.16
|£ 11829.38
|£ 18794.35
|Low
|£ 9618.28
|£ 9176.06
|£ 9176.06
|£ 4201.09
|Rata-rata
|£ 9949.95
|£ 9728.84
|£ 10171.06
|£ 13487.71
|Volatilitas
|+6,75%
|+23,54%
|+22,91%
|+79,92%
|Perubahan
|+0,75%
|+5,51%
|-11,98%
|-44,90%
Prakiraan Harga Paris Saint-Germain dalam SYP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Paris Saint-Germain dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PSG ke SYP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PSG untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Paris Saint-Germain dapat mencapai sekitar £10 533,35SYP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PSG untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PSG mungkin naik menjadi sekitar £12 803,36 SYP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Paris Saint-Germain kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PSG yang Tersedia di MEXC
PSG/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PSG, yang mencakup pasar tempat Paris Saint-Germain dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PSG pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PSG dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Paris Saint-Germain untuk perdagangan strategis.
PSG dan SYP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Paris Saint-Germain (PSG) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Paris Saint-Germain
- Harga Saat Ini (USD): $0.9074
- Perubahan 7 Hari: +5,24%
- Tren 30 Hari: -12,07%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PSG, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SYP, harga USD PSG tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PSG] [PSG ke USD]
Syrian Pound (SYP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SYP/USD): 0,00009044182732741794
- Perubahan 7 Hari: +0,00%
- Tren 30 Hari: +0,00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SYP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PSG yang sama.
- SYP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs PSG ke SYP?
Kurs antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Syrian Pound (SYP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PSG, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PSG ke SYP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SYP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SYP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SYP. Ketika SYP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PSG, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Paris Saint-Germain, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PSG dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SYP.
Bagaimana Cara Mengonversi PSG ke SYP?
Masukkan Jumlah PSG
Mulailah dengan memasukkan jumlah PSG yang ingin Anda konversi ke SYP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PSG ke SYP Secara Live
Lihat kurs PSG ke SYP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PSG dan SYP.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PSG ke SYP dihitung?
Perhitungan kurs PSG ke SYP didasarkan pada nilai PSG saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SYP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PSG ke SYP begitu sering berubah?
Kurs PSG ke SYP sangat sering berubah karena Paris Saint-Germain dan Syrian Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PSG ke SYP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PSG ke SYP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PSG ke SYP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PSG ke SYP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PSG ke SYP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PSG terhadap SYP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PSG terhadap SYP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PSG ke SYP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SYP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PSG tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PSG ke SYP?
Halving Paris Saint-Germain, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PSG ke SYP.
Bisakah saya membandingkan kurs PSG ke SYP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PSG keSYP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PSG ke SYP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Paris Saint-Germain, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PSG ke SYP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SYP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PSG ke SYP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Paris Saint-Germain dan Syrian Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Paris Saint-Germain dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PSG ke SYP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SYP Anda ke PSG dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PSG ke SYP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PSG dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PSG ke SYP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PSG ke SYP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SYP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PSG ke SYP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.