Tabel Konversi Raydium ke Gambian Dalasi
Tabel Konversi RAY ke GMD
- 1 RAY83.41 GMD
- 2 RAY166.81 GMD
- 3 RAY250.22 GMD
- 4 RAY333.63 GMD
- 5 RAY417.03 GMD
- 6 RAY500.44 GMD
- 7 RAY583.85 GMD
- 8 RAY667.25 GMD
- 9 RAY750.66 GMD
- 10 RAY834.07 GMD
- 50 RAY4,170.34 GMD
- 100 RAY8,340.68 GMD
- 1,000 RAY83,406.84 GMD
- 5,000 RAY417,034.22 GMD
- 10,000 RAY834,068.44 GMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Raydium ke Gambian Dalasi (RAY ke GMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 RAY hingga 10,000 RAY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RAY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RAY ke GMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GMD ke RAY
- 1 GMD0.01198 RAY
- 2 GMD0.02397 RAY
- 3 GMD0.03596 RAY
- 4 GMD0.04795 RAY
- 5 GMD0.05994 RAY
- 6 GMD0.07193 RAY
- 7 GMD0.08392 RAY
- 8 GMD0.09591 RAY
- 9 GMD0.1079 RAY
- 10 GMD0.1198 RAY
- 50 GMD0.5994 RAY
- 100 GMD1.198 RAY
- 1,000 GMD11.98 RAY
- 5,000 GMD59.94 RAY
- 10,000 GMD119.8 RAY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gambian Dalasi ke Raydium (GMD ke RAY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GMD hingga 10,000 GMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Raydium yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Raydium (RAY) saat ini diperdagangkan seharga D 83.41 GMD , yang mencerminkan perubahan -0.75% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D48.37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D22.41B GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Raydium Harga khusus dari kami.
19.73B GMD
Suplai Peredaran
48.37M
Volume Trading 24 Jam
22.41B GMD
Kapitalisasi Pasar
-0.75%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 1.177
High 24 Jam
D 1.0972
Low 24 Jam
Grafik tren RAY ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Raydium terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Raydium saat ini.
Ringkasan Konversi RAY ke GMD
Per | 1 RAY = 83.41 GMD | 1 GMD = 0.01198 RAY
Kurs untuk 1 RAY ke GMD hari ini adalah 83.41 GMD.
Pembelian 5 RAY akan dikenai biaya 417.03 GMD, sedangkan 10 RAY memiliki nilai 834.07 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 0.01198 RAY.
50 GMD dapat dikonversi ke 0.5994 RAY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RAY ke GMD telah berubah sebesar +13.59% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.75%, sehingga mencapai high senilai 86.50088639836017 GMD dan low senilai 80.63617039616038 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RAY adalah 104.39635440006 GMD yang menunjukkan perubahan -20.10% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RAY telah berubah sebesar -161.5075173738626 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -65.94% pada nilainya.
Semua Tentang Raydium (RAY)
Setelah menghitung harga Raydium (RAY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Raydium langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RAY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Raydium, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RAY ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, Raydium (RAY) telah berfluktuasi antara 80.63617039616038 GMD dan 86.50088639836017 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 73.52942807269272 GMD dan high 94.85700431126888 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RAY ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 85.98
|D 94.8
|D 126.4
|D 274.12
|Low
|D 80.1
|D 73.49
|D 70.55
|D 66.87
|Rata-rata
|D 83.78
|D 83.04
|D 88.92
|D 146.25
|Volatilitas
|+7.08%
|+28.92%
|+53.72%
|+85.48%
|Perubahan
|+0.99%
|+13.41%
|-19.91%
|-65.56%
Prakiraan Harga Raydium dalam GMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Raydium dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RAY ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RAY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Raydium dapat mencapai sekitar D87.58GMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RAY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RAY mungkin naik menjadi sekitar D106.45 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Raydium kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RAY yang Tersedia di MEXC
RAY/USDT
|Trade
RAY/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RAY, yang mencakup pasar tempat Raydium dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RAY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
RAYUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RAY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Raydium untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Raydium
Ingin menambahkan Raydium ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Raydium › atau Mulai sekarang ›
RAY dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Raydium (RAY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Raydium
- Harga Saat Ini (USD): $1.1349
- Perubahan 7 Hari: +13.59%
- Tren 30 Hari: -20.10%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RAY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD RAY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RAY] [RAY ke USD]
Gambian Dalasi (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): 0.013605436438523405
- Perubahan 7 Hari: -0.68%
- Tren 30 Hari: -0.68%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RAY yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RAY dengan GMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RAY ke GMD?
Kurs antara Raydium (RAY) dan Gambian Dalasi (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RAY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RAY ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RAY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Raydium, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RAY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
Konversikan RAY ke GMD Seketika
Gunakan konverter RAY ke GMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RAY ke GMD?
Masukkan Jumlah RAY
Mulailah dengan memasukkan jumlah RAY yang ingin Anda konversi ke GMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RAY ke GMD Secara Live
Lihat kurs RAY ke GMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RAY dan GMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RAY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RAY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RAY ke GMD dihitung?
Perhitungan kurs RAY ke GMD didasarkan pada nilai RAY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RAY ke GMD begitu sering berubah?
Kurs RAY ke GMD sangat sering berubah karena Raydium dan Gambian Dalasi terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RAY ke GMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RAY ke GMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RAY ke GMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RAY ke GMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RAY ke GMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RAY terhadap GMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RAY terhadap GMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RAY ke GMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RAY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RAY ke GMD?
Halving Raydium, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RAY ke GMD.
Bisakah saya membandingkan kurs RAY ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RAY keGMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RAY ke GMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Raydium, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RAY ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RAY ke GMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Raydium dan Gambian Dalasi?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Raydium dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RAY ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GMD Anda ke RAY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RAY ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RAY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RAY ke GMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RAY ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RAY ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Raydium Selengkapnya
Harga Raydium
Pelajari selengkapnya tentang Raydium (RAY) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Raydium
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar RAY untuk lebih memahami kemungkinan arah Raydium.
Cara Membeli Raydium
Ingin membeli Raydium? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
RAY/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan RAY/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Raydium ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GMD
Mengapa Harus Membeli Raydium dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Raydium.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Raydium dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.