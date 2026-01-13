Meta berencana mengurangi investasi di tim Metaverse-nya dan mengalihkan dana ke bisnis kacamata VR.

PANews melaporkan pada 12 Januari, mengutip laporan dari The New York Times, bahwa tiga karyawan yang mengetahui masalah tersebut menyatakan bahwa Meta Platforms (META.O) sedang mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di cabang divisi Reality Labs yang mengerjakan bisnis "metaverse", berpotensi dimulai secepatnya bulan depan, mempengaruhi 10% hingga 30% dari karyawan tim. Tim ini terutama bertanggung jawab atas headset VR dan jaringan sosial berbasis VR. Reality Labs terdiri dari divisi Metaverse dan Wearables. Sumber mengindikasikan bahwa manajemen berharap dapat mengalihkan penghematan dari PHK ke proyek kacamata AR. Meta meluncurkan kacamata AR pada tahun 2021 dalam kemitraan dengan Ray-Ban, dan penjualan telah melampaui target internal perusahaan. Sumber menyatakan bahwa Meta sedang menilai kembali investasi Metaverse-nya, dan di dalam divisi Metaverse, para eksekutif sedang mempertimbangkan pengurangan signifikan pada posisi terkait VR.