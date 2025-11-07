BursaDEX+
Harga live Raydium hari ini adalah 1.297 USD. Lacak informasi harga aktual RAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Raydium(RAY)

Harga Live 1 RAY ke USD:

$1.296
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live Raydium (RAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:27:56 (UTC+8)

Informasi Harga Raydium (RAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.271
Low 24 Jam
$ 1.394
High 24 Jam

$ 1.271
$ 1.394
$ 16.93301586
$ 0.13434154340043583
0.00%

+0.77%

-20.14%

-20.14%

Harga aktual Raydium (RAY) adalah $ 1.297. Selama 24 jam terakhir, RAY diperdagangkan antara low $ 1.271 dan high $ 1.394, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRAY adalah $ 16.93301586, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.13434154340043583.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RAY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan -20.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Raydium (RAY)

No.124

$ 347.93M
$ 870.06K
$ 719.84M
268.25M
555,000,000
554,997,895.928541
48.33%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Raydium saat ini adalah $ 347.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 870.06K. Suplai beredar RAY adalah 268.25M, dan total suplainya sebesar 554997895.928541. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 719.84M.

Riwayat Harga Raydium (RAY) USD

Pantau perubahan harga Raydium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0099+0.77%
30 Days$ -1.54-54.29%
60 Hari$ -1.922-59.71%
90 Hari$ -1.58-54.92%
Perubahan Harga Raydium Hari Ini

Hari ini, RAY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0099 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Raydium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.54 (-54.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Raydium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAY terlihat mengalami perubahan $ -1.922 (-59.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Raydium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.58 (-54.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Raydium (RAY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Raydium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Raydium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RAY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Raydium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Raydium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Raydium (USD)

Berapa nilai Raydium (RAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Raydium (RAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Raydium.

Cek prediksi harga Raydium sekarang!

Tokenomi Raydium (RAY)

Memahami tokenomi Raydium (RAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAY sekarang!

Cara membeli Raydium (RAY)

Ingin mengetahui cara membeli Raydium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Raydium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RAY ke Mata Uang Lokal

1 Raydium(RAY) ke VND
34,130.555
1 Raydium(RAY) ke AUD
A$1.99738
1 Raydium(RAY) ke GBP
0.98572
1 Raydium(RAY) ke EUR
1.11542
1 Raydium(RAY) ke USD
$1.297
1 Raydium(RAY) ke MYR
RM5.42146
1 Raydium(RAY) ke TRY
54.70746
1 Raydium(RAY) ke JPY
¥198.441
1 Raydium(RAY) ke ARS
ARS$1,882.42689
1 Raydium(RAY) ke RUB
105.36828
1 Raydium(RAY) ke INR
115.00499
1 Raydium(RAY) ke IDR
Rp21,616.65802
1 Raydium(RAY) ke PHP
76.54894
1 Raydium(RAY) ke EGP
￡E.61.33513
1 Raydium(RAY) ke BRL
R$6.93895
1 Raydium(RAY) ke CAD
C$1.82877
1 Raydium(RAY) ke BDT
158.24697
1 Raydium(RAY) ke NGN
1,866.17548
1 Raydium(RAY) ke COP
$4,969.33877
1 Raydium(RAY) ke ZAR
R.22.54186
1 Raydium(RAY) ke UAH
54.55182
1 Raydium(RAY) ke TZS
T.Sh.3,186.729
1 Raydium(RAY) ke VES
Bs294.419
1 Raydium(RAY) ke CLP
$1,223.071
1 Raydium(RAY) ke PKR
Rs366.58408
1 Raydium(RAY) ke KZT
682.26091
1 Raydium(RAY) ke THB
฿42.0228
1 Raydium(RAY) ke TWD
NT$40.19403
1 Raydium(RAY) ke AED
د.إ4.75999
1 Raydium(RAY) ke CHF
Fr1.0376
1 Raydium(RAY) ke HKD
HK$10.07769
1 Raydium(RAY) ke AMD
֏495.9728
1 Raydium(RAY) ke MAD
.د.م12.0621
1 Raydium(RAY) ke MXN
$24.09826
1 Raydium(RAY) ke SAR
ريال4.86375
1 Raydium(RAY) ke ETB
Br199.59533
1 Raydium(RAY) ke KES
KSh167.52052
1 Raydium(RAY) ke JOD
د.أ0.919573
1 Raydium(RAY) ke PLN
4.77296
1 Raydium(RAY) ke RON
лв5.7068
1 Raydium(RAY) ke SEK
kr12.39932
1 Raydium(RAY) ke BGN
лв2.19193
1 Raydium(RAY) ke HUF
Ft433.62601
1 Raydium(RAY) ke CZK
27.34076
1 Raydium(RAY) ke KWD
د.ك0.396882
1 Raydium(RAY) ke ILS
4.24119
1 Raydium(RAY) ke BOB
Bs8.9493
1 Raydium(RAY) ke AZN
2.2049
1 Raydium(RAY) ke TJS
SM11.95834
1 Raydium(RAY) ke GEL
3.51487
1 Raydium(RAY) ke AOA
Kz1,183.3828
1 Raydium(RAY) ke BHD
.د.ب0.487672
1 Raydium(RAY) ke BMD
$1.297
1 Raydium(RAY) ke DKK
kr8.37862
1 Raydium(RAY) ke HNL
L34.08516
1 Raydium(RAY) ke MUR
59.662
1 Raydium(RAY) ke NAD
$22.52889
1 Raydium(RAY) ke NOK
kr13.2294
1 Raydium(RAY) ke NZD
$2.29569
1 Raydium(RAY) ke PAB
B/.1.297
1 Raydium(RAY) ke PGK
K5.53819
1 Raydium(RAY) ke QAR
ر.ق4.72108
1 Raydium(RAY) ke RSD
дин.131.68441
1 Raydium(RAY) ke UZS
soʻm15,440.47372
1 Raydium(RAY) ke ALL
L108.77939
1 Raydium(RAY) ke ANG
ƒ2.32163
1 Raydium(RAY) ke AWG
ƒ2.3346
1 Raydium(RAY) ke BBD
$2.594
1 Raydium(RAY) ke BAM
KM2.19193
1 Raydium(RAY) ke BIF
Fr3,824.853
1 Raydium(RAY) ke BND
$1.6861
1 Raydium(RAY) ke BSD
$1.297
1 Raydium(RAY) ke JMD
$207.97395
1 Raydium(RAY) ke KHR
5,208.82982
1 Raydium(RAY) ke KMF
Fr544.74
1 Raydium(RAY) ke LAK
28,195.65161
1 Raydium(RAY) ke LKR
රු395.41639
1 Raydium(RAY) ke MDL
L22.19167
1 Raydium(RAY) ke MGA
Ar5,842.3365
1 Raydium(RAY) ke MOP
P10.376
1 Raydium(RAY) ke MVR
19.9738
1 Raydium(RAY) ke MWK
MK2,247.8307
1 Raydium(RAY) ke MZN
MT82.94315
1 Raydium(RAY) ke NPR
रु183.7849
1 Raydium(RAY) ke PYG
9,198.324
1 Raydium(RAY) ke RWF
Fr1,881.947
1 Raydium(RAY) ke SBD
$10.66134
1 Raydium(RAY) ke SCR
19.51985
1 Raydium(RAY) ke SRD
$49.9345
1 Raydium(RAY) ke SVC
$11.33578
1 Raydium(RAY) ke SZL
L22.51592
1 Raydium(RAY) ke TMT
m4.5395
1 Raydium(RAY) ke TND
د.ت3.837823
1 Raydium(RAY) ke TTD
$8.78069
1 Raydium(RAY) ke UGX
Sh4,534.312
1 Raydium(RAY) ke XAF
Fr736.696
1 Raydium(RAY) ke XCD
$3.5019
1 Raydium(RAY) ke XOF
Fr736.696
1 Raydium(RAY) ke XPF
Fr133.591
1 Raydium(RAY) ke BWP
P17.44465
1 Raydium(RAY) ke BZD
$2.60697
1 Raydium(RAY) ke CVE
$124.30448
1 Raydium(RAY) ke DJF
Fr229.569
1 Raydium(RAY) ke DOP
$83.41007
1 Raydium(RAY) ke DZD
د.ج169.33632
1 Raydium(RAY) ke FJD
$2.95716
1 Raydium(RAY) ke GNF
Fr11,277.415
1 Raydium(RAY) ke GTQ
Q9.93502
1 Raydium(RAY) ke GYD
$271.28052
1 Raydium(RAY) ke ISK
kr163.422

Sumber Daya Raydium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Raydium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Raydium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Raydium

Berapa nilai Raydium (RAY) hari ini?
Harga live RAY dalam USD adalah 1.297 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RAY ke USD saat ini?
Harga RAY ke USD saat ini adalah $ 1.297. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Raydium?
Kapitalisasi pasar RAY adalah $ 347.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RAY?
Suplai beredar RAY adalah 268.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RAY?
RAY mencapai harga ATH sebesar 16.93301586 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RAY?
RAY mencapai harga ATL 0.13434154340043583 USD.
Berapa volume perdagangan RAY?
Volume perdagangan 24 jam live RAY adalah $ 870.06K USD.
Akankah harga RAY naik lebih tinggi tahun ini?
RAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Raydium (RAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 RAY = 1.297 USD

