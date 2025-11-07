Apa yang dimaksud dengan Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Tokenomi Raydium (RAY)

Memahami tokenomi Raydium (RAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Raydium Berapa nilai Raydium (RAY) hari ini? Harga live RAY dalam USD adalah 1.297 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RAY ke USD saat ini? $ 1.297 . Cobalah Harga RAY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Raydium? Kapitalisasi pasar RAY adalah $ 347.93M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RAY? Suplai beredar RAY adalah 268.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RAY? RAY mencapai harga ATH sebesar 16.93301586 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RAY? RAY mencapai harga ATL 0.13434154340043583 USD . Berapa volume perdagangan RAY? Volume perdagangan 24 jam live RAY adalah $ 870.06K USD . Akankah harga RAY naik lebih tinggi tahun ini? RAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Raydium (RAY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

